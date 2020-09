Oroscopo di oggi 10 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 10 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 10 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potrebbe sembrare di essere in uno schema di tenuta mentre il tuo sovrano, Marte, entra nella sua fase retrograda. Se la vita non ti dà il via libera, c'è una ragione per questo. Potrebbe esserci opposizione da parte di una Bilancia se tenti di passare al potere.

Amore / amicizia: è un momento opportuno per rallentare e pensare al modo migliore per perseguire la collaborazione. I tuoi piani devono essere qualcosa di più di ciò che funziona per te. Se sei in coppia, sii rispettoso dei desideri del tuo partner. Per i single, prova a lasciare che l'altra persona prenda l'iniziativa. Cambiare il tuo gioco ha i suoi vantaggi.

Carriera / Finanza: con lo strategico sole nella Vergine e l'auspicio Giove che danno energia alle tue zone di lavoro, potresti avere la possibilità di migliorare la tua carriera. Questa non è una mossa laterale, ma un'opportunità per saltare in avanti. Non succederà dall'oggi al domani, anche se un passo che fai oggi potrebbe avvicinarti al tuo obiettivo. Perché non avere fede, fare un tentativo e vedere cosa succede? A volte, un'opportunità è destinata a te e tutto ciò che devi fare è presentarti.

Crescita personale / spiritualità: hai energia da bruciare. Con il tuo sovrano, Marte, retrogrado nel tuo segno fino al 13 novembre, sarai frustrato e impaziente quando le cose non vanno come vuoi. La fretta pone le basi per gli incidenti, quindi fai attenzione. Il retrogrado ti invita a rallentare e riconsiderare quello che stai facendo. Prenditi del tempo per rivedere i tuoi piani.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non è il momento di indovinare te stesso o di farti cambiare idea su come pensi che le cose dovrebbero andare. Devi mantenere la rotta e proseguire. Disattiva un Gemelli che vuole farti cambiare idea su qualcosa.

Amore / amicizia: non è da te fare le chiacchiere su una questione romantica. Anche se è quello che potrebbe accadere quando l'ultimo quarto di luna nei volubili Gemelli ha un impatto sugli affari del cuore. Potresti improvvisamente avere dubbi su qualcuno a causa della loro situazione finanziaria (o della tua). O, forse, i loro valori sembrano essere in contrasto con i tuoi. Segui ciò che hai iniziato. Se non lo fai, è il tuo carattere che può causare dubbi.

Carriera / Finanza: non è sempre facile parlare e condividere le proprie idee. È ancora più difficile quando il comunicatore Mercurio nella tua casa di lavoro si oppone al guaritore ferito Chirone. Forse hai paura di non dire la cosa giusta? O forse ti preoccupi che qualcuno possa pensare che non sai di cosa stai parlando. Non lasciare che un caso di sindrome del timido ti impedisca di dire quello che devi dire. Non è necessario essere un esperto perché la tua opinione sia preziosa.

Crescita personale / spiritualità: quando la Luna Gemelli è quadrata dal nebuloso Nettuno, potresti sentirti scoraggiato per ciò che ti aspetta. Non buttare via i progetti futuri semplicemente perché non ti senti sicuro. Quando devi agire, saprai cosa fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti voler prendere il sedile posteriore e lasciare che qualcun altro (come un sagittario capace) prenda il volante. Allora non puoi essere ritenuto responsabile per aver fatto scelte sbagliate. Sii gentile con te stesso quando sei sotto pressione e fai il meglio che puoi.

Amore / amicizia: fai attenzione a non mettere un amico o il tuo interesse amoroso sul sedile caldo. Con il curioso Mercurio che si oppone a Chirone ferito, un giro di domande approfondite potrebbe sembrare una linea di attacco. Non devi interrogare qualcuno per scoprire cosa vuoi sapere. Sii sensibile ai loro sentimenti. Se sei tu quello che viene grigliato, puoi scegliere di rimanere in silenzio finché l'interrogatore non ti tratta con la gentilezza e il rispetto che meriti.

Carriera / Finanza: con la volubile Luna dei Gemelli che fa quadrare il nebuloso Nettuno nel tuo settore professionale, potresti sentirti scoraggiato per la tua carriera o confuso su ciò che ti aspetta. Per ora, è meglio concentrarsi su ciò che funziona piuttosto che amplificare i problemi alimentando loro la tua attenzione ed energia. Va bene avere domande sul tuo percorso. Tuttavia, non è probabile che tu trovi risposte quando hai paura. Aspetta che il tuo umore cambi prima di esplorare ulteriormente questo aspetto.

