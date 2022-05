Oroscopo di oggi 10 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 10 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 10 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: lunedì inizia in modo difficile con un'opposizione mattutina tra la Luna Leone e Saturno in Acquario, drenando energia e bloccando emozioni ed espressione. Se ciò non bastasse, la luna diventa vuota fino a questa sera, quando si sposta nella Vergine terrena e pratica. Sapere questo ti consente di evitare di sentirti frustrato mentre fai girare le ruote cercando di portare avanti le cose. Concediti il ​​permesso di passare in secondo piano oggi e non cercare di forzare nulla. Un Toro apprezzerà una parola di consiglio e saggezza.

Amore/Amicizia: la luna mette in evidenza il tuo settore amoroso e romantico, in opposizione sia a Saturno che a Vesta. Le emozioni sono rigide, forse anche bloccate, mentre la paura dell'impegno e l'intimità sono sottolineate. Finché non hai grandi aspettative sulla tua amata oggi, e viceversa, scivolerai attraverso questi transiti illeso.

Carriera/Finanza: con un quadrato tra la Luna Leone e i nodi della luna che attiva la tua seconda casa del denaro e l'ottava casa delle risorse condivise, puoi aspettarti attriti sulle questioni finanziarie. Usa questa come un'opportunità di crescita personale e non prendere nulla sul personale. Che questo sia un momento di insegnamento.

Crescita personale/Spiritualità: quando impari a leggere la stanza ea capire la configurazione del terreno, e quando riesci a percepire il flusso di energia, ti salverai dalla frustrazione e dalla delusione. Apri gli occhi; scegli saggiamente le tue battaglie.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'opposizione tra la Luna del Leone e Saturno, seguita da una luna vuota tutto il giorno, dà il tono della giornata, uno di energia ed emozione bloccate. Ti risparmierai una grande quantità di energia e frustrazione riconoscendo questo come uno di quei giorni in cui avrai una sfida praticamente ovunque ti giri e non è probabile che cancellare le cose dalla tua lista quando finisci di gestirle. Con la luna vuota, ovviamente, questo è un ottimo momento per tuffarti nella tua immaginazione o goderti la solitudine, se puoi. Una Vergine può offrire una soluzione a un dilemma che stai affrontando.

Amore/Amicizia: questo è un giorno di emozioni smorzate ed energia bloccata, quindi aspettati che il romanticismo passi in secondo piano e guidi tranquillamente fino a questa sera quando la luna si sposta nella Vergine e illumina la tua quinta casa di amore e passione. Ciò renderà più facile entrare in contatto con la persona amata, quindi prendi in considerazione la possibilità di pianificare la cena in modo da poter godere della reciproca compagnia.

Carriera/Finanza: Saturno e Vesta in Acquario attivano il tuo settore di carriera e si oppongono alla Luna Leone. Sono probabili difficoltà e sfide e potresti trovare opposizione alle tue idee e ai tuoi progetti. Piuttosto che cercare di spingere il fiume, fai un passo indietro, riorganizzati e pianifica un altro approccio entro la fine della settimana.

Crescita personale/spiritualità: a volte una caduta mostra che hai le ali e sai volare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarà difficile resistere alle comodità di casa con la luna nel tuo regno domestico per tutto il giorno. Può essere soddisfacente lavorare con progetti, preparare pasti deliziosi e godersi la compagnia della tua famiglia e dei tuoi amici preferiti.

Amore/Amicizia: puoi smettere di tergiversare desiderando che ci siano dei bei guai in cui entrare. La tua vita sociale è destinata a salire di livello con l'entusiastico Giove che entra in Ariete e la tua casa dell'amicizia. Fino a metà maggio 2023, ci saranno abbondanti opportunità di incontrare persone entusiasmanti di ogni ceto sociale. Puoi anche aspettarti molti eventi divertenti e interessanti attività di gruppo. Le relazioni con gli amici saranno soddisfacenti e ti divertirai ad accogliere nuove persone nella tua cerchia.

Carriera/Finanza: Oggi, il tuo sovrano, Mercurio, diventa retrogrado nel tuo segno. Fino al 3 giugno, correrai in tondo mentre rivedi e rifai i tuoi affari. Dire che non sei sincronizzato con ciò che sta accadendo intorno a te sarebbe un eufemismo. Potresti scoprire di essere spesso disorganizzato e in ritardo rispetto al programma. È meglio mantenere le cose il più semplici possibile nelle settimane a venire. È meglio rimandare a metà giugno nuovi importanti progetti.

Crescita personale/Spiritualità: un'esplosione di ispirazione a tarda notte potrebbe tenerti sveglio fino alle prime ore del mattino quando la Luna della Vergine e l'innovativo Urano si allineano. Prima di passare la notte, potrebbe essere necessario annotare un'idea.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ti consigliamo di controllare i vicini, i parenti e gli amici vicini mentre la luna attraversa la tua zona di comunicazione. Essere aggiornati sulle notizie di tutti ti farà sentire parte integrante di quello che sta succedendo. Un Toro può avere una storia eccitante.

Amore/Amicizia: tu e il tuo partner potreste non riuscire a interpretare i desideri dell'altro poiché la critica Luna Vergine si oppone alla devota Giunone sul vostro asse di comunicazione. Potrebbe esserci anche un conflitto tra i bisogni emotivi e quelli di collaborazione. Fortunatamente, è uno stato d'animo passeggero.

Carriera/Finanza: Oggi, Giove si sposta nell'intraprendente Ariete e nel tuo settore professionale, alimentando il tuo desiderio di guadagnare consensi e successo nel campo prescelto. Fino a metà maggio 2023, ti impegnerai ad ampliare i tuoi orizzonti ed estendere la portata della tua influenza. Se sei audace e disposto a correre un rischio o due, potresti raggiungere un traguardo importante. È saggio non avere troppi ferri nel fuoco. Restringi la tua attenzione a un'attività a cui puoi dedicarti le cui potenziali ricompense varranno la pena.

Crescita personale/Spiritualità: Mercurio retrogrado nei Gemelli curiosi e nel tuo regno subconscio fino al 3 giugno può richiedere una buona dose di ombelico. Nelle prossime settimane, cercherai di capire cosa ti fa spuntare. Potresti rivisitare i ricordi o rivivere vecchi sogni. Qual è il messaggio che sta cercando di arrivare? Consulta il tuo terapeuta o una guida spirituale fidata per avere informazioni dettagliate.