Oroscopo di oggi 12 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 12 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 12 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Il gioco e il piacere portano appagamento emotivo mentre la Luna è in Leone e nel regno che governa gli appuntamenti, gli hobby, i giochi, lo sport, la creatività e i bambini. In questo momento, trarrai beneficio dall'interazione con persone e passatempi che ti danno gioia. Questa casa governa anche le iniziative speculative, quindi potresti rischiare l'amore o il denaro mentre la luna e il jolly Urano si scontrano. Potresti fare una commedia inaspettata per conquistare l'affetto di qualcuno o sperperare l'intrattenimento. Può essere emozionante gettare al vento la prudenza e fare qualcosa di audace. Sei piuttosto coraggioso e ti piace essere avventuroso e correre rischi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Le comodità di casa e il calore dei compagni familiari possono riempire il tuo serbatoio emotivo con la luna nel Leone dal cuore grande e la tua casa e il tuo regno familiare. Questa è una giornata eccellente per lavorare da casa, intrattenere la famiglia e gli amici o godersi un po' di nidificazione e riposo da soli. Poiché la Luna quadra il disgregatore Urano nel tuo segno, è probabile che rilassarsi a casa non sia così noioso come sembra. Troverai un modo per scuotere le cose e rendere la giornata emozionante. La tua intensità potrebbe essere sorprendente per alcuni mentre la luna si sincronizza con l'intrepida Eris e il Nodo Nord. In questo momento utilizzerai il tuo potere per superare una debolezza o una restrizione con cui sei stato alle prese.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna in Leone e il tuo regno mentale scateneranno molte idee e progetti creativi. Potrebbe anche ispirarti a restare aggiornato sulle ultime notizie con vicini, fratelli e amici vicini. Puoi aspettarti una giornata impegnativa piena di chiamate, messaggi, e-mail, commissioni e incontri improvvisati. Non tutto andrà come previsto quando la Luna e il disgregatore Urano si scontreranno. Avere in mente un piano di riserva può aiutarti a rimanere in pista. Stare vicino a un amico coraggioso può suscitare un sentimento di potere mentre la luna si sincronizza con l'intrepida Eris e il Nodo Nord. Forse ti ispirerà a perseguire un nuovo obiettivo?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 12 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La luna nell'orgoglioso Leone e nella tua casa ricca di beni rivolge la tua attenzione al denaro e ai beni. Acquisire il denaro e i beni che desideri può fornire un senso di appagamento necessario. Supera ogni avidità e sappi che meriti di avere cose belle. Allo stesso tempo, è intelligente guardare oltre i tuoi desideri attuali e considerare gli effetti a lungo termine del grattarsi il prurito. Agire d’impulso potrebbe minacciare la tua sicurezza futura mentre la Luna e il volatile Urano si scontrano. Identificare il punto in cui le cose che desideri si sovrappongono a quelle di cui hai bisogno è fondamentale.