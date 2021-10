Oroscopo di oggi 12 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 12 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 12 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il primo quarto di luna in Capricorno critico può evidenziare un problema in una relazione o in un progetto collaborativo. Quindi, probabilmente non è il momento giusto per pubblicizzare la tua alleanza. Torna al tavolo da disegno con una Bilancia e risolvi le tue differenze.

Amore/Amicizia: il sole nella socievole Bilancia e la tua zona di partnership che si allinea con la devota Giunone ti incoraggiano a contemplare la tua visione d'insieme delle relazioni. È bene avere degli obiettivi e controllare occasionalmente se la tua situazione attuale riflette ciò che desideri. Se accoppiati, controlla che tu e il tuo partner abbiate una visione condivisa. Potresti non essere completamente sulla stessa pagina, ma si spera che tu sia nello stesso capitolo. Per i single, la compatibilità intellettuale o spirituale è un must.

Carriera/Finanza: sarà richiesto un compromesso con un'impresa finanziaria inventiva o una spesa insolita se hai bisogno di qualcuno che co-firmi ciò che stai cercando. Il comunicatore Mercurio in contrasto con il jolly Urano nella tua casa dei beni suggerisce che dovrai illustrare il metodo dietro il tuo folle piano. Potrebbe essere necessario consultare il proprio partner (in amore o in affari) o negoziare con un'insinuazione finanziaria per ottenere il via libera.

Crescita personale/spiritualità: non puoi vivere con le persone e non puoi vivere senza di loro. Riconoscerai quanto hai bisogno del loro supporto mentre la luna fa quadrare i pianeti nel tuo settore di partnership. Sii gentile e indulgente.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il primo quarto di luna potrebbe suggerirti di portare l'attività al livello successivo prima di essere pronto per la fase successiva. Aspetta, toro. Hai appena iniziato. Metti un freno alla tua eccitazione e rallenta. Una Bilancia può aiutarti a prepararti.

Amore/Amicizia: in una relazione, la chimica sessuale e la carica emotiva possono aumentare e diminuire. Per coltivare una relazione reciprocamente soddisfacente, devi impegnarti nella comprensione dei desideri dell'altro. Il simpatico Sole della Bilancia che si allinea con la devota Giunone nella tua casa dell'intimità ti incoraggia a fare uno sforzo extra per mantenere viva la scintilla. Il sesso non è tutto, ma è una componente essenziale della tua relazione. E lo stesso vale per il fuoco emotivo che ti fa appassionare alla persona con cui stai.

Carriera/Finanza: con Mercurio nella tua zona di lavoro in contrasto con Urano indipendente nel tuo segno, potresti chiederti se le tue idee innovative sono una buona combinazione per un progetto su cui stai lavorando. Se sono troppo avanti rispetto alla curva, i tuoi colleghi potrebbero non riconoscere il loro valore. Anche se i tuoi concerti sono perfetti, potresti avere difficoltà a integrarli nello status quo. Sii paziente mentre spacchetta le tue idee.

Crescita personale/spiritualità: il tuo desiderio di nuove esperienze è palpabile. Prima di passare alla cosa successiva, controlla di essere andato il più a fondo possibile nelle tue attività attuali. Potrebbe esserci dell'altro da sperimentare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il primo quarto di luna in Capricorno serio richiede la massima profondità emotiva. Potrebbe essere troppo presto per aspettarselo da una persona di interesse, specialmente se è una Bilancia. Per ora, dovresti mantenerlo leggero e concentrarti sul divertimento.

Amore/Amicizia: il socievole Sole della Bilancia che si allinea con la devota Giunone nella tua casa di coppia lo rende un giorno all'insegna degli appuntamenti e delle relazioni. Sei super nell'idea di essere la cattura perfetta. Ecco perché farai salire di livello il tuo gioco romantico e darai il massimo. Se il tuo interesse amoroso in genere non apprezza i tuoi sforzi, potresti essere con la persona sbagliata. Si consiglia ai single di cercare qualcuno che sia coinvolto per un impegno e non solo per divertirsi.

Carriera/Finanza: un allineamento Vesta/Pallade nelle tue zone di lavoro segnala una feroce determinazione a manifestare il tuo destino. Se sai cosa stai cercando, sarai pronto a dare alla ricerca del successo tutto ciò che hai. Se non hai ancora identificato la tua chiamata, potresti presto scoprire un indizio.

Crescita personale/spiritualità: con Mercurio mutevole in contrasto con Urano impulsivo, puoi essere volubile e difficile da definire. La noia ti manderà svolazzando da un progetto o attività all'altra con poca soddisfazione. Invece di fare un enorme investimento di tempo o denaro, concediti spazio per sperimentare e provare cose diverse.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sotto lo sguardo del primo quarto di luna, potresti cercare l'approvazione di qualcuno prima di agire su un problema domestico o familiare. Hai davvero bisogno della loro approvazione? O sei in grado di agire da solo? È complicato quando viene coinvolto un Capricorno.

Amore/Amicizia: se accoppiati, vorrai sentirti come se tu e il tuo partner lavoraste come una squadra per portare a termine le cose mentre il Sole della Bilancia, orientato alle relazioni, si allinea con Giunone nella vostra zona di produttività. Sbrigare le faccende domestiche e le faccende domestiche potrebbe sembrare poco sexy, ma quando sei in sintonia, può essere un'esperienza di legame. I single Bilancia non dovrebbero dormire su una persona di interesse che si presenta e aiuta in modi pratici. Ci vuole più della chimica fisica per costruire una relazione.

Carriera/Finanza: le tue relazioni con i colleghi sono molto importanti. Quando sei supportato dalle persone intorno a te, è più facile portare a termine le cose e ti senti bene con la tua esperienza lavorativa. Non devi andare d'accordo con tutti, ma hai bisogno di almeno un alleato sul posto di lavoro. Se non hai trovato il tuo, inizia a cercare un individuo simpatico con cui ti senti attratto a connetterti.

Crescita personale/spiritualità: la creatività viene potenziata man mano che Vesta focalizzata e Pallade immaginativa si allineano. Hobby, giochi, sport e progetti furbi possono consumare tutto. Se ti dà gioia o ti insegna qualcosa di nuovo, è un ottimo uso del tuo tempo.