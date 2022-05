Oroscopo della settimana dal 9 maggio al 15 maggio: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 9 maggio al 15 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 MAGGIO AL 15 MAGGIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Giove, il pianeta della buona fortuna, transiterà nel tuo segno martedì (fino al 15 ottobre e di nuovo dal 20 dicembre 2022 al 16 maggio 2023). Giove ti incoraggia ad ampliare la portata di ciò di cui pensi di essere capace e a fare un atto di fede verso un sogno che stai inseguendo. Inoltre, chiarire ciò che vuoi farà parte del processo, ma la chiarezza potrebbe mancare durante Mercurio retrogrado (da martedì a 4 giugno), che può compromettere la tua capacità di pensare al futuro. Tuttavia, supporta una revisione dei tuoi obiettivi e il completamento dei progetti

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 MAGGIO AL 15 MAGGIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : È in corso un importante cambiamento planetario: l'espansivo Giove transiterà nell'Ariete nel tuo regno inconscio martedì (fino al 15 ottobre e di nuovo dal 20 dicembre 2022 al 16 maggio 2023). Giove ispirerà un senso di supporto di cui prima non eri a conoscenza, forse da una fonte spirituale, come la tua guida interiore. Inoltre, otterrai una prospettiva più ampia sul tuo passato, che ti aiuterà ad andare avanti. Puoi anche attingere a questa influenza per superare un blocco interno che ti tiene bloccato. La mediazione può aiutare. Se è coinvolta una relazione, un sensitivo dell'amore può offrire una visione intuitiva. Inoltre, fai attenzione alle comunicazioni e alle transazioni che coinvolgono le tue finanze questa settimana dopo che Mercurio è diventato retrogrado martedì.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 MAGGIO AL 15 MAGGIO 2022