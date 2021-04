Oroscopo di oggi 13 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 13 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 13 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti essere eccessivamente attaccato al denaro e ai beni mentre la luna transita in Toro materialista. Non lasciare che la tua brama di sicurezza o di status ti spinga a tentare una mossa discutibile. Se un Acquario ti dà una luce rossa, c'è una ragione per questo.

Amore / Amicizia: ti aggrapperai saldamente alla tua immagine ideale di una relazione mentre il sole nel tuo segno si armonizza con Giunone nella tua ottimista nona casa. Con il guerriero Marte nel mix, potresti diventare un po 'irascibile se qualcuno sfida il tuo modo di vedere le cose. L'amore è una strada a doppio senso. È bene tenere una foto di ciò che desideri. Tuttavia, la tua felicità può dipendere dalla tua volontà di accettare il punto di vista del tuo partner.

Carriera / Finanza: con il sole e Eris nel tuo segno in aspetto con il tuo sovrano, Marte, la tua mentalità è "non fare prigionieri". Potresti trovare necessario prendere una posizione impopolare, consolidando ulteriormente la tua reputazione di anticonformista e, in alcuni casi, piantagrane. Quando sei eccitato, agisci per primo e poi ti penti quando ti rendi conto di aver causato il caos. Perché non agire consapevolmente e usare la tua energia per realizzare un cambiamento costruttivo? Sarai una forza con cui fare i conti.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che una discussione con qualcuno che ha un punto di vista opposto si trasformi in una discussione. Anche se non sei d'accordo, mantieni la mente aperta. Potresti imparare qualcosa di prezioso.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la luna nel tuo segno incontra il ribelle Urano, sei determinato a fare le cose a modo tuo. Non ti importa se sconvolgi lo status quo. In effetti, probabilmente stai cercando di scuotere le cose. Questo potrebbe creare problemi tra te e un Acquario.

Amore / Amicizia: con l'appassionato Sole dell'Ariete allineato con Giunone impegnato nella tua casa di intimità, richiedi il massimo dell'intensità emotiva e sessuale in una relazione. Un'interazione superficiale semplicemente non la taglierà quando il tuo desiderio è così profondo. Si spera che ci sia qualcuno nella tua vita che è abbastanza forte da tenere ciò che hai da dare e può rispondere in modo gentile. In caso contrario, passare del tempo con un amico che può incontrarti dove sei emotivamente sarà la soluzione migliore.

Carriera / Finanza: risentimento nascosto e rabbia repressa per trattamenti ingiusti o opportunità perse possono emergere quando il sole incontra la discordante Eris nel tuo regno dietro le quinte. Dovresti riconoscere come ti senti riguardo alla tua vita lavorativa. Se non lo fai, i tuoi veri sentimenti potrebbero rivelarsi in modo dirompente. Può essere difficile ammettere di sentirsi insoddisfatti. Con un cenno del potente Marte nella tua zona di comunicazione, avrai il potere di esprimere le tue preoccupazioni.

Crescita personale / spiritualità: in tutte le questioni, sei intenzionato a seguire la tua strada. È bello che tu sia indipendente. Tuttavia, dovresti fare attenzione a non bruciare i ponti. Potrebbe essere necessario tornare indietro da dove sei venuto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: anche se la luna è nel placido Toro e nella tua riposante dodicesima casa, troverai difficile stabilirti e rilassarti con Urano irregolare nel mix. Prima di poterti rilassare, dovrai affrontare una questione che ti ha segretamente elaborato. Potrebbe coinvolgere un acquario esigente.

Amore / amicizia: sei super appassionato di amicizia e relazioni sentimentali. Con il vibrante Sole dell'Ariete e la devota Giunone che si allineano nelle tue zone popolari, le connessioni speciali che condividi ti animano e ti danno potere. Ecco perché riverserai felicemente il tuo cuore e la tua anima nel far funzionare le cose. Con un cenno di assertivo Marte nel tuo segno, verrai forte. Non lasciare che la tua eccitazione travolga l'altra persona. Tieni sotto controllo il tuo entusiasmo.

Carriera / Finanza: una fusione sole / Eris nella tua zona di lavoro di squadra che si allinea con Marte nel tuo segno può farti infiammare per un progetto di gruppo. Se tu o un collega siete stati trattati ingiustamente, non starai semplicemente a guardare. Vuoi che i contributi di tutti siano presi in considerazione e vuoi che il credito sia dato dove è dovuto. Nella tua ricerca per sistemare le cose, non aggiungere benzina al fuoco. In alternativa, andrai al tappeto per conto dei tuoi colleghi per difendere il tuo lavoro.

