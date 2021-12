Oroscopo della settimana dal 6 dicembre al 12 dicembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 6 dicembre al 12 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 DICEMBRE AL 12 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Gli aspetti del nebuloso Nettuno e del potente Plutone possono turbare le relazioni questa settimana. Innanzitutto, Nettuno in collisione con Mercurio il lunedì e il martedì può innescare dubbi sulle tue convinzioni spirituali o sulla direzione nella vita. Poi arriva il secondo quarto di luna in Pesci che si fonde con Nettuno venerdì, il che potrebbe portarti nel passato, ma anche risvegliare la tua intuizione, se ti prendi un po' di tempo tranquillo per te stesso. Dovrai solo cercare chiarezza questo fine settimana durante un'altra sfida di Nettuno. Forse ancora più importante per le relazioni, Venere che si fonde con Plutone questo fine settimana può sollevare un problema che coinvolge l'autorità con qualcuno vicino a te.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 DICEMBRE AL 12 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Tra il nebuloso Nettuno e il potente Plutone, le relazioni potrebbero complicarsi questa settimana. Innanzitutto, la collisione di Nettuno con Mercurio il lunedì e il martedì può innescare confusione che coinvolge una relazione intima o un problema emotivo. Fare chiarezza su ciò di cui hai bisogno o desideri può essere difficile. Poi arriva la luna del secondo quarto in Pesci che si fonde con Nettuno venerdì, il che può innescare un malinteso con un amico o un gruppo. Assicurati che gli altri capiscano da dove vieni. Ma l'evento principale è che il tuo sovrano di Venere si fonderà con Plutone questo fine settimana. Sarai sicuramente irresistibile, ma il tuo bisogno di controllo potrebbe rovinare il divertimento. Fidarti del tuo istinto ti manterrà nel flusso.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 DICEMBRE AL 12 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Un risultato ideale potrebbe sembrare irraggiungibile a causa del nebuloso Nettuno questa settimana. Innanzitutto, Nettuno si scontra con il tuo governatore di Mercurio lunedì e martedì e il sole questo fine settimana potrebbe gettare un velo di nebbia sui tuoi pensieri e comunicazioni, specialmente con il tuo partner, se ne hai uno. Se stai cercando una relazione, assicurati di cercare la verità da tutti gli ammiratori che si dirigono verso di te. Poi arriva la luna del secondo quarto in Pesci che si fonde con Nettuno venerdì, il che potrebbe innescare un passo falso con una figura autoritaria. All'opposto, la congiunzione Venere/Plutone può portare una profonda intuizione sul sesso, la guarigione o la connessione psichica con qualcuno che ami.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 DICEMBRE AL 12 DICEMBRE 2021