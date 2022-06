Oroscopo di oggi 1 giugno 2022: previsioni astrali segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 1 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è pressione per agire su questioni personali mentre la luna si scontra con il tuo sovrano, il potente Marte e l'ampio Giove nel tuo segno. Le persone intorno a te (soprattutto i Cancro) vorranno vederti mettere i tuoi soldi dove sono le tue labbra.

Amore/Amicizia: Prendersi cura dei propri cari potrebbe richiedere una flessibilità finanziaria, poiché nutrire Ceres nella propria casa e famiglia è in contrasto con il Nodo Nord nella propria casa dei guadagni. Non puoi sempre aspettare per vedere se gli altri si occuperanno del problema. È importante fare il possibile per supportare qualcuno a cui tieni. Potresti scoprire di essere molto più intraprendente di quanto pensi.

Carriera/Finanza: potresti risentirti di ciò che devi fare per supportare il tuo capo o una figura influente dietro le quinte mentre la devota Giunone si scontra con il potente Plutone nel tuo settore professionale. Può sembrare che abbiano costantemente bisogno. Allo stesso modo, non sarai felice se adempiere ai tuoi doveri professionali mette a rischio una delle tue relazioni o non ti lascia il tempo per uscire e incontrare nuove persone. Potrebbe essere necessario un cambiamento nel tuo rapporto con il tuo lavoro e con i livelli superiori.

Crescita personale/Spiritualità: in questi giorni, la tua energia e la tua motivazione sono entrambe più elevate di quanto non lo fossero da un po' di tempo. Tuttavia, ci sono solo così tante ore al giorno. Rilassati con i grandi progetti e fai attenzione a non impegnarti troppo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le energie della Luna Nuova, che sono arrivate ufficialmente ieri sera, sono ancora in pieno potere oggi, quindi se ci sono progetti o idee che volevi avviare durante la Luna Nuova, saltaci sopra ora. Lo stellium dei pianeti Toro nella tua prima casa ha attualmente un'influenza enorme sulla tua vita. Particolarmente acuto è l'aspetto tra Pallade in Toro e Vesta in Pesci. Questo transito aumenta le tue capacità di guarigione, approfondisce il tuo impegno per una causa e ti riempie di ispirazione. Condividi le tue idee con uno Scorpione e ti aiuterà a realizzarle in tempi record.

Amore/Amicizia: lo scontro tra la Luna dei Gemelli e Plutone mette tutti in crisi oggi. Il malumore e le intense emozioni sembrano vorticare nell'etere in questo momento, quindi dai un po 'di passaggio alla tua amata se ti scattano addosso. Non è personale: oggi non sono proprio il meglio di sé stessi. A dire il vero, probabilmente neanche tu...

Carriera/Finanza: oggi sei una fabbrica di idee, con un grande aiuto di "fai da te" e "facciamo in modo che questo accada" insieme per il viaggio. Il trigono tra la Luna dei Gemelli e Saturno in Acquario rispettivamente nei settori del denaro e della carriera può aiutarti a creare un guadagno inaspettato. Presta attenzione alle possibilità che scorrono sulla tua strada e afferra tutto ciò che ti eccita.

Crescita personale/spiritualità: raggiungi il tuo osservatore interiore. Mantieni la calma durante le tempeste emotive.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il perseguimento di un grande obiettivo richiederà una notevole quantità di denaro poiché la luna nella tua zona di guadagno si scontra con Marte e l'appassionato Giove. Va bene impostare l'asticella in alto. Tuttavia, dovrai tenere il passo e fare piccoli passi verso il tuo obiettivo.

Amore/Amicizia: essere in grado di provvedere ai propri cari è un punto di orgoglio per Cerere nella tua casa dei beni. Mentre si scontra con il Nodo Nord nella tua sfuggente dodicesima casa, potresti scoprire di trovarti in un territorio inesplorato con determinate responsabilità. Di conseguenza, potresti essere riluttante a offrire supporto per qualcosa di cui non sei sicuro. La tua trepidazione è valida? O è solo più conveniente salvarsi? Chiedi al tuo cuore.

Carriera/Finanza: qualcuno che fa molto per te potrebbe aspettarsi molto in cambio poiché la devota Giunone nel tuo settore professionale si scontra con il prepotente Plutone nella tua zona di supporto. Potresti scoprire che qualcosa che in precedenza ti è stato offerto come favore ha improvvisamente un prezzo elevato. Stai attento a quello che chiedi. Prima di accettare l'assistenza, in particolare da una figura influente, è meglio scoprire cosa sperano di ricevere. Non tutti la generosità nasce da un cuore aperto.

Crescita personale/spiritualità: è bello avere amici che credono in te e ti motivano a raggiungere i tuoi obiettivi. Tuttavia, dovresti evitare di essere competitivo e confrontarti con gli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando c'è così tanto che vuoi realizzare, non puoi permetterti di dormire sulla cura di te stesso. Nutrire te stesso è importante poiché la luna si fonde con Cerere nel tuo segno. Trattare con un Ariete potrebbe richiedere più energia di quella che hai.

Amore/Amicizia: quando la devota Giunone si scontra con il prepotente Plutone nella tua casa di coppia, può sorgere tensione quando qualcuno non rispetta le regole. Più una persona si allontana dalla retta e stretta, più il suo partner potrebbe cercare di controllarla e costringerla a seguire la linea. Anche gelosia, ossessione e possessività possono avere un ruolo nel quadro. Attento, Cancro. Questo potrebbe diventare piuttosto brutto. Se ci sono problemi validi che devono essere affrontati, attendi che le cose si raffreddino.

Carriera/Finanza: potresti sentirti in dovere di dimostrare il tuo valore mentre la luna nel tuo segno si scontra con Marte guidato e Giove espansivo nel tuo settore professionale. Prima di flettere i muscoli, guarda cosa puoi realizzare realisticamente. È meglio svendere te stesso e vendere in eccesso che impegnarsi eccessivamente.

Crescita personale/Spiritualità: sei noto per essere un custode. Con Cerere nel tuo segno, incarnerai pienamente quel ruolo. Tuttavia, ciò non significa che tu sappia sempre il modo migliore per supportare gli altri. Potresti avere difficoltà con questo mentre Ceres si scontra con il Nodo Nord nella tua zona comunitaria. Imparare a prendersi cura di coloro che esulano dalla tua cerchia immediata è estremamente importante.