Crescita personale / spiritualità: hai una forte sete di vita, e si vede. Sei pronto a perseguire ciò che desideri e combattere per ciò in cui credi. Vai avanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la posizione lunare odierna denota discordia e lotta. Tuttavia, può essere positivo se ti motiva a lavorare sodo per portare un cambiamento nel tuo mondo. Il Toro sarà imprevedibile e l'Acquario sarà esigente. Trattare con loro richiederà tatto.

Amore / Amicizia: con Marte nel tuo regno dietro le quinte che si oppone alla devota Giunone, tu o il tuo interesse amoroso potreste sentire di dover combattere per far riconoscere i vostri desideri. Considera per un momento che l'altra parte potrebbe non essere così consapevole dei tuoi desideri come pensi. Assicurati di comunicare in modo chiaro e di non dare per scontato che il tuo partner sappia quello che vuoi. Dovrai anche essere un ascoltatore attento.

Carriera / Finanza: un allineamento sole / Giunone nel tuo settore lavorativo rivela la tua dedizione al tuo lavoro. Alcuni potrebbero persino arrivare a dire che sei sposato con il tuo lavoro. Poiché vuoi essere visto in una luce positiva, ti dedicherai instancabilmente a occuparti degli affari. Marte nel mix denota che hai qualcosa da dimostrare. Tuttavia, non si tratta solo di attirare l'attenzione. Si tratta anche di provare la soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto.

Crescita personale / spiritualità: una fusione sole / Eris può dipingerti come qualcuno che sta combattendo per l'equità e il cambiamento. È probabile che la tua posizione attiri l'attenzione. Anche se resta da vedere se sia o meno una buona cosa.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la posizione lunare odierna denota lotta ma conferisce anche il potere di superare gli ostacoli. Quindi, anche se la giornata potrebbe non essere super liscia, hai quello che serve per emergere vittorioso a condizione che non lasci che un Acquario esigente o un Toro inaffidabile ti facciano inciampare.

Amore / Amicizia: il vivace Ariete Sole che si allinea con l'impegnata Giunone nel regno che governa il romanticismo, gli hobby e l'intrattenimento segnala la devozione al tuo processo creativo e alle attività ricreative che ti appassionano. Collaborare con una persona che condivide i tuoi interessi raddoppierà il tuo divertimento. Il tuo partner, il tuo bambino o un amico potrebbero rientrare nel conto. È probabile che avranno interessi propri che vogliono esplorare. Mantieni una mente aperta e trova un modo per scendere a compromessi.

Carriera / Finanza: affrontare richieste apparentemente irragionevoli può rendere la tua giornata un po 'imprevedibile poiché la laboriosa Luna del Toro incontra Urano irregolare nel tuo settore professionale e poi quadra con Saturno. Nonostante il tuo desiderio di mantenere la rotta e portare a termine le cose, dovrai affrontare le distrazioni. Non combatterlo. Seguire la corrente.

Crescita personale / spiritualità: una fusione sole / Eris nell'Ariete ribelle risveglia l'attivista in te. Combattere per i più deboli e difendere ciò che è giusto può avere un ruolo nella tua giornata. Assicurati di aver compreso il retroscena e le potenziali conseguenze del parlare prima di prestare la tua voce al combattimento.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: diramarsi in una nuova direzione potrebbe essere difficile a causa della posizione lunare di oggi, ma non lasciarti scoraggiare. Se sei veramente ispirato, persevererai finché non arriverai dove vuoi andare. Non lasciare che un Acquario negativo metta a repentaglio la tua fiducia.

Amore / Amicizia: Sia che siate in coppia o single, guidati dalla carriera o impiegati in casa, la vostra atmosfera urla una casalinga devota o un marito casalingo mentre il Sole dell'Ariete si allinea con Giunone impegnato nel vostro regno domestico. Ciò significa che sarai orgoglioso di soddisfare le esigenze dei tuoi cari. Preparare una cena speciale per la famiglia o gli amici potrebbe essere un ottimo modo per mostrare le tue abilità domestiche e far sapere a tutti quanto ci tieni.

Carriera / Finanza: potrebbe esserci un problema con debiti, prestiti, tasse o risorse che condividi con un partner poiché il Sole dell'Ariete e l'Eris discordante si scontrano nel regno che governa il denaro degli altri. Può essere frustrante se non sei in grado di chiamare i colpi. Puoi inveire contro un trattamento ingiusto, anche se dovresti stare attento a non peggiorare una brutta situazione. Raggiungere una risoluzione può comportare il fare concessioni che non vuoi fare. Considera attentamente le tue opzioni.

