Oroscopo di oggi 10 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 10 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 10 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ci sono chiamate e messaggi a cui rispondere, posti dove andare e persone da vedere (come un Acquario) mentre la luna viaggia attraverso la tua occupata costruzione della terza casa. Mettere in ordine i tuoi affari all'inizio della giornata può aiutarti a gestire il flusso.

Amore/Amicizia: se hai bisogno di aiuto per risolvere un problema personale, rivolgiti a qualcuno che ti capisca. Con la luna nei perspicaci Gemelli che si allinea con la percettiva Pallade e il ferito Chirone nel tuo segno, il feedback che ricevi può sbloccare le risposte a qualcosa che hai faticato a capire da solo.

Carriera/Finanza: i consigli possono innescare uno schema finanziario fantasioso poiché l'astuto Mercurio si allinea con il lungimirante Urano nella tua casa dei guadagni. Fare soldi in modi nuovi e insoliti fa al caso tuo. Prima di agire su una punta calda, dovresti fare una piccola ricerca per conto tuo. Quello che impari può aiutarti a determinare se si tratta di un tiro lungo o qualcosa che dovresti esplorare.

Crescita personale/Spiritualità: Mercurio curioso che entra in Pesci e la tua mistica dodicesima casa potrebbe ispirarti a scoprire cosa ti fa battere. Fino al 27 marzo, una profonda introspezione avrà un ruolo nel quadro. Sarai altamente in sintonia con le energie spirituali. Pertanto, i tuoi sogni saranno succosi e informativi e le pratiche spirituali saranno potenti. La consulenza, il lavoro sui sogni, la meditazione e le pratiche contemplative potrebbero essere terapeutici e rivelatori. Le letture psichiche saranno fruttuose.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le preoccupazioni finanziarie saranno nella tua mente mentre la Luna Gemelli attraversa la tua casa dei beni. Alcune questioni potrebbero sembrare più complicate di quanto immaginassi. Lavorare al fianco di un determinato Ariete può aiutare a garantire una giusta scossa.

Amore/Amicizia: ti sentirai come se uno dei tuoi amici ti coprisse le spalle mentre l'empatico Luna Pesci nella tua casa dell'amicizia si allinea con il costante Saturno. Potresti anche sentirti come se l'intero cerchio fosse dietro di te. Lascia che questa sensazione di supporto ti sostenga mentre fai progressi verso il raggiungimento di un traguardo importante.

Carriera/Finanza: la tua dedizione al raggiungimento dei tuoi obiettivi professionali e al raggiungimento dello status sociale aumenta con Vesta focalizzata in Acquario e la tua zona di carriera. Fino al 24 maggio lavorerai instancabilmente per raggiungere i tuoi obiettivi. Se devi ancora identificare la tua vera vocazione, farai uno sforzo considerevole per scoprirla. Avere una direzione e uno scopo chiaro può sembrare più importante che mai. Sia che tu sappia quello che vuoi o che tu lo stia scoprendo, la tua ricerca può consumare tutto. Non dimenticare di venire a prendere aria.

Crescita personale/spiritualità: capire come finanziare un piano a lungo termine potrebbe sembrare un ostacolo a causa del primo quarto di luna. Non è davvero un ostacolo, ma più un'indicazione di ciò a cui devi prestare attenzione. Di solito sei bravo con i soldi, quindi è probabile che lo capirai.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: fare un passo indietro rispetto all'azione può riempire il tuo serbatoio emotivo mentre la luna viaggia attraverso la tua casa d'esilio. Con così tante cose che accadono nella tua vita, è importante prendersi del tempo per riposarsi. Va bene ignorare un Acquario esigente.

Amore/Amicizia: potresti sentire che tu e un amico parlate lingue diverse mentre il comunicatore Mercurio si scontra con Chirone frammentato. Può essere difficile da affrontare, soprattutto quando chiedi a gran voce di essere compreso. Sii paziente con te stesso e con gli altri mentre cercano di arrivare da dove vieni. A volte, ci vuole tempo per essere ascoltati completamente.

Carriera/Finanza: sarai tranquillamente ottimista riguardo alla tua carriera poiché la ragionevole Luna del Toro si allinea con il promettente Giove e il Sole dei Pesci nel tuo settore professionale. L'incoraggiamento di un supervisore o di una figura influente potrebbe darti una spinta. Tutti i segnali indicano che il futuro sembra promettente.

Crescita personale/Spiritualità: il tuo passaporto è aggiornato? Con l'intrepido Marte nella tua casa dell'avventura, potresti salire sul primo autobus, aereo o treno che ti trasporterà in un luogo emozionante. Fino al 14 aprile sarai motivato ad ampliare i tuoi orizzonti. Questa zona governa anche le superiori, quindi potresti essere ispirato a tornare a scuola. Non dovresti lasciare che l'impazienza crei problemi, indipendentemente dal fatto che tu vada ai libri o che ti metta in viaggio. Hai fretta, ma non tutti operano secondo i tuoi orari.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando inizi a diventare lunatico, prenditi un momento per rilassarti. Il tempo da solo può essere rigenerante mentre la Luna Gemelli attraversa la tua riposante dodicesima casa. Fai una mini sessione di meditazione o fai un pisolino. Non lasciare che un Pesci ti travolga con i piani.

Amore/Amicizia: l'intensità che porti alle relazioni sessuali sarà piena con Vesta nella tua zona di intimità. Fino al 24 maggio potresti diventare super ossessionato. Va bene se c'è qualcuno nella tua vita che è pronto e in grado di ricevere ciò che hai da dare. Se non c'è, potresti farti impazzire. Se c'è, potresti comunque diventare piuttosto matto. Sapere quando rilassarsi è importante. Non fare di una storia d'amore il punto e il punto di arrivo della tua felicità.

Carriera/Finanza: la stessa zona che governa l'intimità governa anche le risorse condivise. Mentre Vesta è qui, potrebbero sorgere complicazioni su denaro, beni o risorse che condividi con un altro individuo. Definire i confini e imparare a lasciar andare sarà fondamentale. Non può essere sempre ciò che è tuo è mio e viceversa. Fai attenzione a non diventare così ossessionato dalla gestione del denaro di altre persone da trascurare i tuoi interessi.

Crescita personale/spiritualità: la paura può sorgere quando sei sulla soglia di una mossa avventurosa a causa del primo quarto di luna. È intelligente controllare il pericolo. Tuttavia, tutti i segni indicano che probabilmente dovresti trovare un modo per andare avanti.