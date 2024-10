Oroscopo di oggi 10 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 10 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 10 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Venere nella tua casa dell'intimità in contrasto con l'ottimista Giove e il vulnerabile Chirone può renderti insicuro se puoi fidarti dei tuoi desideri. Una grande alchimia con il tuo interesse amoroso può sembrare super speciale. Tuttavia, questo non significa che sia vero amore. Prima di iniziare a dire a tutti i tuoi amici che hai trovato la persona giusta e iniziare a postare sui social media, metti un freno e considera se tu e l'altra persona condividete gli stessi valori. In caso contrario, l'alchimia non sarà sufficiente per costruire una relazione. Allo stesso modo, devi assicurarti di essere sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda i soldi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Venere nella tua casa della partnership in contrasto con Giove fiducioso e il vulnerabile Chirone può farti preoccupare per una relazione. Sei abbastanza saggio da sapere che ci vuole più dell'amore per coltivare una relazione felice. Potresti temere che le cose non funzioneranno tra te e il tuo partner se non siete sulla stessa lunghezza d'onda in materia di denaro. Una differenza di reddito, abitudini di spesa o valori può mettere in difficoltà il toro esperto di denaro. Lo stesso vale per una relazione d'affari: devi essere d'accordo sulle questioni pratiche. Potrebbe essere compito tuo prendere l'iniziativa per capire come stanno le cose.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Venere appassionata nella tua casa del lavoro in contrasto con l'ottimista Giove e il vulnerabile Chirone può metterti in una situazione imbarazzante al lavoro. Il tuo entusiasmo per un progetto potrebbe farti sopravvalutare ciò che puoi gestire. Solo perché ti senti eccitato di affrontarlo, non significa che hai ciò che è necessario per portarlo a termine. Metti i freni prima di impegnarti. È probabile che il compito in questione sia più complicato di quanto prevedi. Potresti aver bisogno di fare qualche ricerca per scoprire cosa ti aspetta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Venere nella tua zona romantica in contrasto con Giove fiducioso e Chirone vulnerabile può farti chiedere quanta fiducia puoi riporre nella tua vita amorosa. Andare all-in può toglierti molto e farti sentire esausto. Quando ti piace qualcuno, può essere difficile spegnere il tuo entusiasmo. Allo stesso tempo, non vuoi metterti nella posizione di essere ferito. Cosa può fare un Cancro sensibile? Prenditi una pausa dall'ossessione per la tua vita amorosa e reindirizza la tua attenzione verso i tuoi amici. Non fare degli appuntamenti e delle relazioni l'alfa e l'omega della tua gioia. Trarrai beneficio dal trascorrere più tempo con i tuoi amici.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Alcune persone che condividono i tuoi interessi potrebbero chiamarti oggi. Potresti voler fare una passeggiata mentre sei al telefono con l'altro, ma probabilmente vi troverete coinvolti in alcuni dibattiti stimolanti. Non sorprenderti se parlerete entrambi contemporaneamente! Nuovi libri che vorrai leggere potrebbero attirare la tua attenzione. La sera, guarda in streaming alcuni film su qualsiasi argomento di cui avete discusso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Venere nella tua vicina terza casa in contrasto con l'entusiasta Giove e il vulnerabile Chirone potrebbe farti dubitare di essere davvero a tuo agio con le persone che ti circondano. È saggio impegnarsi al massimo per coltivare connessioni? O dovresti essere cauto su chi ti avvicini? Quando la familiarità inizia a generare disprezzo, è un segno che dovresti allargare la tua cerchia. Conoscere persone di diversa estrazione e cultura può sembrare una boccata d'aria fresca. Apprezzerai le persone intriganti che ti sfidano gentilmente ad ampliare il tuo punto di vista.