Crescita personale / spiritualità: l'ultimo quarto di luna nel tuo segno ti mette sotto pressione per capire tutto. Va bene se non lo fai. Sii paziente e aspetta di vedere come si svolgono alcune cose piuttosto che cambiare direzione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potrebbe essere in serbo una giornata emotivamente faticosa. Fai attenzione ai segnali che indicano che ti senti sopraffatto. Essere proattivi sulla cura di sé può aiutarti a rimanere centrato. Se hai bisogno di un po 'di incoraggiamento, un Sagittario ottimista ti farà il tifo.

Amore / amicizia: potresti aver bisogno di una pausa dal tuo interesse amoroso o da un amico intimo. Soprattutto se inizi a sentire che sono un po 'troppo coinvolti nella tua vita. Non sentirti in colpa per aver preso una pausa da qualcuno a cui tieni. Dopotutto, è l'assenza, non la compagnia costante, che fa crescere il cuore.

Carriera / Finanza: diventa un po 'imbarazzante quando le informazioni private vengono discusse tra i tuoi colleghi. Con il chiacchierone Mercurio che si oppone a ferire Chirone, è intelligente essere prudenti su ciò che si rivela. I dettagli della tua vita personale potrebbero essere un argomento di conversazione particolarmente succoso. Rivelare informazioni che dovresti tenere per te potrebbe farti sentire esposto. Ricorda che non devi rispondere a tutte le domande che ti vengono poste. E se lo fai, non devi raccontare l'intera storia.

Crescita personale / spiritualità: l'ultimo quarto di luna nei volubili Gemelli e nel tuo regno subconscio potrebbe portare problemi preoccupanti in superficie. È improbabile che parlarne ti dia la chiarezza e la tranquillità che cerchi. A volte, è intelligente lasciare mentire i cani che dormono. Sii paziente e guarda cosa succederà nei giorni a venire.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nella tua zona della comunità per tutto il giorno, avrai bisogno di feedback da altri, in particolare da un Gemelli ben informato; tuttavia, troppe opinioni possono farti girare la testa. Rivolgiti a uno o due confidenti fidati, quindi prendi una decisione.

Amore / amicizia: la conversazione diventa un campo minato con uno spigoloso allineamento Mercurio / Chirone in gioco. Le tue parole potrebbero essere prese come un attacco personale, provocando una reazione angosciante da parte di chi ascolta. Con ogni probabilità, è un malinteso. Potresti non avere idea di come le tue parole possano aver provocato questa risposta. Quindi, è intelligente evitare argomenti di conversazione delicati. Se i ruoli sono invertiti, guarda dentro di te per capire perché questa conversazione colpisce un nervo.

Carriera / Finanza: l'ultimo quarto di luna nei volubili Gemelli potrebbe indurti a indovinare i tuoi piani per il futuro. Non è il momento di cambiare rotta, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Invece, dovresti restare con ciò che hai iniziato e vedere le cose attraverso. Il traguardo potrebbe essere molto più vicino di quanto pensi. Devi fidarti di te stesso piuttosto che lasciarti influenzare dagli sviluppi dell'ultimo minuto e dalle opinioni di altre persone.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento luna / nodi consiglia che quando colpisci acque agitate, dovresti chiedere a un amico un'ancora di salvezza piuttosto che sentire che spetta interamente a te salvare te stesso. Potresti essere sorpreso da chi viene in tuo soccorso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: è già abbastanza difficile sentirsi sicuri di ciò che stai facendo senza doversi preoccupare che le persone osservino le tue mosse. Mantieni la rotta con ciò che hai deciso di fare piuttosto che lasciarti influenzare dall'opinione pubblica. Un Gemelli non sa cosa è giusto per te.

Amore / amicizia: l'ultimo quarto di luna nei volubili Gemelli può farti dubitare di cosa stai facendo della tua vita e con chi la stai trascorrendo. Se accoppiato, potresti avere dubbi sul tuo partner. Se sei single, potresti chiederti se una relazione impegnata è tutto ciò che è stato creato. Non dubitare di te stesso o di quello che vuoi dalla vita. Spesso sorgono domande quando sei sull'orlo del cambiamento. Aspetta e guarda cosa porta la Luna Nuova prima di giudicare la tua situazione.

Carriera / Finanza: non importa quanto gentilmente chiedi supporto finanziario o altre risorse. Con un'opposizione Mercurio / Chirone in gioco, il partito a cui chiedi assistenza potrebbe trovare qualcosa di sbagliato nella tua richiesta. Un individuo potrebbe pensare di essere sfruttato, mentre un istituto finanziario potrebbe trovare i tuoi documenti difettosi. Prima di fare i passi successivi, controlla che stai procedendo nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: la convalida che cerchi non verrà da una fonte esterna. È più importante che mai avere fiducia in te stesso. Se sei confuso, sappi che non durerà per sempre.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la tua curiosità non conosce limiti con la luna nella tua ampia nona casa. Non lasciare che la ricerca della conoscenza e dell'avventura ti distragga da affari più banali. Potresti entrare sopra la tua testa se segui l'esempio di un Gemelli, quindi tieni la testa sulle spalle.

