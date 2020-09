Oroscopo di oggi 11 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 11 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 11 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in un Cancro sentimentale per la maggior parte della giornata, desidererai ardentemente le tue comodità preferite e la compagnia delle tue persone preferite. Un Pesci compassionevole è la persona a cui rivolgersi per ricevere supporto. Ascolteranno le tue preoccupazioni senza giudizio.

Amore / Amicizia: con la sensibile Luna del Cancro che quadrata con Mercurio comunicativo e l'insicuro Chirone, potrebbe sembrare che tu e il tuo interesse amoroso parliate lingue diverse. Potresti prenderlo sul personale quando non riescono a capire cosa stai cercando di dire. Se sei single, potresti sentirti in colpa per non avere qualcuno con cui condividere le tue speranze e paure. Invece di preoccuparti, rivolgiti a qualcuno che ti prende.

Carriera / Finanza: potresti trovarti sopra la testa con un incarico di routine mentre il metodico Sole Vergine nella tua casa di lavoro si oppone all'inafferrabile Nettuno. A causa dell'insicurezza o della mancanza di direzione, potresti non avere idea di cosa stai facendo e potresti non essere chiaro su come andare sulla strada giusta. Attenersi a compiti semplici che possono essere completati senza complicazioni. È intelligente salvare compiti più complessi per un altro giorno.

Crescita personale / spiritualità: la Luna in Cancro nel tuo regno domestico, contattando Cerere nutrice, porta un desiderio di conforto e affetto materno. Potresti usare un po 'di coccole e amore incondizionato. Una figura materna nella tua cerchia ristretta può fornirti il ​​sostegno che cerchi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: esprimere i tuoi pensieri e sentimenti e utilizzare i tuoi doni unici giocherà un ruolo importante nella tua giornata. Ci vuole fiducia per metterti in gioco. Se inizi a sentirti vulnerabile, connettiti con un Pesci incoraggiante per il supporto.

Amore / amicizia: chi è falso e chi è vero? Può essere difficile da dire con un'opposizione sole / Nettuno sul tuo asse vita amorosa / vita sociale. Se la storia di qualcuno sembra troppo bella per essere vera, non credere al clamore. Anche tu potresti comportarti in un modo instabile che fa sì che il tuo interesse amoroso o un amico si chieda se sei la persona che pensavano fossi. Non puoi controllare quello che fanno gli altri, ma puoi assicurarti di non travisare te stesso e dare a qualcuno un'impressione sbagliata.

Carriera / Finanza: le incomprensioni abbondano mentre la sensibile Luna del Cancro si scontra con Chirone e Mercurio. Sotto questa atmosfera tagliente, le persone (e questo include te) tendono a prendere le cose sul personale. Prima di fare commenti di qualcuno su di te, prova ad ascoltare ciò che viene detto da una prospettiva più oggettiva. Le loro parole potrebbero colpire un nervo scoperto perché è qualcosa a cui sei sensibile. A meno che non siano consapevoli della tua insicurezza, è improbabile che si tratti di un attacco.

Crescita personale / spiritualità: fare progetti per il futuro diventa un atto di cura di sé mentre la Luna in Cancro e il nutrimento di Cerere si allineano. Amare te stesso significa prepararti per la vita che desideri piuttosto che lasciare le cose al caso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: prendersi cura degli affari sul fronte interno sarà parte integrante dei tuoi piani. Ti sentirai bene nel mettere in ordine la tua vita personale. Non lasciare che una persona indecisa (come una Bilancia) ti riattacchi. Prendi una decisione su cosa devi fare.

Amore / amicizia: buona fortuna a far capire a qualcuno cosa è importante per te. Allo stesso modo, non dovresti aspettarti che nessuno sia d'accordo con le tue opinioni sul denaro. Con Chirone e Mercurio che quadrano la Luna in Cancro nel regno che copre finanze e valori, non vedrai esattamente negli occhi. Sei più sensibile su queste questioni del solito. Non lasciare che sia un rompicapo per una relazione importante.

Carriera / Finanza: può essere difficile capire dove stai andando dato che lo strategico sole in Vergine si oppone all'elusivo Nettuno nella tua zona di carriera. Sei contento del percorso che stai percorrendo? O stai andando nella direzione sbagliata? Alcuni Gemelli potrebbero chiedersi se possono fidarsi della persona al timone sul posto di lavoro. La loro leadership è puntuale? O stanno guidando la nave in secca? È impossibile ottenere una lettura accurata della tua situazione ora, quindi non prendere decisioni importanti.