Crescita personale / spiritualità: con una fusione luna / Urano nella tua zona di spiritualità, sarai attratto da idee non convenzionali. Con Saturno realistico nel mix, metterli in pratica può essere difficile. Potrebbero essere necessarie ulteriori ricerche.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la posizione lunare odierna segnala che la gestione delle emozioni intense può essere una lotta. La risoluzione arriverà lasciando andare le cose. Consentire alle cose di avere un impatto negativo su di te è una scelta. È qualcosa da ricordare quando si ha a che fare con un Acquario.

Amore / Amicizia: Sia che ti stia lamentando di un partner passato o presente o che denunci lo stato generale delle relazioni, avrai molto da dire mentre il focoso Sole dell'Ariete e la discordante Eris si fondono nella tua casa di coppia. Il rifiuto e il trattamento ingiusto possono alimentare rabbia e risentimento. Fai attenzione a non dirigere la tua rabbia verso la parte sbagliata. In altre parole, non far pagare il tuo attuale interesse amoroso per le trasgressioni commesse da qualcuno con cui eri coinvolto in precedenza. Rabbia diretta dove la rabbia è dovuta.

Carriera / Finanza: la Luna in Toro che incontra Urano irregolare nella tua casa di risorse condivise ti ricorda che non è sempre intelligente fare affidamento sugli altri. Aggiungi un Saturno inflessibile al mix e il denaro o altre risorse che ti aspettavi fornisse una fonte esterna potrebbero essere fuori portata. Oggi dovrai mostrare la tua indipendenza.

Crescita personale / spiritualità: dai il dono della tua totale attenzione. Con l'appassionato Ariete Sole che si allinea con Giove nel tuo settore della comunicazione, dimostrerà quanto ci tieni. Rinuncia a mandare SMS a favore di una telefonata o di un incontro di persona. Sarai felice di aver fatto uno sforzo in più per connetterti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna vuota all'inizio della giornata, piccoli incidenti e ritardi possono farti inciampare. Salva compiti complicati fino a dopo l'ora di pranzo. Se hai bisogno di assistenza, un Toro laborioso è la persona a cui dovresti rivolgerti per chiedere aiuto.

Amore / amicizia: c'è qualcosa per cui essere arrabbiati? O lo stai inventando nella tua testa? Questi sono pensieri che potrebbero tormentarti mentre la luna contatta Eris e Venere nel petulante Ariete. Meglio tenere i tuoi pensieri per te. In seguito, potresti capire che non c'era motivo di preoccuparsi. Eri solo di umore irritabile.

Carriera / Finanza: con un accumulo di pianeti nell'Ariete che inizia da solo e nella tua zona di lavoro, presterai un'enorme attenzione alla tua esperienza lavorativa quotidiana. Avere le competenze necessarie per fare ciò che vuoi fare è fondamentale. Ecco perché ti impegnerai molto per migliorare le tue prestazioni lavorative. Potresti essere motivato a cercare una nuova posizione. Tieni presente che potrebbe essere una mossa laterale piuttosto che un balzo in avanti. Tuttavia, le condizioni potrebbero essere più di tuo gradimento.

Crescita personale / spiritualità: stai dedicando molte ore a progetti personali e professionali. Non è una sorpresa se sei stressato. La cura di sé dovrebbe essere una priorità. Assicurati di ottenere ciò di cui hai bisogno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la posizione lunare di oggi è fatta su misura per lavorare sodo e perfezionare le tue abilità. Dedicare tempo a un'attività che può far salire di livello il tuo know-how sarà utile. Un Toro può offrire una valutazione illuminante dei tuoi talenti che rivela dove potresti usare un aggiornamento.

Amore / Amicizia: il tuo mondo ruota attorno alle persone che ami mentre l'appassionato Sole dell'Ariete si allinea con Giunone impegnato nel tuo segno. Quando trascorri del tempo con il tuo interesse amoroso, i bambini o un amico intimo, ti sentirai come se fossi il meglio di te stesso. Per alcuni, questa sensazione di autenticità sorgerà tramite creatività, atletica o hobby. Concediti completamente a qualunque cosa o chiunque ti appassioni. Promette di essere un'esperienza profondamente gratificante.

Carriera / Finanza: con una fusione Sole / Eris nell'Ariete appassionato e nella tua casa di auto-espressione, chiederai che la tua voce venga ascoltata. Soprattutto se la tua creatività è stata soffocata in passato o le tue idee sono state rifiutate. Sperimenterai un guasto o una svolta? Tutto dipende da come gestisci la tua richiesta. Trasmetti il ​​tuo messaggio in uno stile che ispiri le persone ad ascoltarti. Ciò significa non esprimerti in un modo che offenda.

Crescita personale / spiritualità: è impossibile non essere il tuo sé autentico. Perché dovresti preoccuparti di provarci? Il mondo ha bisogno dei doni che sei qualificato in modo univoco per offrire. Nessun altro può riempirti le scarpe.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la posizione lunare di oggi può ispirarti ad avventurarti fuori dalla tua scatola emotiva ed esprimerti in un modo insolito. Alcune persone (come un Acquario) potrebbero avere problemi a fare le cose in modo diverso. Lo supereranno. Fai.

