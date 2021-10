Oroscopo di oggi 11 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 11 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 11 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con un vuoto lunare che potrebbe rendere difficile accendere il tuo entusiasmo, specialmente di lunedì! Fortunatamente, nel primo pomeriggio la luna si è spostata in un Capricorno pratico e terroso e finalmente trovi il tuo equilibrio. Il tuo pianeta dominante, Marte in Bilancia, si armonizza con Pallade, aumentando la tua fiducia e aiutandoti a portare avanti i tuoi piani per la giornata. Un pasticcio con un Cancro emotivo potrebbe lasciare qualche livido, ma sarai in grado di scrollartelo di dosso e andare avanti.

Amore/Amicizia: hai uno stellium di pianeti, incluso il tuo pianeta dominante, Marte, nella tua settima casa di associazione, quindi potresti anche arrenderti alle lezioni sulla relazione che ti sono arrivate perché questa non è un'influenza che puoi ignorare. Il sole in Bilancia è sestile a Giunone in Sagittario, rendendoti più sensibile alla persona amata e più disposto al compromesso.

Carriera/Finanza: la Luna in Capricorno illumina la tua decima casa di carriera, successo e successo, aiutandoti a sistemarti e concentrarti su struttura, organizzazione e misure pratiche che ti aiuteranno a far avanzare i tuoi obiettivi professionali. Combina questo tipo di concentrazione con la tua ambizione infuocata e sei inarrestabile.

Crescita personale/spiritualità: per evitare insidie, permetti all'integrità di essere uno dei tuoi principi guida.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: i cieli sono silenziosi e pacifici oggi, il che è sempre un piacere in quanto ti permette di riprendere fiato mentre aspetti che arrivi la prossima ondata di aspetti e imbrogli planetari. Le cose potrebbero essere un po' troppo tranquille stamattina mentre la settimana lavorativa inizia con un vuoto di luna. Tuttavia, una volta che la luna entrerà in Capricorno nel primo pomeriggio, sarai di nuovo operativo. La luna illumina la tua nona casa della mente superiore e dell'istruzione superiore, quindi se hai preso in considerazione un corso, un seminario o una formazione, questo è un momento eccellente per fare il grande passo e iscriverti. In effetti, una Vergine potrebbe semplicemente decidere di unirsi a te.

Amore/Amicizia: Giunone in Sagittario mette in risalto la tua ottava casa di intimità, sestilando il Sole in Bilancia. Tu e la tua amata avete entrambi un ritrovato apprezzamento per l'armonia che esiste tra voi. Coltivalo come ti prendi cura di un giardino e la tua relazione fiorirà e fiorirà.

Carriera/Finanza: Marte in Bilancia nella tua sesta casa di lavoro si armonizza con Pallade, rafforzando la tua fiducia e sottolineando quanto siano ben congegnati i tuoi piani di lavoro. Fidati di te stesso e lascia che la tua eccitazione e gioia per i progetti e le opportunità ti guidino.

Crescita personale/spiritualità: le tue emozioni possono essere su e giù, ma se ti permetti di diventare calmo e calmo, troverai l'equilibrio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La giornata inizia con una nota lenta con un vuoto di luna e pochissima attività nei cieli sopra. Questo può rendere difficile affrontare il lunedì e la settimana lavorativa con entusiasmo, ma il vuoto lunare si presta ovviamente alla solitudine e all'autoriflessione. Se questo non è possibile per te oggi, non preoccuparti. La luna si sposta nel Capricorno orientato ai risultati nel primo pomeriggio e tu sei fuori per le gare. Il Capricorno ama l'ordine e l'organizzazione e, a dire la verità, potresti trarre beneficio da una dose extra di questo nella tua vita. Se ti senti sopraffatto da un progetto, chiedi aiuto a uno Scorpione.

Amore/Amicizia: Giunone in Sagittario mette in evidenza la tua settima casa di associazione e sestile al Sole in Bilancia, portando armonia e sensibilità in primo piano nella tua relazione. Se hai litigato con la persona amata di recente, puoi raggiungere una tregua oggi se sei disposto ad ascoltare e a scendere a compromessi.

Carriera/Finanza: Pallade attiva la tua decima casa di carriera, successo e successo, armonizzandosi con il sole e sottolineando la tua forza di carattere e intelligenza. Questo non è un giorno per nascondersi nell'ombra. Sali sotto i riflettori e ricorda agli altri perché sono fortunati ad averti a bordo.

Crescita personale/spiritualità: hai la possibilità di fare da mentore e dare una mano a un giovane degno, non solo cambiando in meglio la sua vita ma anche la tua.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 11 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: questa mattina ti svegli con cieli pacifici, pochissima attività astrologica e ovviamente la luna vuota. Questa energia si presta alla solitudine e all'autoriflessione, non necessariamente a un lunedì mattina pieno di azione. Se puoi, rilassati nella giornata e sappi che nel primo pomeriggio tutto questo cambia quando la luna si sposta in un Capricorno ambizioso e orientato alla carriera. Una tranquilla passeggiata nel parco o nel quartiere ti farà scorrere i succhi, e se inviti un Pesci a unirsi a te, avrà qualcosa di divertente e stravagante da condividere con te.

Amore/Amicizia: La Luna in Capricorno e il potente Plutone evidenziano la tua settima casa di collaborazione e impegno. Questa energia riguarda l'ordine, la struttura e la perseveranza, rendendo questo un giorno ideale per esplorare i piani futuri con la persona amata. Hai la determinazione di portare avanti grandi progetti ora, soprattutto se lavori insieme come una squadra.

Carriera/Finanza: Giunone in Sagittario attiva la tua sesta casa di lavoro e sestile al Sole in Bilancia, aumentando la tua sensibilità e invocando l'armonia con gli altri. Sei in grado di trovare soluzioni ai piccoli drammi che hanno disturbato le buone vibrazioni al lavoro per un po' di tempo. Resta con esso finché non avrai trovato un modo per reintrodurre la pace nel regno.

Crescita personale/spiritualità: mantieni la rotta, hai quasi raggiunto la riva