Crescita personale / spiritualità: quando la Luna in Cancro contatta Cerere nella parte superiore del grafico, non puoi nascondere il fatto che sei una persona premurosa. E perché dovresti? Il mondo ha bisogno di persone più compassionevoli e amorevoli come te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non puoi fare a meno di sentire le cose profondamente quando la luna è nel tuo segno. Ricorda solo che la tua sensibilità è un punto di forza, non una debolezza. Non lasciarti prendere dalla cura degli altri da trascurare te stesso. Lascia che un Pesci ti dia ciò di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: con la luna nel tuo segno che fa quadrare Chirone ferito e Mercurio espressivo, potresti trovare difficile capire le persone più vicine a te e la popolazione in generale. È in momenti come questo che puoi trarre vantaggio dalla compagnia di qualcuno che ti prende e ti aiuta a dare un senso a quello che sta succedendo. Ci vuole solo una persona eccezionale per aiutarti a trovare il tuo appoggio emotivo e rimanere forte.

Carriera / Finanza: non essere così veloce nel credere a ciò che senti. Con l'esigente sole in Vergine che si oppone al losco Nettuno nelle tue zone informative, le onde radio locali sono piene di voci, allusioni e clamore. La stessa cautela dovrebbe essere osservata con contratti e documenti importanti. Non ci si può fidare di tutti. Potrebbero sorgere problemi in un secondo momento se sorvoli i dettagli e presumi che sia tutto a posto. Assicurati di leggere le scritte in piccolo prima di firmare sulla linea tratteggiata.

Crescita personale / spiritualità: mentre la Luna in Cancro e il custode Cerere si allineano, sei il bambino manifesto della compassione in azione. L'esecuzione del tuo discorso costituisce un esempio che altri potrebbero essere ispirati a seguire.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non lasciare che il mondo colora i tuoi valori. Invece, aggrappati a ciò che sai che ha significato per te. Non puoi essere colto alla sprovvista o buttato fuori dal tuo centro quando sai di cosa stai parlando. Alcune persone non ti prenderanno, ma un Pesci sì.

Amore / Amicizia: il sesso o il legame emotivo possono fornire il conforto che cerchi mentre la Luna del Cancro si allinea con il nutrimento di Cerere nella tua zona di intimità. Ciò di cui hai più bisogno è qualcuno pronto, disponibile e in grado di rispondere alle tue esigenze. Non deve essere una connessione romantica. Trascorrere del tempo di qualità con un amico intimo o un familiare farà il trucco. Ci sono molti modi per riempire il tuo serbatoio emotivo.

Carriera / Finanza: nonostante i tuoi preparativi più attenti, una questione finanziaria potrebbe non andare secondo i piani. Lo strategico sole in Vergine che si oppone al losco Nettuno nelle tue zone monetarie potrebbe gettare una nuvola scura sui tuoi affari. I termini di un accordo potrebbero essere vaghi o del tutto inadatti. Oppure potresti avere a che fare con qualcuno che cerca di approfittare della tua ingenuità. Attento, Leo. Se un affare sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Crescita personale / spiritualità: hai bisogno di spazio per elaborare le tue emozioni e capire alcune cose. Meno dici quello che stai pensando e provando, meno spazio c'è per incomprensioni. Oggi qualcuno è destinato a sbagliare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: stare vicino ad amici veri e provati di cui sai di poterti fidare ti aiuterà a superare una giornata folle. Lascia che ti guidino quando non sai da che parte sta. Un Toro equilibrato è la persona su cui puoi contare per mantenerti sano di mente.

Amore / amicizia: sei un tiratore diretto quando hai a che fare con gli altri. La tua franchezza potrebbe essere accolta con vaghezza e persino inganno mentre il sole nel tuo segno si oppone all'evasivo Nettuno nella tua zona di relazione. Qualcuno è intenzionalmente sfuggente? O sono solo confusi? Se qualcosa non va bene, fidati del tuo istinto. Anche tu potresti inviare segnali fuorvianti. Soprattutto se c'è qualcosa che stai cercando di evitare. Tra pochi giorni, tutti scopriranno se c'è dell'altro nella storia.

Carriera / Finanza: le questioni legate al denaro possono essere difficili da affrontare poiché l'emotiva Luna del Cancro è in quadratura con Chirone insicuro e Mercurio indeciso nelle tue zone finanziarie. Se non stai attento, il desiderio di sicurezza potrebbe richiedere una mossa disperata. La terapia al dettaglio non graffierà il tuo prurito. Finirai solo con grossi conti e oggetti che non ti servono. Sopravviverai se eviti folli acquisti improvvisati e decisioni finanziarie importanti. Basta cavalcarlo.

Crescita personale / spiritualità: graviterai verso gli aiutanti mentre la compassionevole Luna del Cancro e il nutrimento Cerere si allineano. Anche tu potresti sentirti obbligato a offrire incoraggiamento e sostegno a qualcuno che ne ha bisogno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: essere sempre attivi è estenuante. Fai attenzione ai segnali che indicano che è ora di fare una pausa dai riflettori. Rivolgiti al tuo Cancro preferito per vedere se ci sono modi in cui puoi supportarti a vicenda. Rendi la cura un vantaggio per tutti!

