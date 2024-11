Oroscopo di oggi 12 novembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 12 novembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 12 novembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Se hai lavorato per manifestare denaro extra nella tua vita, Ariete, probabilmente lo vedrai accadere oggi. Un'abbondante energia fisica ed emotiva dà al tuo potere interiore della mente sulla materia uno slancio speciale e potresti vedere i risultati che hai desiderato nella finanza e in altre questioni. Anche gli interessi professionali dovrebbero andare bene, così come qualsiasi progetto personale. Continua così!

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Può essere difficile chiedere ciò di cui hai bisogno, poiché Mercurio strategico nella tua casa delle risorse condivise si scontra con Saturno restrittivo. Dovrai pensare oltre i tuoi desideri attuali e considerare i tuoi obiettivi a lungo termine prima di iniziare una conversazione con un partner romantico o commerciale o di negoziare con un istituto finanziario o un'altra fonte esterna. Non dare per scontato che la risposta sia no prima di fare la tua richiesta. L'altra persona potrebbe percepire la tua vibrazione negativa e iniziare a sentirsi apprensiva. Anche se le cose non vanno come vuoi in questo momento, non è una ragione per perdere la speranza. Potrebbe essere una questione di tempismo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Oggi a casa potresti avere molte attività, Gemelli. Forse avrai visite o farai dei lavori in casa. La tua intuizione è particolarmente forte in questo momento e potresti captare troppi pensieri e sentimenti degli altri, persino degli estranei. Probabilmente sarai più in sintonia con la tua famiglia. Fai attenzione a proteggere i tuoi pensieri. Oggi potresti scoprire che qualsiasi cosa tu pensi potrebbe effettivamente manifestarsi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Un compito di routine potrebbe essere più difficile da eseguire del solito, poiché il metodico Mercurio nella tua casa del lavoro si scontra con il restrittivo Saturno. Questo non è il momento per scorciatoie e mezze misure. Una figura autorevole potrebbe richiedere che le cose vengano fatte secondo le regole. In alcuni casi, le tue conoscenze e competenze potrebbero non essere all'altezza. Potrebbe essere imbarazzante scoprire di non essere così esperto come pensavi. Non ha senso rimuginare e prendere le cose sul personale. Rialzati e inizia a capire cosa devi sapere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Mentre l'espressivo Mercurio e l'inflessibile Saturno creano scompiglio nelle tue zone di appuntamenti e intimità, potresti chiederti se tu e il tuo interesse amoroso parlate la stessa lingua. Una conversazione sensibile potrebbe non andare molto lontano con questa atmosfera nervosa in gioco. In alcuni casi, una persona potrebbe lasciare che le chiamate vadano alla segreteria telefonica o lasciare messaggi di testo ed e-mail senza risposta. È meglio prestare attenzione ai segnali e accettare che l'altra persona non voglia comunicare piuttosto che chiamarla ripetutamente o bombardarla di messaggi nel tentativo di provocare una risposta. Il suo silenzio potrebbe dirti tutto ciò che devi sapere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Una conversazione su una questione di casa, famiglia o relazione potrebbe non andare molto lontano quando il tuo sovrano, Mercurio, nel tuo regno domestico si scontra con l'inflessibile Saturno. L'altra persona potrebbe non essere disposta a parlare delle cose o non essere in grado di darti le informazioni che desideri. È meglio rimandare le trattative relative alla tua casa o alla tua sistemazione abitativa a una data successiva. Firmare un contratto di locazione o un accordo potrebbe giocare a tuo sfavore con questa atmosfera nervosa in gioco. Assicurati di leggere le clausole in piccolo e di comprendere appieno i termini di un accordo prima di fare i passi successivi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Il tuo potere interiore è probabilmente al massimo storico, Bilancia. Dovresti sentirti particolarmente sicuro di te. Probabilmente avrai un'influenza sugli altri più forte del solito. Potresti esercitare il potere della mente sulla materia. Potresti pensare a qualcosa solo per vederla accadere a un certo punto durante la giornata. Oggi dovresti proteggere i tuoi pensieri e stare attento a ciò che desideri. Potresti ottenerlo!

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Una mossa rischiosa che coinvolge l'amore o le finanze difficilmente darà il risultato desiderato. Il tuo piano potrebbe non essere così intelligente come sembra, quando il metodico Mercurio e l'inflessibile Saturno si scontrano. Con questioni che coinvolgono denaro o beni, il diavolo è nei dettagli. Un acquisto costoso potrebbe non soddisfare le tue esigenze, quindi non essere così veloce a separarti dai tuoi soldi. Una piccola ricerca potrebbe rivelare che non stai ottenendo il miglior affare. Ritardi e difficoltà possono ostacolare le negoziazioni finanziarie. Sii paziente, Scorpione. Cercare di andare avanti potrebbe rivelarsi disastroso. I problemi di comunicazione possono smorzare l'umore tra te e il tuo interesse amoroso. In questo momento, nessuno sta comprando ciò che stai vendendo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Sei piuttosto loquace mentre l'eloquente Mercurio attraversa il tuo segno. Tuttavia, le tue parole possono cadere nel vuoto quando Mercurio si scontra con l'inflessibile Saturno nel tuo regno domestico. I familiari e i coinquilini, in particolare, potrebbero non essere disposti ad ascoltare ciò che hai da dire. Può anche essere difficile comunicare con gli amministratori di proprietà e gli addetti alla manutenzione. In alcuni casi, potrebbero evitare le tue chiamate e non rispondere ai messaggi in modo tempestivo. Cosa può fare un Sagittario frustrato? Se il tempo è nel tuo segno, aspetta qualche giorno prima di iniziare una conversazione delicata. Se la questione è urgente, esprimi in modo succinto le tue preoccupazioni e attieniti rigorosamente ai fatti. Pazienza e perseveranza sono fondamentali.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Avrai più domande che risposte, poiché il curioso Mercurio nella tua casa dell'autodistruzione si scontra con il tuo sovrano, Saturno, nel tuo regno mentale. Più ti sforzi di capire una questione sfuggente, più ti stressi. Potresti far impazzire te stesso e gli altri, chiedendoti se hai detto la cosa giusta o se una persona ha detto quello che intendeva e intendeva quello che ha detto. Sappi quando è il momento di darti una tregua. La chiarezza non sempre rispetta la tua tempistica. A volte devi lasciare spazio alle questioni per svolgersi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

La tua intuizione dovrebbe essere molto alta in questo momento, Acquario, così come il tuo potere di manifestazione. Oggi devi cercare di frenare i tuoi pensieri e pensare solo a cose belle, perché potresti scoprire che qualsiasi cosa tu pensi sembra manifestarsi! Alcuni sogni e visioni potenti possono aprire nuove linee di esplorazione intellettuale per te che possono avere un effetto potente sul tuo futuro immediato. Vai avanti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Poiché l'abile Mercurio nella tua casa delle aspirazioni si scontra con il cauto Saturno nel tuo segno, potresti avere delle riserve nel discutere di certe idee o piani. È saggio rallentare e chiederti se un progetto è pronto per il momento clou. Allo stesso tempo, non dovresti lasciare che la perfezione sia il nemico del bene. Ci vorranno saggezza e maturità per sapere quando procedere e quando frenare. Controlla di avere i fatti e le cifre rilevanti in ordine, prendi la temperatura della situazione e poi determina il modo migliore per procedere.