Amore / Amicizia: con l'espressivo Mercurio nel tuo segno che si scontra con Chirone in "Lo prendo sul personale" Ariete, faresti meglio a stare attento a quello che dici. Anche la dichiarazione più innocente potrebbe colpire un nervo. Forse, il tuo amico o interesse amoroso si sente un po 'permaloso? O forse l'argomento della conversazione li fa sentire insicuri? Se i ruoli sono invertiti, controlla di comprendere le intenzioni dell'altra persona. Potresti leggere le cose nel modo sbagliato.

Carriera / Finanza: non è il momento giusto per lanciarsi in una nuova direzione. Con l'ultimo quarto di luna nel versatile Gemelli, sei destinato a essere curioso di sapere cosa c'è là fuori e cos'altro puoi fare. Questo è il momento per portare avanti ciò che è già in corso piuttosto che prepararsi per qualcosa di nuovo. Dopo la luna nuova, puoi ricominciare da capo se lo desideri. Nel frattempo, concentrati sul risolvere le questioni in sospeso.

Crescita personale / spiritualità: se stai cercando l'illuminazione, correre da un insegnante all'altro non ti porterà lì. Avrai bisogno di allacciarti e restare su un percorso. Fai attenzione alla persona che promette una rapida correzione spirituale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: alcune persone (come una Vergine critica) potrebbero non essere dell'umore giusto per le tue vibrazioni minacciose. Sii consapevole di come la tua energia influisce sulle persone intorno a te. Non solo gli altri saranno sollevati quando cambi la tua frequenza emotiva, ma lo sarai anche tu.

Amore / Amicizia: l'ultimo quarto di luna nei volubili Gemelli potrebbe spingere a cambiare idea sul tuo interesse amoroso o su uno scenario che si svolge nella tua vita sociale. L'urgenza che senti nel cambiare rotta può essere schiacciante; tuttavia, solo perché le tue emozioni sono intense, non significa che fare un cambiamento sia la cosa giusta da fare. Mantieni la rotta per ora. Dopo l'imminente Luna Nuova, saprai cosa è cosa e potrai agire con chiarezza e sicurezza.

Carriera / Finanza: se un collega ti guarda fisso, è perché non capisce di cosa stai parlando o è offeso da quello che dici. Un'intensa opposizione Mercurio / Chirone potrebbe innescare un'interruzione della comunicazione sul posto di lavoro. Non essere in grado di comunicare in modo efficace rende difficile essere sulla stessa pagina su come fare le cose. Potrebbe essere necessario un intermediario per intervenire e risolvere il problema in modo che siate entrambi chiari su cosa fare.

Crescita personale / spiritualità: una piccola delusione può sembrare un grosso problema, soprattutto se sei un po' fuori di testa. Fai attenzione a non creare una montagna da un granello di sabbia.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna nella tua zona di collaborazione, potresti sentire di non poter fare a meno della compagnia; tuttavia, ci sono alcuni tratti del tuo viaggio personale che è meglio attraversare da solo. Portare con sé un Gemelli per il viaggio potrebbe essere una distrazione.

Amore / amicizia: un amico che commenta la tua vita amorosa probabilmente significa bene. Anche se, con Mercurio loquace che si oppone a Chirone ferito, potrebbe sembrare che tu sia stato criticato ingiustamente. Se tocca un nervo, è perché è qualcosa di cui ti senti insicuro. Non sparare al messaggero! Se nella tua vita sentimentale sta succedendo qualcosa che ti mette a disagio, devi affrontarlo. Allo stesso modo, dovresti essere sensibile e gentile quando commenta la vita personale di qualcuno.

Carriera / Finanza: anche se ti senti attratto dalla collaborazione, coinvolgere un collega in un progetto già in corso potrebbe rivelarsi una distrazione. L'ultimo quarto di luna è tutto per semplificare le cose e risolvere le questioni in sospeso. Richiedere assistenza o feedback in questo frangente potrebbe portarti fuori rotta. A volte, devi fidarti di sapere cosa stai facendo e di avere ciò che serve per finire ciò che hai iniziato.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento armonioso tra la focosa Eris può spingerti ad agire rapidamente su una questione personale. Se sai cosa fare e come farlo, non ha senso rimandarlo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna in Gemelli multi-tasking nella tua zona di produttività per tutto il giorno, non ti riposerai finché non ti occuperai degli affari. Niente batte la soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto. Un Leone darà una mano se hai bisogno di assistenza.

