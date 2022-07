Oroscopo di oggi 11 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 11 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 11 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: Sì, è lunedì, ma non è un lunedì qualsiasi. Questo lunedì ha una luna Sagittario gioviale e amante del divertimento che illumina i cieli, armonizzandosi con la tua energia infuocata dell'Ariete e incoraggiandoti a uscire dalla tua routine per esplorare il mondo intorno a te. Certo, devi ancora presentarti al lavoro oggi, ma ciò non significa che non puoi vivere un'avventura prima o dopo la tua giornata lavorativa. Ti diverti sempre quando fai squadra con un Leone e oggi non farà eccezione.

Amore/Amicizia: il sole illumina la tua quarta casa di casa e famiglia oggi, mentre uno scontro tra la luna e il sole questa mattina indica che le cose potrebbero iniziare in modo difficile prima ancora che tu esca dalla porta. Non è niente di grave, però. È solo leggermente fastidioso, quindi non lasciare che piova sulla tua parata.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario, pratico e orientato al business, fa sestile alla Luna del Sagittario, offrendo una dose di maturità e saggezza ai tuoi sforzi odierni. Prenditi il ​​tuo tempo con le decisioni e gioca il risultato finale nella tua testa prima di impegnarti. Se hai la sensazione che qualcosa non va, fidati di te stesso.

Crescita personale/Spiritualità: oggi, tutte le tue anatre sono allineate in fila e il tuo percorso sembra illuminato dall'interno. Continuare!

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'atmosfera è intensa con la Luna del Sagittario che attraversa la tua casa dell'intimità e tu sei qui per questo. Interazioni significative e incontri profondi faranno al caso tuo adesso. Qualcuno (un Ariete, forse) potrebbe avere più di quanto immaginassi.

Amore/Amicizia: può sorgere gelosia tra te e un amico quando il tuo sovrano, Venere, si scontra con la possessiva Giunone nel tuo settore sociale. Amore e denaro sono i soliti colpevoli. Una parte potrebbe essere invidiosa della relazione dell'altra persona o bramare i suoi beni. Se ti stai confrontando con gli altri, eliminalo e torna nella tua corsia. L'erba è più verde dove la innaffi, quindi prenditi cura dei tuoi affari.

Carriera/Finanza: sarai il coltello più affilato nel cassetto mentre l'intuitivo Sole Cancro nel tuo regno mentale contatta l'innovatore Urano nel tuo segno. Solo le persone più lungimiranti saranno in grado di tenere il passo con i tuoi schemi audaci e le tue idee originali. Dal momento che hai il dito sul polso di ciò che è caldo, sarai in grado di fornire informazioni aggiornate al minuto. Abbiate il coraggio di essere l'anticonformista che sconvolge le cose. Fuori il vecchio e dentro il nuovo!

Crescita personale/Spiritualità: Trattare te stesso può rafforzare il tuo spirito mentre Venere si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno. Ti meriti tutto il bene che la vita ha da offrire. Non dormire sull'autostima.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il giorno sorge con la luna del Sagittario edificante e amante del divertimento che riempie gli eteri di un'energia che ti fa venire voglia di iniziare la giornata. Una scaramuccia tra il sole e la luna questa mattina presto genera una tensione creativa interna, anche se sarai in grado di metterla a frutto. Come segno mutevole, potresti sentirti un po' disperso, forse anche sopraffatto, oggi. Fortunatamente, se rimani concentrato e resisti all'impulso di multitasking troppo, andrà tutto bene. Va bene lasciare che una Vergine vada alla segreteria. Puoi occupartene più tardi.

Amore/Amicizia: La Luna del Sagittario illumina la tua settima casa di collaborazione e impegno, opponendosi a Venere in Gemelli nella tua prima casa. Le tue emozioni sono profonde e probabilmente hai un maggiore bisogno di amore e attenzione. Non c'è niente di sbagliato in questo, soprattutto se tu e la tua amata siete in grado di comunicare i vostri sentimenti l'un l'altro con il cuore aperto.

Carriera/Finanza: Nettuno in Pesci attiva la tua decima casa di carriera e successo, in quadratura con la Luna del Sagittario. I tuoi desideri e le tue emozioni possono offuscare la tua capacità di vedere le cose chiaramente oggi, quindi procedi con cautela. Se riesci a trattenerti dal prendere una decisione commerciale importante finché non hai tutti i fatti, fallo con tutti i mezzi.

Crescita personale/Spiritualità: puoi usare la delusione come trampolino di lancio. Può indicarti una nuova direzione e ispirarti ad andare oltre ciò che pensavi di sapere di te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la giornata inizia con tutto il buonumore e le vibrazioni felici che la Luna del Sagittario può raccogliere. Brilla brillantemente nella tua sesta casa di salute e benessere, quindi prendilo come un indicatore del fatto che dovresti mettere la cura di te stesso in cima alla tua lista oggi. La luna si oppone anche a Venere in Gemelli nella tua dodicesima casa dei sogni e degli affari mistici, quindi assicurati di includere la meditazione e la solitudine nelle tue routine di cura di te oggi. Se un Pesci emotivo crea dramma e sei tentato di trascurarti a favore di loro, correggi subito!

Amore/Amicizia: Saturno in Acquario mette in risalto la tua ottava casa di intimità, in sestile con la Luna del Sagittario. Questo transito rafforza il tuo istinto, quindi fidati del tuo istinto se senti qualcosa sulla tua amata o sulla tua relazione. Anche la maturità e la saggezza sono intensificate oggi. Se stai pensando di discutere il problema che hai notato con il tuo partner, questo è un buon momento per farlo.

Carriera/Finanza: il trigono della luna al guaritore Chirone nella tua decima casa di carriera e successo fa ben sperare per le tue possibilità di eliminare un ostacolo di vecchia data al tuo successo. Una volta capito perché esiste, puoi fare ciò che ti serve per rimuoverlo per sempre.

Crescita personale/spiritualità: a volte è necessario fare affidamento su altre persone. Chiedere aiuto non è debolezza; è saggezza in azione.