Oroscopo di oggi 13 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 13 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è in serbo una giornata ad alta energia. Sarai al meglio quando sarai impegnato in attività entusiasmanti che mettono in mostra i tuoi talenti. L'atmosfera può diventare un po' competitiva con un Leone. Lascia che sia qualcosa che ti motiva piuttosto che una fonte di fastidio.

Amore/Amicizia: con il loquace Mercurio nel tuo regno domestico in aspetto ottimista con Giove, una conversazione con un caro parente o un membro della tua tribù prescelta può essere incredibilmente edificante. È gratificante sapere che c'è una persona saggia e generosa a cui puoi rivolgerti per un consiglio. La tua discussione potrebbe ispirarti a fare grandi progetti per la tua casa e la tua famiglia. Un benefattore segreto (in forma umana o spirituale) potrebbe essere in attesa dietro le quinte per aiutarti a manifestare un sogno.

Carriera/Finanza: sarai super creativo e ispirato ad agire in base alle tue idee mentre la dinamica Luna del Leone si allinea con Venere e Marte nella tua casa di auto-espressione. Ti divertirai a lavorare su progetti che ti permetteranno di mettere a frutto la tua voce unica. Più tardi, quando la luna quadra la badante Cerere nella tua casa dei guadagni, potresti chiederti se questi sforzi pagheranno i conti. Non lasciare che smorzi il tuo entusiasmo.

Crescita personale/spiritualità: non puoi fare a meno di eccitarti quando la chiassosa Luna del Leone si allinea con la schietta Eris nel tuo segno. Sarà molto più produttivo combattere per una causa piuttosto che schierarsi contro di essa.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua casa e la tua vita familiare sono super energiche, rendendolo il momento perfetto per intraprendere un piano audace. Segui il tuo cuore mentre esplori modi per invitare più bellezza, amore ed eccitazione nella tua vita privata. Il tuo Leone preferito può aprire la strada.

Amore/Amicizia: sarai l'ospite di più poiché il tuo sovrano, Venere, si fonderà con Marte nel tuo regno domestico. Questa dolce atmosfera lo rende un giorno eccellente per intrattenere la famiglia e gli amici e mostrare il tuo spazio vitale. Forse una festa intima di due è più la tua passione? Se è così, ti aspetta una delle notti più romantiche dell'anno. Una cena romantica e un momento di tranquillità con il tuo partner saranno più eccitanti che uscire. Rendila una serata da ricordare!

Carriera/Finanza: hai il tuo modo di fare le cose. Hai lavorato duramente per sviluppare il tuo sistema per portare a termine le cose. Se lavori con una squadra, potresti dover scendere a compromessi quando Vesta e Pallas si scontrano. La mente dell'alveare potrebbe essere più fluida e creativa di quanto ti senti a tuo agio. Per ora, potresti dover parcheggiare il tuo desiderio di un processo ordinato e seguire il flusso.

Crescita personale/spiritualità: la corsa sulle montagne russe delle massime esperienze finanziarie ed emotive può perdere il suo splendore quando la sensibile Luna Vergine si scontra con Giunone e i nodi. Otterrai più soddisfazione dalla stabilità piuttosto che da brividi ed emozioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: in un modo o nell'altro, tutto ciò che fai oggi equivarrà a fare affari. Sei spiritoso e ben informato, quindi qualcuno (un Leone, forse) comprerà senza dubbio ciò che stai vendendo. Assicurati che ciò che offri sia un vero affare.

Amore/Amicizia: eleverai il flirt a una forma d'arte mentre la romantica Luna in Leone incontra Venere e Marte nel tuo settore della comunicazione. Per natura, hai un modo con le parole. Aggiungi questa vibrante energia al mix e il tuo ascoltatore potrebbe trovarti impossibile resistere. Se il tuo obiettivo è cercare l'amore, aggiorna rapidamente i tuoi profili di appuntamenti online. La tua scelta di parole potrebbe farti risaltare e catturare l'attenzione di qualcuno.

Carriera/Finanza: l' accorto Mercurio nella tua casa dei guadagni in allineamento con Giove di buon auspicio nel tuo settore professionale lo rende un momento opportuno per discutere di avanzamento di carriera. Una conversazione con la persona giusta potrebbe aprire le porte a un'importante mossa di carriera. Non è il momento di pensare in piccolo. Invece di contemplare un movimento laterale, dovresti esplorare modi per fare un enorme salto. Chi non risica non rosica. Non saprai mai cosa potrebbe essere possibile finché non controlli le tue opzioni.

Crescita personale/spiritualità: non lasciarti coinvolgere dal prestare attenzione agli altri da trascurare di prenderti cura di te stesso. Un quadrato luna/Cerere ti ricorda che non guadagnerai punti giocando il martire o il salvatore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 13 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: Fletterai il tuo potere di spesa per finanziare un piano entusiasmante. Vai avanti e vivi un po'. Meriti di goderti i frutti del tuo lavoro. Almeno per un po', potrebbe essere divertente vivere alla grande come il tuo segno preferito (forse un Leone).

Amore/Amicizia: concedersi una pazzia al proprio partner o ad un appuntamento è un gioco da ragazzi. Non ci penserai due volte a spendere soldi per qualcosa che ti porta gioia. Potresti ritirare il conto per la cena o un evento di grandi dimensioni. O, forse, farai il tuo investimento in vestiti, capelli e trucco per una serata fuori. Anche passare una serata elegante con gli amici può essere un buon momento.

Carriera/Finanza: che si tratti di spendere soldi o farcela a farti battere il cuore, è il gioco mentre Venere si fonde con Marte nel regale Leone e nella tua casata dei beni. Se stai sguazzando, andranno bene solo gli acquisti più appariscenti. Ti consigliamo di investire in beni di lusso che denotano il tuo status di regina o re. Poiché credi di essere degno di tutta la bontà che la vita ha da offrire, perseguirai coraggiosamente un'opportunità promettente. La vita è per gli audaci e tu sei qui per questo.

Crescita personale/spiritualità: un'analisi eccessiva può portare alla paralisi mentale poiché la esigente Luna della Vergine nel tuo regno mentale si scontra con i nodi. Spostare la tua attenzione dai dettagli al quadro più ampio può essere liberatorio.