Amore / amicizia: ci sono molte questioni urgenti nella tua agenda. L'amicizia e la tua vita sentimentale potrebbero non essere in cima alla lista. Le relazioni tendono a passare in secondo piano quando sei impegnato a conquistare il mondo.

Carriera / Finanza: esplorare nuove possibilità è entusiasmante. Con il Sole in Vergine che aspira a Giove di buon auspicio nel tuo segno, sarai ispirato a fare qualcosa di grande. Ci sono talenti a cui devi ancora attingere ed esperienze straordinarie che aspettano di essere esplorate. Potresti sentire che non c'è niente che non puoi fare. Perché non impegnarti a portare la tua carriera al livello successivo? Imparare qualcosa di nuovo potrebbe far parte del programma. Oppure potresti voler ampliare qualcosa su cui stai lavorando.

Crescita personale / spiritualità: con Marte che diventa retrogrado nella tua zona natale, affrontare le questioni domestiche sarà una danza di un passo avanti, due passi indietro. Fino al 13 novembre, potrebbe esserci una ripetizione di problemi come riparazioni domestiche e accese interazioni familiari. Usa questo tempo per rivedere, rivedere e fare le cose per bene. Se sei irritabile, scava in profondità per scoprire cosa ti infastidisce. Potrebbe avere qualcosa a che fare con la tua infanzia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: può essere difficile dare ad alcune questioni la gravità che meritano. A volte, hai bisogno di una pausa dalle vibrazioni pesanti. Una Vergine senza fronzoli si aspetta che tu gestisca le cose come un adulto piuttosto che sfaldarsi quando il gioco si fa duro.

Amore / amicizia: essere irriverenti riguardo alle preoccupazioni relazionali potrebbe causare problemi con qualcuno con cui sei coinvolto. Con la volubile Luna Gemelli che influisce sulla tua vita amorosa, potresti inviare messaggi contrastanti, facendo sì che il tuo interesse amoroso si chieda se possono prenderti sul serio. Attenersi al programma potrebbe sembrare noioso, ma se sei serio riguardo all'amore, devi essere all'altezza. C'è un tempo per essere giocosi, ma non è questo.

Carriera / Finanza: il diavolo è nei dettagli. Quella che sembra essere un'idea perfettamente buona potrebbe essere rovinata da un teso allineamento Mercurio / Chirone. Qualcuno potrebbe separare le tue idee riga per riga finché non scoprono un difetto. Anche se hai fatto le cose correttamente, potrebbe non resistere a questo livello di controllo. Se sei il rilevatore di difetti designato, troverai quello che stai cercando in breve tempo. Sii professionale e non renderlo personale quando è il tuo lavoro offrire feedback.

Crescita personale / spiritualità: con l'espressiva Luna Gemelli in aspetto ardente Eris nella tua zona di comunicazione, tendi ad essere piuttosto schietto. Quindi, dovresti riflettere molto su ciò che dici prima di esprimere la tua opinione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua capacità di surfare onde turbolente di emozioni potrebbe essere messa alla prova oggi. Un Gemelli potrebbe non fornire il porto sicuro che immagini. Non dimenticare che l'acqua è il tuo elemento. Sei più che in grado di gestire qualsiasi sensazione sorga.

Amore / amicizia: una relazione è destinata a innescare la vulnerabilità. Soprattutto se temi di non essere all'altezza. Con l'ultimo quarto di luna nei volubili Gemelli che incasina le tue emozioni, si è tentati di correre e nascondersi. In questo momento, devi mantenere la rotta. Se sei in coppia, resisti e fai il duro lavoro necessario per avere una relazione felice. Se single, persevera con la tua ricerca. La felicità che cerchi potrebbe essere più vicina di quanto pensi.

Carriera / Finanza: con un disordinato allineamento Mercurio / Chirone che influisce sul tuo flusso finanziario, potresti credere di essere dalla parte sbagliata di un affare. L'altra parte probabilmente non vuole approfittarsi di te. È più probabile che un accordo in sospeso non fornisca ciò di cui hai bisogno. Se sei già frustrato per i soldi, potrebbe sembrare che niente andrà mai per la tua strada. Il cambiamento della tua situazione inizia con l'aggiornamento della tua narrativa sull'abbondanza a un punto di vista più potente.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti sommerso dall'emozione mentre la Luna Gemelli piazza il tuo sovrano, Nettuno, nel tuo segno. Potresti sentirti confuso, ma non lasciare che questo crei dubbi sul percorso che stai percorrendo.