Amore / Amicizia: il ribelle Sole dell'Ariete che incontra Eris discordante nel tuo regno domestico potrebbe portare interruzioni alla tua casa e alla tua vita familiare. Gli eventi potrebbero rispecchiare problemi irrisolti della tua infanzia, spingendoti a protestare contro un trattamento ingiusto o chiedere che un problema venga affrontato. Essere ignorato dai propri cari o dai proprietari non farà che aggiungere benzina al fuoco. Cerca di non esacerbare una situazione già caotica mentre cerchi di risolvere le tue preoccupazioni.

Carriera / Finanza: potrebbe sorgere un disaccordo a causa di un nervoso allineamento Marte / Giunone. Gli animi si infiammeranno se tu o un collega ritenete che i vostri contributi non siano riconosciuti o apprezzati. Interpretare il martire o il salvatore non aiuterà il tuo caso. Non è sempre intelligente assumersi più responsabilità di quanto si dovrebbe. Gli alti successi come te hanno bisogno di sapere quando è nel loro miglior interesse rimanere nella loro corsia.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento del sole / Giunone di oggi può spingerti a venire in aiuto dei meno serviti. Non è necessario fare un grande gesto per fare la differenza nella vita di qualcuno. Tutto quello che devi fare è dare un contributo in denaro, beni o servizi che è nelle tue possibilità.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: riposarsi e rilassarsi a casa potrebbe non essere nel menu. Le turbolenze sul fronte domestico e familiare e i tuoi sforzi per combatterle possono essere prosciuganti. Se sei intelligente, farai un passo indietro e farai spazio a un Toro irregolare per fare le loro cose.

Amore / Amicizia: la comunità può svolgere un ruolo significativo poiché l'appassionato Ariete Sole si allinea con Giunone dedicato nel tuo settore sociale. Sarai attratto dalla collaborazione con gli amici o dal dedicarti a un gruppo che rifletta i tuoi ideali. Lo scambio di energia e idee può essere reciprocamente vantaggioso. Tuttavia, con Marte nel mix, potresti dover lottare per ottenere una parola di taglio e attirare l'attenzione sui tuoi contributi.

Carriera / Finanza: le tue parole sono infuocate mentre il sole e la schietta Eris si incontrano nel combattivo Ariete e nella tua zona di comunicazione. Potresti sentirti obbligato a lanciare l'allarme sulle preoccupazioni sul posto di lavoro, in particolare sulle pratiche sleali. Se hai intenzione di parlare, assicurati di sapere di cosa stai parlando. Tieni le opinioni personali fuori dalla conversazione e attieniti strettamente ai fatti. Dovrai fornire prove per sostenere affermazioni infiammatorie.

Crescita personale / spiritualità: nonostante i tuoi migliori sforzi per esercitare il controllo, potresti non avere un controllo su ciò che accade nella tua vita personale. La tua migliore linea d'azione è rilassarti, essere flessibile e seguire il flusso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: tutti i segnali indicano che sei in una giornata frenetica. Non dovresti aspettarti che le cose vadano secondo i piani. Un Toro potrebbe lanciarti una palla curva, o un Capricorno potrebbe rendere difficile fare quello che vuoi fare. Sii flessibile.

Amore / Amicizia: una relazione può passare in secondo piano rispetto all'ambizione poiché l'intraprendente Ariete Sole si allinea con Giunone nella tua zona di carriera. Sai che portare il tuo A-game ha le sue ricompense. Prima o poi si tradurrà in dollari e centesimi. Un cenno del combattivo Marte nel tuo regno domestico suggerisce che trascurare le questioni sul fronte interno potrebbe avere un costo. Tutti i segnali indicano che è un prezzo che sei disposto a pagare.

Carriera / Finanza: potrebbe essere saggio posticipare una transazione finanziaria critica. Con una fusione sole / Eris che ha un impatto sul denaro e sui beni, potrebbero essere fatte scelte sciocche. Prenditi un momento per rivedere le tue motivazioni e come intendi raggiungere i tuoi obiettivi. Ciò potrebbe scongiurare un potenziale disastro. Se agisci mentre hai le mutande in una svolta per qualcosa, sei destinato a fare la mossa sbagliata. Considera le conseguenze prima di fare qualcosa di avventato.

Crescita personale / spiritualità: potresti avere difficoltà a trovare il tuo punto debole tra cautela e rischio. Di conseguenza, potresti comportarti in modo irregolare. Sarà una danza di un passo avanti e due indietro finché non trovi il tuo ritmo.