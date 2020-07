Oroscopo di oggi 13 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 13 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 13 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il viaggio della luna attraverso il tuo segno è stato piuttosto intenso. Respirerai di sollievo mentre si sposta nel segno più placido del toro. Trascorrere del tempo con il tuo Toro preferito può offrirti un comfort eccezionale. La loro atmosfera calmante guarirà.

Amore / amicizia: una buona comunicazione può fare molto per migliorare una relazione. Con l'affettuoso Venere che si allinea con il devoto Giunone nella tua zona di associazione, esprimere il tuo amore e apprezzamento può aumentare notevolmente l'atmosfera tra te e il tuo partner. Se devi ancora usare la L-word, devi essere sicuro prima di fare quel passo. In caso contrario, ci sono altre parole che possono esprimere i tuoi sentimenti. Allo stesso modo, uno spettacolo di gratitudine può sollevare un'amicizia e avvicinarti.

Carriera / Finanza: con la luna nel tuo segno che squarcia Saturno nella tua zona di carriera, potresti sentirti sotto una tremenda pressione. Ci sono così tante aspettative da vivere e persone che ti senti obbligato a stupire. Probabilmente sei molto più duro con te stesso di chiunque altro sia probabile. Fare del tuo meglio è praticamente tutto ciò che puoi fare. Sapere quando tagliarsi un po 'di gioco.

Crescita personale / spiritualità: ripiegare sul sistema di credenze predefinito porta conforto quando la Luna Ariete contatta il Nodo Sud che ama le abitudini. Tuttavia, è utile rimanere aperti a nuove informazioni e diversi punti di vista.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: c'è molto gorgoglio sotto la superficie. Non ti preoccupare. Ti sentirai più sicuro di te con la luna che si muove nel tuo segno. Potrebbe esserci una questione irrisolta con qualcuno vicino a te. Se la persona è un Ariete, è meglio lasciarlo da solo.

Amore / Amicizia: Mentre l'Ariete Luna appassionata si allinea con il Nodo Sud che forma l'abitudine nella tua zona di intimità, potresti cercare il conforto di un amico amico di coccole. Se hai intenzione di andare lì, assicurati che sia una persona a cui ti senti bene nel raggiungere. Ciò significa che non ci sono messaggi a tarda notte per ex malvagi o persone che non ti trattano con rispetto.

Carriera / Finanza: tutti sanno quanto ti piacciono i soldi. Con l'attrattore Venere in linea con il devoto Giunone nella tua casa di lavoro, tirerai fuori tutte le fermate per incassare. In effetti, il lavoro che fai sarà estremamente piacevole quando sai che c'è una succosa ricompensa che ti aspetta una volta che il lavoro è fatta. Se stai cercando un nuovo flusso di entrate, pensa a cosa ti appassiona di più. Forse c'è un modo per monetizzare un'attività che ami?

Crescita personale / spiritualità: mentre la vivace Luna Ariete quadra a poppa Saturno, la paura del genitore disapprovante o della figura autoritaria potrebbe tenerti nella tua scatola. Se vuoi essere avventuroso e dirigerti in una nuova direzione, fallo. La vita è troppo breve per aspettare l'approvazione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l' amicizia, il lavoro di squadra e gli sforzi collaborativi possono essere una sfida per te oggi, specialmente se significa affrontare un Ariete spinoso. In caso di conflitto, considera se le tue azioni recenti potrebbero aver avuto un ruolo. Andando avanti, potresti voler gestire le cose in modo diverso.

Amore / Amicizia: con Venere nel segno che attira Giunone nella tua zona sentimentale, sei innamorato dell'amore. Una storia d'amore da favola sarà la cosa giusta per distogliere lo sguardo dai tuoi problemi. Se single, è un ottimo momento per incontrare qualcuno che è perfetto per interpretare il ruolo del tuo interesse amoroso. Esci e socializza o accendi la tua app di appuntamenti preferita e inizia a scorrere. Se accoppiati, prendi l'iniziativa di pianificare una data divertente. Trascorrere del tempo con il tuo partner segnerà tutte le tue scatole romantiche.

Carriera / Finanza: Mentre la Luna dell'Ariete indipendente quadra il rifiuto di Saturno, potresti sentire che ti manca il supporto di cui hai bisogno per fare i tuoi prossimi passi con un progetto. Prima di dare la colpa, rifletti se sei un giocatore di squadra o ti concentri esclusivamente sulle tue ambizioni. Non puoi averlo in entrambi i modi. Se stai giocando solo per il Team Gemini, non puoi arrabbiarti con qualcuno che non ti darà quello che vuoi.

