Oroscopo di oggi 12 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 12 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 12 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: lunedì inizia in modo difficile con un'opposizione mattutina tra la Luna Leone e Saturno in Acquario, drenando energia e bloccando emozioni ed espressione. Se ciò non bastasse, la luna diventa vuota fino a questa sera, quando si sposta nella Vergine terrena e pratica. Sapere questo ti consente di evitare di sentirti frustrato mentre fai girare le ruote cercando di portare avanti le cose. Concediti il ​​permesso di passare in secondo piano oggi e non cercare di forzare nulla. Un Toro apprezzerà una parola di consiglio e saggezza.

Amore/Amicizia: la luna mette in evidenza il tuo settore amoroso e romantico, in opposizione sia a Saturno che a Vesta. Le emozioni sono rigide, forse anche bloccate, mentre la paura dell'impegno e l'intimità sono sottolineate. Finché non hai grandi aspettative sulla tua amata oggi, e viceversa, scivolerai attraverso questi transiti illeso.

Carriera/Finanza: con un quadrato tra la Luna Leone e i nodi della luna che attiva la tua seconda casa del denaro e l'ottava casa delle risorse condivise, puoi aspettarti attriti sulle questioni finanziarie. Usa questa come un'opportunità di crescita personale e non prendere nulla sul personale. Che questo sia un momento di insegnamento.

Crescita personale/Spiritualità: quando impari a leggere la stanza e a capire la configurazione del terreno, e quando riesci a percepire il flusso di energia, ti salverai dalla frustrazione e dalla delusione. Apri gli occhi; scegli saggiamente le tue battaglie.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna della Bilancia nella tua sesta casa invita alla cura di sé e a un focus generale su salute, abitudini e benessere. L'opposizione mattutina all'esuberante Giove aggiunge una tendenza a indulgere eccessivamente nella ricetta del giorno. Sfortunatamente, è più facile e divertente esagerare nel mangiare i pancake che nel fare jogging, quindi stai attento e sforzati di percorrere la via di mezzo. Un Cancro vuole far parte di un progetto in corso sul tuo tavolo da disegno; tuttavia, potrebbero non essere adatti a ciò che hai in mente.

Amore/Amicizia: il tuo pianeta dominante, Venere in Ariete, si oppone alla Luna della Bilancia stasera. Potresti desiderare la vicinanza fisica ed emotiva, a cui è più facile accedere se sei in coppia. Il tuo fascino è potente e il tuo desiderio è forte. Se sei single, riconosci i tuoi sentimenti e allo stesso tempo non abbassare i tuoi standard.

Carriera/Finanza: Mercurio in Gemelli attiva il tuo settore monetario, trinando la Luna Bilancia nel tuo settore lavorativo. La comunicazione è evidenziata poiché le tue parole sono particolarmente potenti e piene di forti emozioni. Oggi hai il dono della persuasione sia nello scrivere che nel parlare. L'autopromozione è molto ben accolta e il networking darà buoni frutti.

Crescita personale/spiritualità: la tua lealtà non sempre funziona bene per te. A volte è necessario ridurre le perdite e andarsene. Se continui, col tempo te ne pentirai.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la tua creatività è fuori scala oggi poiché la Luna in Bilancia illumina la tua quinta casa, in opposizione a Giove in Ariete molto presto questa mattina. Ottimismo, gentilezza e buon umore sono il nome del gioco, con un pizzico di eccessiva indulgenza nel mix per buona misura. Puoi fare veri progressi sui progetti che ti stanno a cuore oggi, e il trigono del tuo pianeta dominante, Mercurio in Gemelli, sottolinea i tuoi doni innati nella comunicazione e nel collegamento con gli altri. Collabora con un Pesci e il successo ti inseguirà.

Amore/Amicizia: Venere in Ariete accende l'amicizia e gli affari sociali mentre si oppone alla Luna della Bilancia, evidenziando amore e passione. Probabilmente ti ritroverai l'oggetto dell'affetto di qualcuno: devi solo essere certo di volere quell'affetto, soprattutto se può trasformare un'amicizia in una storia d'amore. Una volta che hai fatto quel passaggio, non puoi annullarlo, non importa quanto potresti volerlo.

Carriera/Finanza: Giove attiva il tuo settore di carriera e successo, scontrandosi con la luna. Potresti trovarti a dover affrontare la gelosia, la manipolazione e le esplosioni emotive di qualcuno sul lavoro. Non è mai piacevole, ma può essere difficile ignorarlo. Se questa situazione persiste, potrebbe essere necessario contattare le risorse umane per ricevere supporto.

Crescita personale/Spiritualità: non esitare a difendere te stesso. Insegni alle persone come trattarti e questo è un momento di insegnamento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ti consigliamo di controllare i vicini, i parenti e gli amici vicini mentre la luna attraversa la tua zona di comunicazione. Essere aggiornati sulle notizie di tutti ti farà sentire parte integrante di quello che sta succedendo. Un Toro può avere una storia eccitante.

Amore/Amicizia: tu e il tuo partner potreste non riuscire a interpretare i desideri dell'altro poiché la critica Luna Vergine si oppone alla devota Giunone sul vostro asse di comunicazione. Potrebbe esserci anche un conflitto tra i bisogni emotivi e quelli di collaborazione. Fortunatamente, è uno stato d'animo passeggero.

Carriera/Finanza: Oggi, Giove si sposta nell'intraprendente Ariete e nel tuo settore professionale, alimentando il tuo desiderio di guadagnare consensi e successo nel campo prescelto. Fino a metà maggio 2023, ti impegnerai ad ampliare i tuoi orizzonti ed estendere la portata della tua influenza. Se sei audace e disposto a correre un rischio o due, potresti raggiungere un traguardo importante. È saggio non avere troppi ferri nel fuoco. Restringi la tua attenzione a un'attività a cui puoi dedicarti le cui potenziali ricompense varranno la pena.

Crescita personale/Spiritualità: Mercurio retrogrado nei Gemelli curiosi e nel tuo regno subconscio fino al 3 giugno può richiedere una buona dose di ombelico. Nelle prossime settimane, cercherai di capire cosa ti fa spuntare. Potresti rivisitare i ricordi o rivivere vecchi sogni. Qual è il messaggio che sta cercando di arrivare? Consulta il tuo terapeuta o una guida spirituale fidata per avere informazioni dettagliate.