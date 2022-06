Oroscopo di oggi 10 giugno 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 10 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 10 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti svegliarti dalla parte sbagliata del letto mentre la Luna Bilancia si oppone alla combattiva Eris nel tuo segno, ma non lasciare che inizi la giornata con una nota negativa. Vai avanti così. In seguito, l'incoraggiamento di un Acquario ragionevole può portarti sulla strada giusta.

Amore/Amicizia: sarai una cattura desiderabile poiché Venere nella tua zona delle risorse si allinea con la devota Giunone. Tuttavia, ciò che ti rende attraente potrebbe avere poco a che fare con l'amore. Fai attenzione e ricontrolla che non siano interessati solo a te per soldi. Alcune persone cercano un partner che paghi i conti piuttosto che qualcuno che li ami. Non innamorarti di una storia singhiozzante e sentiti obbligato a salvare qualcuno da un ingorgo.

Carriera/Finanza: sarai un negoziatore scaltro come l'intelligente Mercurio nella tua casa dei guadagni, contatta il magistrale Plutone. È il giorno perfetto per richiedere un aumento o discutere della tua prossima mossa di carriera. Non perdere troppo tempo usando qualcun altro come intermediario. Potrebbe essere necessario fare appello direttamente a qualcuno influente. Fai chiarezza su fatti e cifre in modo da poter parlare la loro lingua. Attira la loro attenzione dimostrando che ciò che è buono per te può essere buono anche per loro.

Crescita personale/spiritualità: la compassione potrebbe spingerti ad aprire il tuo portafoglio mentre Venere contatta il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. La generosità è una cosa bella, purché sia ​​per le giuste ragioni. Non lasciare che nessuno ne approfitti.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non lasciare che una piccola irritazione entri sotto la pelle. Se lo fai, la tua giornata potrebbe iniziare in modo traballante poiché la Bilancia Luna si oppone alla scontenta Eris. Tuttavia, non ignorare ciò che ti infastidisce, soprattutto se si tratta di un Ariete. Trova un equilibrio tra questi due estremi.

Amore/Amicizia: potresti pianificare di renderti più attraente come abbellitore Venere nel tuo segno, contatta Giunone nel tuo settore sociale. Puoi essere molto difficile resistere quando tiri fuori tutte le fermate. Forse c'è una persona nella tua cerchia di cui speri di catturare l'attenzione? O forse vuoi sedurre il tuo partner con un nuovo look? La magia accade quando metti il ​​tuo piede migliore in avanti.

Carriera/Finanza: Mercurio espressivo nel tuo segno contatta il persuasivo Plutone, che può trasformarti in un potente comunicatore anche se sei tipicamente legato alla lingua. Le tue parole portano autorità, rendendo facile educare, informare e vendere al mondo grandi idee. È un ottimo momento per imparare, scrivere, insegnare, pubblicare e fare marketing. Il tuo messaggio può raggiungere un vasto pubblico. I compiti che coinvolgono la ricerca e l'indagine sono favoriti in questo momento. Sarai completo nella tua ricerca di risposte, senza lasciare nulla di intentato.

Crescita personale/spiritualità: potresti renderti conto che i tuoi difetti non sono così gravi come pensavi quando il tuo sovrano, Venere, contatta Chirone ferito. Un po' di auto-accettazione farà molto per aumentare la tua sicurezza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non puoi accontentare tutti e non sarai dell'umore giusto per provare poiché l'armoniosa luna nella Bilancia si oppone alla scontenta Eris nel tuo settore sociale. Un Ariete immaturo può essere difficile da affrontare. Fortunatamente, un Acquario maturo potrebbe offrirti un po' di conforto.

Amore/Amicizia: Con il tuo sovrano, Mercurio, nella tua dodicesima casa segreta, non dici molto. Tuttavia, quando Mercurio contatta il persuasivo Plutone nella tua casa dell'intimità, otterrai il tuo punto di vista in modo abbastanza efficace. Ti esprimerai attraverso il contatto sessuale o attraverso l'energia e le emozioni. Se la persona con cui stai è in sintonia con te, capirà cosa stai pensando e come ti senti. Quando conversate, potete condividere segreti tra di voi. Mantieni la riservatezza se vuoi coltivare la fiducia.

Carriera/Finanza: se vuoi gestire un problema finanziario, faresti meglio a mantenerlo al ribasso. Con debiti, prestiti, alimenti, eredità e fondi condivisi, potresti avere più leva e spazio per negoziare se non riveli cosa stai facendo. Solo coloro che sono direttamente coinvolti nelle tue preoccupazioni dovrebbero essere tenuti al passo con i dettagli. Chiudi le labbra.

Crescita personale/spiritualità: anche se non stai cercando di attirare l'attenzione, non puoi fare a meno di brillare mentre Venere nella tua zona di esilio contatta Giunone nel tuo settore pubblico. Qualcuno potrebbe vederti come la cattura perfetta e volerti conoscere meglio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: un problema personale potrebbe suscitare una reazione pubblica poiché la luna si oppone alla scontenta Eris. Mantieni private le attività private e non lasciare che influiscano sul modo in cui vieni percepito. Quando ti trovi di fronte a una situazione difficile, chiedi consiglio a un Acquario maturo.

Amore/Amicizia: potresti voler esplorare nuove e diverse opzioni romantiche poiché Venere nel tuo settore sociale si allinea con Giunone nella tua casa di esplorazione. Un potenziale partner che proviene da un paese straniero o ha un background diverso potrebbe fare appello a te. Anche tra la tua cerchia di amici, potrebbero esserci persone che vogliono avvicinarsi. Verifica che le loro intenzioni siano sincere e che i sentimenti siano reali da entrambe le parti prima di oltrepassare il limite.

Carriera/Finanza: sei la persona perfetta per coordinare progetti e negoziazioni tra individui o gruppi. Con il comunicativo Mercurio e il persuasivo Plutone che energizzano le tue zone interpersonali, sarai bravissimo a trasmettere informazioni, negoziare accordi e vendere idee. Alcune persone potrebbero aspettarsi un approccio più conservatore o tradizionale, quindi questo potrebbe non essere il momento di introdurre idee nuove e diverse. Il tuo passo sarà più forte se ti attieni al copione e offri ciò che il tuo pubblico sta cercando.

Crescita personale/Spiritualità: vorrai essere visto come gentile e clemente mentre Venere contatta il guaritore ferito Chirone nel tuo settore pubblico. Un piccolo gesto può fare molto per riparare le recinzioni e gettarti in una luce comprensiva.