Crescita personale / spiritualità: rinviare al giudizio di un'altra persona senza mettere in discussione i fatti è facile. Fidarsi del proprio istinto e reperire le proprie informazioni è difficile. Quale strada prenderai oggi?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sei molto curioso di scoprire cosa c'è là fuori. "Là fuori" potrebbe riferirsi a una destinazione geografica o ad un luogo più cosmico. Prima di esplorare, iscriviti a una guida affidabile. Un Capricorno può essere la persona per tenerti radicato e sulla strada giusta.

Amore / Amicizia: ammettere il dispiacere o la delusione romantica non è un segno di debolezza. È uno spettacolo di forza. Con Venere nella tua segreta dodicesima casa che aspira il guaritore ferito Chirone, rivelare un'esperienza dolorosa può essere un grande passo verso la guarigione e ottenere la chiusura di cui hai bisogno. Può anche renderti più socievole e, quindi, più facile da amare. La tua rivelazione può anche aiutare un amico a sentire che non sono soli in ciò che stanno vivendo.

Carriera / Finanza: sei forte solo quanto il tuo alleato più debole. La Luna dei Pesci che aspira a uno stellium di pianeti nel laborioso Capricorno e la tua zona di associazione suggerisce che anche il tuo alleato meno ambizioso sta succedendo. Con così tante persone formidabili nella tua cerchia, c'è molto che puoi fare. Come puoi sfruttare le tue relazioni per portare un progetto al livello successivo? Se hai la giusta idea, qualcuno sarà desideroso di unirsi alla tua squadra.

Crescita personale / spiritualità: la visionaria Luna dei Pesci che quadrano i nodi avverte che sei in pericolo di perdere la trama. Prendi inseguimenti spirituali e metafisici a piccole dosi piuttosto che in un grande sorso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'atmosfera potrebbe essere un po 'irrequieta. In tal caso, trova un modo divertente per sfogarti. Trascorrere del tempo con i tuoi Gemelli preferiti potrebbe essere una piacevole distrazione. Possono toglierti dalla testa e aiutarti a trovare qualcosa di eccitante su cui concentrarti.

Amore / amicizia: le parole significano qualcosa. Quando esprimi il tuo apprezzamento per un amico, è qualcosa che non dimenticheranno mai. Con l'affettuoso Venere che aspira a Giunone devoto nella tua zona di comunicazione, potresti essere ispirato a esprimere i tuoi sentimenti in parole. Tutti hanno bisogno di tanto in tanto di sentire che sono necessari e amati. Potrebbe essere la cosa più dolce che qualcuno abbia detto loro da secoli. Potrebbe cambiare la loro giornata e la loro vita.

Carriera / Finanza: attenersi al programma è esattamente la cosa che non vuoi fare. La solita routine può essere soffocante con indipendente luna in Ariete trigona con Saturno, nella tua casa di lavoro. Non è neppure molto gratificante rispettare le regole e fare ciò che si desidera fare. Quindi, potrebbe essere necessario trovare un modo per sistemarsi e fare le cose. Perché non darti una ricompensa per aver perseverato e fatto cose dal libro?

Crescita personale / spiritualità: sei perfettamente contento di rimanere nella tua bolla e fare le tue cose. Va bene, anche se potresti divertirti di più se hai tempo per un amico. Anche se non brami la compagnia, potrebbero.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: mentre la luna passa dall'Ariete vivace al Toro terrestre, sarai più in pace. Ci sono state troppe cose che ti hanno fatto esplodere ultimamente e hai bisogno di una pausa dal dramma. Se non vuoi essere attivato, stai alla larga da un Capricorno.

Amore / Amicizia: ci stiamo ancora divertendo? L'impaziente luna in Ariete che quadra a poppa Saturno nel regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento dice: "Probabilmente no". Se accoppiato, potrebbe essere difficile connettersi emotivamente con il tuo partner. Per i single, questo potrebbe essere un momento solitario. Fortunatamente, questa vibrazione isolante passerà prima che tu lo sappia. Nel frattempo, cerca una piacevole distrazione piuttosto che ossessionarti da un momentaneo stato di disconnessione.