Amore / Amicizia: con la sensibile Luna del Cancro che fa quadrare l'espressivo Mercurio e Chirone ferito nella tua zona di collaborazione, è facile dire la cosa sbagliata. Prendersi del tempo per considerare le tue parole prima di pronunciarle può farti risparmiare un mondo di guai. Anche tu potresti prendere qualcosa nel modo sbagliato. Stai davvero ascoltando? O stai solo cercando qualcosa per confermare le tue paure? Sii obiettivo.

Carriera / Finanza: se la tua energia è bassa, potresti non essere al top del tuo gioco. Il potente sole in Vergineche si oppone al losco Nettuno nella tua zona di lavoro può invitare un'atmosfera stressante. Sei estremamente sensibile a ciò che accade sul posto di lavoro, quindi potresti essere influenzato quando le cose si fanno strane. Evita i colleghi imprecisi e fai del tuo meglio per evitare i drammi in ufficio. Se il telelavoro è un'opzione, potrebbe essere una buona idea lavorare da casa.

Crescita personale / spiritualità: cosa puoi fare per rendere la vita di qualcuno più facile o la sua giornata un po 'più luminosa? Il donatore beneficia tanto quanto il ricevente quanto la Luna in Cancro e il custode Cerere si allineano. Rispondi alla chiamata quando qualcuno ha bisogno di supporto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: è bello passare del tempo con qualcuno di cui ti piace la compagnia. Uscire con una Vergine potrebbe essere piacevole. Se questo non funziona, dedicare tempo a un hobby o alla tua attività solista preferita potrebbe essere altrettanto divertente.

Amore / Amicizia: un piano divertente con un amico o un appuntamento potrebbe cadere a pezzi grazie all'opposizione abbozzata del sole / Nettuno. Una persona potrebbe essere estremamente critica riguardo ai piani che vengono fatti o qualcuno potrebbe sfaldarsi senza una ragione apparente. Potrebbe sembrare egoista o un po 'ingannevole, soprattutto se i piani vengono modificati senza preavviso. Dovrai decidere se seguire il programma o ritirarti e fare le tue cose. In ogni caso, è meglio non farti sperare.

Carriera / Finanza: la tua fiducia nello svolgere un compito di routine può essere diminuita quando la vulnerabile Luna del Cancro si scontra con il volubile Mercurio e l'insicuro Chirone. Se devi andare avanti, presta molta attenzione ai dettagli. Perdersi nell'astrazione o distrarsi dalla parte essenziale del tuo compito non farà che aumentare le tue preoccupazioni. Chiedi indicazioni se ne hai bisogno. Qualcuno che è bravo con i punti più fini può aiutare.

Crescita personale / spiritualità: esercitare la tua creatività può essere profondamente nutriente mentre la Luna in Cancro e il nutrimento di Cerere si allineano. Non devi essere un esperto per divertirti a dilettarti in un mestiere. Assumere musica o arte stimolante può essere altrettanto terapeutico.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la tua atmosfera è emotiva e intensa. Potrebbe essere scoraggiante per qualcuno (come un Ariete) che non è abituato a questo lato di te. Non c'è bisogno di scusarsi per quello che sei. Le persone che ti amano ti apprezzano in tutte le tue sfumature.

Amore / amicizia: il bisogno può creare problemi. Con la luna in Cancro emotivo che combina l'insicuro Chirone e il volubile Mercurio, potresti trovare difficile comunicare i tuoi desideri. La tua felicità non è al di fuori di te. Non ti sentirai mai soddisfatto se cerchi sempre un partner che ti dia ciò di cui hai bisogno. Fai qualcosa per sentirti bene. Riempire il tuo serbatoio ti rende meno disperato che il tuo partner ti soddisfi.

Carriera / Finanza: una crisi di fiducia potrebbe farti dubitare se stai andando nella giusta direzione con la tua carriera. Il sole in Vergine nel tuo settore professionale che si oppone al losco Nettuno può portare dubbi sul percorso che stai percorrendo. Uno strano incontro con un genitore, il tuo capo o una figura di spicco potrebbe essere il grilletto per il tuo tilt. È bello mettere in discussione quello che stai facendo, ma non prendere decisioni basate su ciò che senti ora. Potresti vedere le cose in modo diverso nei giorni a venire.

Crescita personale / spiritualità: le comodità di casa saranno molto allettanti mentre la luna sentimentale del Cancro e il nutrimento Cerere si allineano. Trascorrere la serata in o in compagnia dei propri cari può essere gratificante.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: non puoi vivere con le persone e non puoi vivere senza di loro. Desideri la compagnia, ma potresti scoprire che ci vuole molto lavoro per andare d'accordo, specialmente con un Cancro. Dì il meno possibile e lascia che le tue azioni parlino da sole.

