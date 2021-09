Oroscopo di oggi 1 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 1 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 1 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

Panoramica generale: ti sentirai sicuro di te mentre la sensibile Luna in Cancro si allinea con il sole nella semplice Vergine. Potrebbe attenuare i dubbi che hai avuto su qualcuno all'inizio della giornata. Tuttavia, potrebbero esserci una o due domande che vorresti porre a una Bilancia.

Amore/Amicizia: un cuore a cuore può essere incredibilmente affermativo poiché nutrire Cerere nella tua casa di comunicazione si allinea con il saldo Saturno. Quando ti apri ed esprimi i tuoi desideri, tu e l'altra persona potreste riuscire a mettervi d'accordo e trovare modi per sostenervi a vicenda. Ovviamente, non puoi ottenere sangue da una pietra. Quindi, non dovresti aspettarti miracoli da qualcuno che non è un donatore. Rivolgiti a persone con il tuo stesso cuore per la connessione.

Carriera/Finanza: questo non è il momento per procedure vaghe che non possono essere chiaramente tracciate. Poiché il tuo sovrano, Marte, nella tua zona di lavoro si oppone a Pallade creativa, qualcuno potrebbe chiederti di spiegare come intendi eseguire le tue idee. In alternativa, potresti trovare difficile fare progressi con un incarico se la direttiva non è chiara. In entrambi i casi, non dovresti lasciare che diventi una battaglia di volontà. Ricorda che l'obiettivo è portare a termine il lavoro. La cooperazione è fondamentale.

Crescita personale/spiritualità: non sempre vale la pena fare la cosa più audace o inseguire l'idea più grande. Non dormire sulle gioie dei piaceri semplici. Sono proprio sotto il tuo naso.

Panoramica generale: con la romantica Luna in Cancro che attraversa la tua casa di comunicazione, non vedrai l'ora di raggiungere le tue persone preferite. Puoi aspettarti un sacco di chiamate, messaggi e chat video. Se non sei sicuro di cosa dire a un Sagittario, segui il tuo cuore.

Amore/Amicizia: tu e la tua compagna, amico o figlio potreste scontrarvi sui vostri piani mentre l'impulsivo Marte e la strategica Pallade si scontrano. Qualcuno (forse tu) verrà preso in carico quando non è così accurato come dovrebbe essere quando organizza un'attività o una gita. Cerca di non perdere troppo tempo a discuterne. Se necessario, rivedi i tuoi piani e poi segui il flusso. Godersi la compagnia di qualcuno non dovrebbe richiedere che tutti i dettagli siano giusti.

Carriera/Finanza: hai le capacità per pagare le bollette? Se non lo fai, avrai la disciplina per coltivarli mentre Saturno ambizioso e Cerere premuroso si allineano nella tua carriera e nelle zone finanziarie. Sei estremamente orgoglioso di essere in grado di provvedere a te stesso e ai tuoi cari. Ecco perché ti impegnerai a fare tutto il necessario per garantire che i bisogni materiali di tutti siano soddisfatti. Potrebbe comportare il livellamento delle tue aspirazioni professionali e la ricerca dell'oro.

Crescita personale/spiritualità: l' espressione di sé e la creatività saranno migliorate man mano che la Luna emotiva in Cancro si allinea con il sole nella Vergine con i piedi per terra. Hobby, progetti artistici, sport e giochi ti daranno gioia.

Panoramica generale: con la Luna in Cancro attenta alla sicurezza nel tuo regno materiale, vorrai assicurarti che le questioni finanziarie siano in ordine e che tu abbia tutti i beni e le risorse di cui hai bisogno. Una Vergine esperta può aiutarti a procurarti ciò di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: una conversazione mattutina sulla tua vita amorosa o sui tuoi figli può lasciarti con più domande che risposte mentre la sensibile Luna in Cancro si scontra con il volubile Mercurio. Meglio rimandare questa discussione a più tardi nella giornata. Altrimenti, passerai il tuo tempo ad analizzare eccessivamente ciò che è stato detto e a trarre le conclusioni sbagliate.

Carriera/Finanza: una decisione affrettata a casa potrebbe creare un turbamento sul lavoro (o viceversa) poiché l'impulsivo Marte e la metodica Pallade si scontrano sul tuo asse personale/professionale. È intelligente rallentare e pensare alle potenziali ricadute prima di procedere con piani drastici. Dovresti anche considerare come le tue scelte potrebbero avere un impatto su familiari, coinquilini o colleghi. Non si tratta solo di te.

Crescita personale/spiritualità: Saturno saldo nella tua zona di istruzione, allineato con Cerere nel tuo segno, può ispirarti a impegnarti in qualcosa che nutrirà il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito. Potrebbe comportare seguire un corso o perseguire un'esperienza che promette di nutrire la tua anima. Questa non è una cosa passeggera. Ci sei dentro per il lungo raggio. Contempla i tuoi bisogni e desideri più urgenti ed esplora modi per soddisfarli.

Panoramica generale: ti sentirai a tuo agio nella tua stessa pelle mentre la luna nel tuo segno si avvicina al sole nella semplice Vergine. La tua atmosfera dolce e stabilizzante sarà un tonico per le persone che stanno attraversando un periodo difficile. Controlla un Gemelli che sta lottando.

Amore/Amicizia: non è necessario far vedere quanto ci tieni. Con il nutrimento di Cerere in allineamento con il saldo Saturno, sarai lì per una persona che ami senza preoccuparti di ciò. Sarai discreto mentre offri incoraggiamento e supporto. La tua maturità e l'atmosfera senza fronzoli possono fare molto per cementare il legame tra di voi. In alternativa, se qualcuno interviene per aiutarti, sappi che si impegna per il tuo benessere.

Carriera/Finanza: la pianificazione può andare storta poiché Marte e Pallade rovinano le cose nelle tue zone informative. Tu e un collega potreste non essere d'accordo su come far decollare un progetto. Un'idea creativa potrebbe non realizzarsi se si affretta la fase preparatoria. Tirarlo fuori potrebbe essere impossibile se sei sotto la pistola. Per avere successo saranno necessari un compromesso e la volontà di creare uno schema più fattibile.

Crescita personale/spiritualità: le tue idee possono essere piuttosto cortesi, quindi non sorprende che qualcuno possa sfidare le tue convinzioni. Non devi dimostrare nulla agli altri. L'importante è che risuonino con te.