Carriera / Finanza: essere in grado di soddisfare le tue esigenze e quelle dei tuoi cari è estremamente importante per te. Quindi, farai di tutto per assicurarti che le tue abilità possano pagare le bollette. Con l'attrattore Venere nella tua zona di carriera che aspira a Giunone, impiegherai il fascino e il talento per impressionare qualcuno che potrebbe avere una mano nel tuo destino professionale. Creare una connessione più personale può essere utile sia per te che per loro.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che aspira al nodo sud, è più sicuro rimanere nella tua conchiglia piuttosto che esporsi a nuove persone con prospettive interessanti. Vivi un po 'e scopri cos'altro c'è là fuori!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non puoi vivere con le persone e non puoi farne a meno. Questo è uno di quei giorni in cui potresti trovare difficile andare d'accordo, in particolare con un Capricorno. Dovresti scendere a compromessi dove puoi, ma anche stare bene facendo le tue cose.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua avventurosa nona casa che aspira a Giunone devoto nel tuo segno, andrai lontano nella ricerca dell'amore. Ciò potrebbe comportare una relazione amorosa a distanza o aprire il tuo cuore a qualcuno di diversa estrazione o cultura. Essere un partner è una priorità per te, quindi non stai per lasciare nulla tra te e la relazione che desideri. Per i single, uscire al di fuori del tuo solito tipo potrebbe essere eccitante. Non è ora che provi qualcosa di nuovo?

Carriera / Finanza: con la Luna Ariete in linea con i nodi nelle tue aree di informazione, fornire fatti e cifre può sembrare sufficiente piuttosto che fornire una visione più ampia. Anche se il tuo compito non richiede un ambito più ampio, può essere utile per te fare ricerche e saperne di più sull'argomento in questione. Livellare le tue conoscenze dovrebbe essere una priorità.

Crescita personale / Spiritualità: Mentre la Luna Ariete individualista piazza il tradizionalista Saturno nel tuo regno domestico, potresti sentirti giudicato o frainteso dai tuoi cari. Perché non darti la convalida che cerchi? Non hai bisogno di nessuno per rassegnare chi sei.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: quando si ha voglia di fare ciò che si deve fare, tutto sembra una vera seccatura. Scivola attraverso di essa e poi ricompensati trascorrendo del tempo con una delle tue persone preferite. Coccolarsi con un Gemelli potrebbe essere molto piacevole.

Amore / Amicizia: se senti l'amore (e probabilmente lo sei), nessuno lo saprà. Con Venere e il devoto Giunone che si mescolano nelle aree più private della tua carta, manterrai gli sviluppi della tua vita romantica su una base di necessità. È molto più speciale quando mantieni ciò che è condiviso tra te e il tuo partner tra te e il tuo partner. Non devi dirlo ai tuoi amici né pubblicare post sui social media. Proteggi la tua vita privata.

Carriera / Finanza: con la Luna Ariete nella tua zona di lavoro che combatte la critica di Saturno, la paura di essere fraintesi potrebbe impedirti di condividere le tue idee. Non puoi fare il furbo su questo. Dovrai fornire informazioni contenute nel libro. È qui che entra in gioco il problema. È scoraggiante quando la tua voce unica non verrà ascoltata. Forse dovresti salvare le tue idee per un altro giorno?

Crescita personale / spiritualità: poiché i tuoi valori sono abbastanza ampi, non vedi sempre il punto di ascoltare altri punti di vista. Considera che anche i punti di vista più ampi possono sembrare intolleranti quando sei chiuso ad altre idee. Fai uno sforzo per aprire la tua mente.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non trasformare il divertimento in un altro lavoro ancora da svolgere. Se i tuoi piani non sembrano andare insieme nel modo desiderato, rilassati. Forse dovresti lasciare che qualcun altro (come un divertente Gemelli) prenda il volante? Rilassati e goditi il ​​viaggio.

Amore / Amicizia: con un allineamento Venere / Giunone che energizza le zone della tua gente, la tua devozione agli amici o il tuo interesse amoroso è palpabile. Provi un immenso piacere nel ruolo che svolgi nella loro vita e ti piace farli diventare parte del tuo mondo. Non vorrai andare da solo oggi. Trascorri del tempo di qualità con il tuo partner o fai un piano per uscire e fare qualcosa di divertente con i tuoi amici. Non sai mai chi potresti incontrare quando sei in giro.

Carriera / Finanza: con la vivace luna in Ariete nella tua casa di auto-espressione che quadra il limite di Saturno, un blocco creativo può sembrare molto scoraggiante. Potresti chiederti se la tua passione per quello che fai splende attraverso. Non scoraggiarti troppo. La mancanza di fiducia che stai vivendo passerà prima che tu lo sappia. Tieni il mento sollevato.

