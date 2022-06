Oroscopo della settimana dal 6 giugno al 12 giugno: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 6 giugno al 12 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GIUGNO AL 12 GIUGNO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Se ti senti sotto pressione per portare a termine le cose questa settimana, è probabilmente dovuto al primo quarto di luna in Vergine martedì. Potresti voler programmare un po' di tempo per te stesso per il tuo benessere. Per quanto riguarda l'amore, con Venere, Mercurio e Urano che continuano il loro transito attraverso il Toro, il tuo successo con il romanticismo (e la connessione interpersonale nel suo insieme) dipenderà in gran parte dalla tua autenticità. Per approfondire le tue connessioni con gli altri, mantieni un approccio lento e costante quando ti relazioni con loro. D'altra parte, la congiunzione di Venere con l'elettrizzante Urano questo fine settimana potrebbe sconvolgerti e farti uscire dalla tua zona di comfort - forse in senso positivo - quando si tratta della tua vita amorosa.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GIUGNO AL 12 GIUGNO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Il primo quarto di luna in Vergine di martedì può innescare l'impulso di abbandonare le attività banali ed esplorare qualcosa di nuovo, quindi assicurati di lasciare che il tuo lato avventuroso si diverta a giocare questa settimana. Per quanto riguarda l'amore, Venere, Mercurio e Urano continuano il loro transito attraverso il tuo segno e accrescono la tua capacità di trasformare i tuoi desideri più profondi in qualcosa di reale. Forse porterai la tua attuale relazione al livello successivo o attirerai un ammiratore che è veramente in sintonia con te. Aprire la mente a nuove prospettive farà parte del processo. Ciò sarà particolarmente vero durante il fine settimana quando il tuo sovrano di Venere si fonde con l'illuminante Urano.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 6 GIUGNO AL 12 GIUGNO 2022