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Venere nella tua casa dei beni in contrasto con l'eccessivo Giove e il vulnerabile Chirone potrebbe metterti in un dilemma finanziario. È saggio sborsare soldi per un'attività avventurosa? O dovresti andare sul sicuro? Se i tuoi piani coinvolgono il tuo interesse amoroso o un amico, assicurati che paghino la loro giusta quota. Anche se sei in una posizione finanziaria migliore, non dovresti dover sopportare l'intero peso della spesa. Se stai pensando di investire in un'istruzione superiore o di fare una vacanza da sogno, potresti voler cercare un prestito o altri finanziamenti. Alcune cose valgono la pena di essere investite.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Per l'ultima volta, il tuo co-governatore, Plutone, staziona direttamente in Capricorno e nella tua casa della comunicazione. Speriamo che tu abbia capito il potere del linguaggio e come ciò che pensi e dici modella la tua percezione di ciò che ti circonda. Mentre Plutone completa il suo ultimo viaggio attraverso il Capricorno, trarrai beneficio dal riconoscere il potere che eserciti verbalmente e tramite la scrittura, e dall'usare un linguaggio che non solo trasforma la tua prospettiva ma eleva anche le persone intorno a te. Con Mercurio dalla lingua d'argento e Urano provocatorio in contrasto, non si sa cosa rivelerai o nasconderai. Offri una rivelazione completa o chiudi la bocca. Causerai problemi se cambi idea o fai le cose a metà.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Venere nella tua casa dell'autodistruzione in contrasto con Giove fiducioso e Chirone vulnerabile può creare complicazioni nella tua vita amorosa. Alcuni Sagittari lasceranno che la fede cieca e il pensiero magico determinino le loro mosse, mentre altri penseranno al peggio della loro situazione e cadranno preda di scenari di sventura e tristezza. Cosa può fare una persona in conflitto? Non pagherà tenersi all'oscuro, chiedendosi cosa aspettarsi. Invece, prendi misure pratiche per affrontare le tue preoccupazioni. Una conversazione con il tuo partner o una persona di interesse può colmare le tue lacune.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Venere nella tua casa della comunità in contrasto con l'entusiasta Giove e il vulnerabile Chirone può scatenare incertezza sulla tua vita sociale. Alcune capre esagereranno nel loro tentativo di compiacere gli amici e conoscere nuove persone, mentre altre saranno così spaventate di essere respinte che non proveranno nemmeno a entrare in contatto. Rifletti sulle cose che ti rendono interessante e degno di essere conosciuto. Appoggiati alle tue connessioni con persone che hanno le stesse cose che hai tu. Quando sei in compagnia di persone che condividono i tuoi interessi, sarai così impegnato a goderti la loro compagnia che non ti chiederai cosa dici o fai.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Venere nel tuo settore pubblico in contrasto con Giove esagerato e il vulnerabile Chirone può renderti sensibile a come vieni percepito. Alcuni Acquari esagereranno nel tentativo di creare l'immagine ideale, mentre altri potrebbero sentirsi così insicuri da non provare nemmeno a mostrare il loro lato migliore. Se hai intenzione di essere sotto gli occhi del pubblico, è fondamentale che tu faccia la giusta impressione. In caso di dubbi, chiedi suggerimenti utili alle persone a te più vicine. Un amico o un familiare esperto di stile che capisca cosa stai cercando di realizzare potrebbe rivelarsi una risorsa inestimabile

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Con Venere nella tua casa dell'avventura in contrasto con l'entusiasta Giove e il vulnerabile Chirone, potresti chiederti quanto lontano dovresti spingerti nella ricerca dell'amore. Una sfida può essere super eccitante. Tuttavia, investire in una situazione destinata ad andare a rotoli può essere uno spreco colossale di emozioni ed energie. Prima di riporre la tua fiducia in qualcuno e di andare fino in fondo, fai una conversazione e chiedigli cosa sta cercando e cosa è disposto a fare per ottenerlo. Non è saggio presumere che sia ugualmente preparato a superare gli ostacoli che ti si parano davanti. Potrebbero aspettarsi che tu sia quello che fa tutto il lavoro pesante.