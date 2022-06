Oroscopo di oggi 13 giugno 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 13 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 13 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: L'entusiasmo raggiunge il culmine quando la luna nella tua casa dell'avventura contatta il tuo sovrano, Marte, nel tuo segno. La tua vibrazione ad alta energia dice che non c'è niente che non puoi fare. Sia al lavoro che al gioco, un Sagittario sarà un ottimo compagno.

Amore/Amicizia: potresti sentirti a disagio a fare affidamento sugli altri mentre il Sole Gemelli è in contrasto con il Nodo Sud nel tuo settore di supporto. Anche se c'è qualcuno che può fornirti facilmente ciò di cui hai bisogno, potrebbe non essere nel tuo migliore interesse rivolgerti a loro per una dispensa. Ci sono vantaggi nel mostrare la tua indipendenza e occuparti delle questioni da solo. Potrebbe aiutarti a sfuggire a quel fastidioso senso di obbligo che spesso accompagna la ricezione di un favore.

Carriera/Finanza: fino al 5 luglio, le tue abilità mentali e le tue capacità comunicative saranno al punto mentre il rapido viaggio di Mercurio torna nei Gemelli e nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Sono favorite le attività che coinvolgono l'apprendimento, la scrittura, la condivisione di informazioni e il parlare in pubblico. Mercurio governa anche l'acquisto e la vendita, rendendolo un momento eccellente per negoziare accordi e gestire iniziative commerciali. Il networking potrebbe metterti in contatto con i contatti che cerchi.

Crescita personale/spiritualità: anche le tue peggiori insicurezze non possono trattenerti poiché la luna contatta il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. In effetti, vorrai dimostrare che puoi avere successo nonostante loro. Inizio partita!

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la congiunzione tra la Luna Scorpione e il Nodo Sud che si oppone al Nodo Nord nella tua prima casa del sé può suscitare schemi, abitudini, credenze ed emozioni difficili ma familiari, specialmente per quanto riguarda le relazioni e l'impegno. Considera questa come un'opportunità per scegliere un altro percorso più appagante. Concentrati su come ti definisci e decidi come vuoi camminare nel mondo. Metti da parte le vecchie lamentele relazionali e le convinzioni negative. Se non sei sicuro di come procedere, un Cancro può aiutarti a scoprire nuovi strumenti e approcci.

Amore/Amicizia: La Luna Scorpione attiva la collaborazione e l'impegno nel tuo tema natale, opponendosi a Mercurio in Toro nella tua prima casa di te stesso. La comunicazione con la persona amata oggi può essere difficile, il che può causare frustrazione e rendere più difficile connettersi con gli altri o risolvere problemi. Non raddoppiare i tuoi sforzi per ottenere il tuo punto. Invece, fai un passo indietro e rivedi le cose un'altra volta.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario attiva la tua decima casa di carriera e successo, in quadratura con la Luna Scorpione. Il tuo cuore non è nel tuo lavoro oggi. In effetti, potresti ritrovarti a sentirti bloccato e improduttivo. Prenditi il ​​giorno libero per concentrarti su altre cose, se puoi. È domenica, dopotutto. Anche tu meriti un giorno di riposo.

Crescita personale/Spiritualità: ricorda che i semi hanno bisogno dell'oscurità per germogliare. Fidati del processo!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: bilanciare i tuoi desideri con i bisogni delle persone che ami può essere complicato, ma non impossibile. Potresti avere una relazione di amore-odio con un Sagittario nella tua cerchia. Tuttavia, è importante che tu provi a farlo funzionare. Cerca dei modi per scendere a compromessi e non lasciare che la tua frustrazione abbia la meglio su di te.

Amore/Amicizia: non sarai dell'umore giusto per affrontare sciatti e fannulloni. Invece, ti divertirai a stare con persone entusiaste e motivate mentre l'allegra Luna del Sagittario e l'energico Marte si allineano nelle tue zone interpersonali. Dopotutto, diventi la compagnia che tieni. Perché non circondarti di persone che ti ispirano a essere il meglio di te stesso?

Carriera/Finanza: il tuo sovrano, Mercurio, rientrare nel tuo segno migliora le tue capacità di comunicazione e multitasking. Fino al 5 luglio sarai impegnato nel networking e nella condivisione di idee e informazioni. Riceverai feedback stimolanti che possono informarti meglio sui problemi che ti interessano. Non c'è momento migliore per lanciare progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento e il parlare in pubblico. Sei nel tuo elemento in questo momento. Le persone vivranno con i tuoi schemi intelligenti e lo stile arguto e colloquiale.

Crescita personale/Spiritualità: la tua routine e le tue abitudini abituali possono essere insoddisfacenti mentre il sole nel tuo segno è in contrasto con il Nodo Sud. Dovrai avventurarti in un territorio sconosciuto per trovare la soddisfazione che cerchi. Sei più audace e pieno di risorse di quanto pensi. Uscire dalla tua zona di comfort può aiutarti a crescere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: avrai il potere di uscire e mostrare al mondo ciò che hai quando l'entusiasta Luna Sagittario contatta Marte nel tuo settore pubblico. È un giorno eccellente per dimostrare che sei più forte delle tue debolezze. Hai questo!

Amore/Amicizia: Con il Sole Gemelli nella tua casa di esilio, sei incline a evitare la compagnia per passare il tempo da solo. Interpretare l'eremita può ringiovanire, ma poiché il sole contatta il Nodo Nord nella tua casa di comunità, un po' di socializzazione potrebbe rivelarsi vantaggioso. Ci sono posti dove andare e persone con cui trarrai vantaggio dalla connessione. Ti divertirai a stare con le persone che ti accolgono e ti fanno sentire parte della banda.

Carriera/Finanza: contempla come ti senti veramente riguardo alla tua situazione lavorativa. Essere onesti con se stessi è il primo passo per apportare le modifiche necessarie. Nelle prossime settimane, potresti trovarti pronto a condividere i tuoi pensieri e magari anche ad avviare un cambiamento.

Crescita personale/Spiritualità: con Mercurio che rientra nei Gemelli curiosi e nel tuo regno subconscio, riprenderai la tua ricerca per ottenere una migliore comprensione delle speranze e delle paure segrete che ti guidano. Fino al 5 luglio, un tuffo profondo nella tua psiche può essere illuminante. Potresti decidere di proseguire la terapia. In alternativa, potresti essere ispirato a provare attività contemplative come la meditazione, il lavoro onirico o il viaggio sciamanico. Le tue scoperte su te stesso potrebbero aprire gli occhi.