Amore / amicizia: parlare di amore in modo teorico può sembrare sofisticato, ma è approssimativo se usato per evitare di dire la verità. Con il Sole in Vergine che si oppone al losco Nettuno nelle tue zone di comunicazione, tu o il tuo interesse amoroso parlerete di un problema piuttosto che affrontare quello che sta succedendo. Più parli, più diventa confuso. Evita di dire qualcosa che suona bene ma in realtà non significa nulla. Nessuno è in vena di evasione e mezze verità.

Carriera / Finanza: il tuo desiderio di fare le cose è ammirevole; tuttavia, con il volubile Mercurio nella tua zona di carriera in contrasto con l'insicuro Chirone e la sensibile Luna del Cancro, soddisfare i delicati sentimenti del tuo capo o di un collega potrebbe rendere difficile fare ciò che devi fare. Potresti non essere in grado di farlo da solo. Quindi, dovrai trovare un modo per affrontare qualcuno che rende il tuo lavoro più difficile di quanto dovrebbe essere.

Crescita personale / spiritualità: chi è la persona che ti capisce meglio e può offrire amore incondizionato? Mettiti in contatto con loro oggi. Una conversazione con questa figura premurosa può fornire l'incoraggiamento di cui hai bisogno.

rivedere e fare le cose per bene. Se sei irritabile, scava in profondità per scoprire cosa ti infastidisce. Potrebbe avere qualcosa a che fare con la tua infanzia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: se ci sono vibrazioni strane nell'aria, le sentirai molto profondamente. In effetti, potresti sentire che qualcosa sta succedendo prima che accadano gli imbrogli. Fidati del tuo istinto, in particolare quando hai a che fare con una persona evasiva (forse un Pesci).

Amore / amicizia: può essere difficile esprimersi mentre la vulnerabile Luna del Cancro si scontra con l'insicuro Chirone e il volubile Mercurio. Potresti anche trovare difficile capire da dove provengono gli altri. Se tratti tutti con la stessa sensibilità e rispetto che desideri, non puoi sbagliare. Potresti non capirti perfettamente, ma almeno i sentimenti di nessuno saranno feriti.

Carriera / Finanza: se qualcosa è divertente con i tuoi soldi, è improbabile che lo trovi molto divertente. Con il Sole in Vergine che si oppone al losco Nettuno nei tuoi settori finanziari, le cose non sono esattamente come sembrano. È meglio evitare affari importanti e acquisti importanti mentre si opera sotto questa nuvola di confusione. Nella migliore delle ipotesi, non otterrai il valore dei tuoi soldi. Nel peggiore dei casi, qualcuno potrebbe approfittare della tua ingenuità. Allo stesso modo, è meglio non essere evasivi quando si tratta di denaro o beni.

Crescita personale / spiritualità: la Luna in Cancro che si allinea con il nutrimento di Cerere può ispirarti a fare qualcosa di carino per qualcuno a cui tieni. Ciò potrebbe significare fare loro un regalo, offrire sostegno materiale o usare le tue capacità per assisterli. Un po 'di generosità fa molto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: hai un grande cuore e si vede! Ecco perché farai di tutto per esprimere la tua cura per gli altri; tuttavia, non tutti meritano la tua gentilezza. Fai attenzione a qualcuno (forse una Vergine) che cerca di gettare la lana sugli occhi.

Amore / Amicizia: con il sole nella Vergine perfezionista che si oppone al losco Nettuno nel tuo segno, è difficile essere la persona che qualcuno (forse il tuo partner) vuole che tu sia. È come se non capissero chi sei e di cosa ti occupi. Allo stesso modo, potresti nutrire false nozioni sul tuo partner o su come dovrebbe funzionare una relazione. Se sei single, fidati della vocina che ti dice che una persona non è quello che sembra. Non credere al clamore.

Carriera / Finanza: potrebbe sorgere un problema con denaro o possedimenti quando la Luna del Cancro si scontra con l'insicuro Chirone e il volubile Mercurio nelle tue zone finanziarie. Non lasciare che il sentimentalismo ti accechi e ti spinga a prendere una decisione sbagliata. Ciò che ha un valore emotivo per te potrebbe non avere senso in dollari e centesimi. Non tutto riguarda i soldi. Anche se non puoi ignorarlo se non puoi permetterti di subire un colpo.

Crescita personale / spiritualità: non puoi nascondere la tua compassione e le tue vibrazioni premurose quando la Luna in Cancro e Cerere si allineano. Sei noto per guidare con il tuo cuore. La tua generosità e la tua energia nutritiva costituiscono un esempio che le persone seguiranno.