Crescita personale / spiritualità: trovare un modo per estendersi agli altri può essere un modo potente per distogliere la mente dai problemi. Perché non premere pausa sull'interesse personale mentre raggiungi qualcuno che potrebbe beneficiare di un piccolo discorsetto?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: uscire a casa dovrebbe essere rilassante; tuttavia, non sarà se le relazioni familiari sono tese o hai a che fare con altri problemi domestici. Un Gemelli intelligente nella tua cerchia potrebbe avere una soluzione che ti aiuta a portare le cose sulla strada giusta.

Amore / Amicizia: con la vivace Luna di Ariete che quadra il cinico Saturno nel tuo segno, puoi diventare un po 'cupo. La tua atmosfera pessimista sicuramente smorza l'umore con gli amici o il tuo interesse amoroso. Che hai Anche se conquisti quasi tutto ciò che tocchi, non ti sembra di ottenere abbastanza. Potresti essere più felice se tu fossi altrettanto ambizioso nel coltivare le tue connessioni personali. Metti l'amore per primo.

Carriera / Finanza: con Venere socievole e l'allineamento di Giunone devoto nelle tue zone di carriera, sei sicuro di essere il posto di lavoro caro. È perché porti grande passione in ciò che fai. Alla gente piace stare con una persona a cui piace quello che fa. La tua positività eleva l'atmosfera generale e fa una buona impressione sui piani alti. È un giorno eccellente per intervistare una nuova posizione o per parlare con il tuo supervisore dell'avanzamento. Quando alla gente piaci, vogliono vederti avere successo.

Crescita personale / spiritualità: possiedi una ricchezza di saggezza. Invece di accumularlo, perché non condividerlo con qualcuno che può beneficiare del tuo know-how? Essere alla ricerca di una persona che ha bisogno di aiuto per migliorare le proprie capacità.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: l' agitazione mentale può rendere difficile concentrarsi sui propri compiti. Forse dovresti rilassarti e rilassarti. Perché non escludere l'ascolto ascoltando musica o giocando ai videogiochi? Trascorrere del tempo con i tuoi Gemelli preferiti può essere una distrazione divertente.

Amore / Amicizia: condividere una nuova esperienza con il tuo interesse amoroso può fare meraviglie per la tua relazione. Con Venere che aspira a Giunone devoto nella tua casa di esplorazione, sei in vena di un'avventura romantica. Perché non pianificare una vacanza? O forse ti piacerebbe prendere una lezione divertente con il tuo partner? Se sei single, cercare l'amore fuori dai sentieri battuti potrebbe presentarti con nuove ed eccitanti opzioni. Raduna i tuoi amici e pianifica di provare un hot spot che non hai mai visto prima.

Carriera / Finanza: con la luna in Ariete che quadra Saturno nella tua zona di lavoro di squadra, collaborare può essere una sfida. Portare a termine il lavoro potrebbe richiedere di mettere a tacere la tua voce unica a favore di fare le cose nel solito modo. Può essere scoraggiante quando le tue idee non vengono ascoltate. Non prenderlo sul personale. Probabilmente non sei l'unico a non voler andare d'accordo con il programma.

Crescita personale / spiritualità: trascorrere del tempo su un progetto creativo o un hobby può essere gratificante. È importante dedicare tempo alle cose che ti interessano anche se sembrano perdere tempo agli altri.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è bene ricordare che la tua autostima non è definita dal tuo saldo bancario o dalle dimensioni della tua busta paga. È il tuo grande cuore che rende gli amici e la famiglia preziosi. Se non ci credi, chiedi a un adorabile Gemelli nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: il piacere che provi nel comprendere i desideri di tutti e nel fornire ciò di cui hanno bisogno ti rende il miglior anfitrione. Venere socievole nel tuo regno domestico che aspira a Giunone lo rende una serata eccellente per un incontro improvvisato. Anche una relazione socialmente distanziata o una cena in chat video potrebbe essere divertente. È in momenti come questi che hai più bisogno di celebrare le tue connessioni e trascorrere del tempo con la tua famiglia o la tribù prescelta.

Carriera / Finanza: Con il petulante Ariete Luna nella tua casa dei guadagni che squarcia Saturno pessimista nella tua casa di piani futuri, potresti sentirti incerto su cosa ci aspetta. Non prendere grandi decisioni mentre sei di umore così cupo. Fortunatamente, questa nuvola scura passerà prima che tu lo sappia. Se ci sono problemi finanziari che devi risolvere, non è saggio farlo da un luogo di paura. Potresti vedere le cose diversamente domani.

Crescita personale / spiritualità: la tua casa è il tuo santuario. Ecco perché vale la pena investire tempo e denaro nel creare un posto dove vuoi essere. Quali cambiamenti miglioreranno la qualità della tua vita domestica?