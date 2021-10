Oroscopo di oggi 13 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 13 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 13 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, corri il rischio di essere visto in una luce indesiderabile. Un'esplosione di rabbia o vibrazioni di controllo potrebbe dare a qualcuno (forse un Capricorno) un'impressione negativa. È meglio tenere il cattivo umore a porte chiuse.

Amore/Amicizia: hai le tue idee su cosa fa funzionare una relazione e sei pronto a metterle in pratica. Con Venere socievole che si allinea con Saturno responsabile, avrai linee guida e confini in atto per garantire che una relazione abbia un solido contenitore in cui crescere. Indipendentemente dal fatto che la connessione sia platonica, romantica o professionale, vorrai assicurarti che tu e l'altra persona comprendiate le regole del fidanzamento e siate reciprocamente impegnati a rendere l'unione di successo.

Carriera/Finanza: potresti essere cauto nel collaborare a un incarico poiché l'indeciso Sole della Bilancia nel tuo regno di partnership si scontra con il confuso Nettuno. Potresti non fidarti che un collega sappia cosa sta facendo. Allo stesso modo, potresti temere di essere una coppia terribile o di non essere all'altezza del compito. Non lasciare che l'insicurezza abbia la meglio su di te. Prima di intrattenere uno scenario peggiore, fai domande e scopri cosa è cosa.

Crescita personale/spiritualità: "Parliamone" sarà un ritornello costante mentre l'espressivo Mercurio si armonizza con il nutrimento di Cerere. Una conversazione con il tuo partner o una persona cara può essere incredibilmente gratificante. Può favorire una migliore comprensione e cura reciproche.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il primo quarto di luna potrebbe suggerirti di portare l'attività al livello successivo prima di essere pronto per la fase successiva. Aspetta, toro. Hai appena iniziato. Metti un freno alla tua eccitazione e rallenta. Una Bilancia può aiutarti a prepararti.

Amore/Amicizia: in una relazione, la chimica sessuale e la carica emotiva possono aumentare e diminuire. Per coltivare una relazione reciprocamente soddisfacente, devi impegnarti nella comprensione dei desideri dell'altro. Il simpatico Sole della Bilancia che si allinea con la devota Giunone nella tua casa dell'intimità ti incoraggia a fare uno sforzo extra per mantenere viva la scintilla. Il sesso non è tutto, ma è una componente essenziale della tua relazione. E lo stesso vale per il fuoco emotivo che ti fa appassionare alla persona con cui stai.

Carriera/Finanza: con Mercurio nella tua zona di lavoro in contrasto con Urano indipendente nel tuo segno, potresti chiederti se le tue idee innovative sono una buona combinazione per un progetto su cui stai lavorando. Se sono troppo avanti rispetto alla curva, i tuoi colleghi potrebbero non riconoscere il loro valore. Anche se i tuoi concerti sono perfetti, potresti avere difficoltà a integrarli nello status quo. Sii paziente mentre spacchetta le tue idee.

Crescita personale/spiritualità: il tuo desiderio di nuove esperienze è palpabile. Prima di passare alla cosa successiva, controlla di essere andato il più a fondo possibile nelle tue attività attuali. Potrebbe esserci dell'altro da sperimentare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, può essere difficile lasciar andare le emozioni travolgenti. Considera per un momento che la tua rabbia o risentimento potrebbero essere fuorviati. Non lasciare che nessuno ti infastidisca, in particolare Ariete, Scorpione o Capricorno.

Amore / Amicizia: Venere nella vostra casa di collaborazione allineamento con Saturno che non sei qui per giocare e divertirsi. Sei pronto a determinare se una relazione ha le carte in regola per andare lontano. Non è proprio un punto di partenza o di rottura. Tuttavia, vorrai determinare se vale la pena fare un ulteriore investimento in una persona che vuoi svolgere un ruolo significativo nella tua vita. Sii sincero sui tuoi desideri e chiarisci le tue intenzioni.

Carriera/Finanza: Non sarebbe fantastico se potessi stupire i tuoi colleghi con un'idea creativa? Può essere difficile dire se sei sui soldi o completamente fuori base mentre il Sole della Bilancia si scontra con l'oscuro Nettuno. Fai una prova con un collega fidato. Il loro feedback può aiutarti a decidere se si tratta di andare avanti a tutta velocità o di una rapida inversione a U per tornare al tavolo da disegno.

Crescita personale/spiritualità: non essere timido nel far sapere alle persone che ci tieni. Mentre il loquace Mercurio e Cerere si allineano, sarà naturale esprimere il tuo affetto e le tue cure. Una parola gentile potrebbe avere un impatto maggiore di quanto tu possa mai immaginare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 13 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sotto lo sguardo del primo quarto di luna, potresti cercare l'approvazione di qualcuno prima di agire su un problema domestico o familiare. Hai davvero bisogno della loro approvazione? O sei in grado di agire da solo? È complicato quando viene coinvolto un Capricorno.

Amore/Amicizia: se accoppiati, vorrai sentirti come se tu e il tuo partner lavoraste come una squadra per portare a termine le cose mentre il Sole della Bilancia, orientato alle relazioni, si allinea con Giunone nella vostra zona di produttività. Sbrigare le faccende domestiche e le faccende domestiche potrebbe sembrare poco sexy, ma quando sei in sintonia, può essere un'esperienza di legame. I single Bilancia non dovrebbero dormire su una persona di interesse che si presenta e aiuta in modi pratici. Ci vuole più della chimica fisica per costruire una relazione.

Carriera/Finanza: le tue relazioni con i colleghi sono molto importanti. Quando sei supportato dalle persone intorno a te, è più facile portare a termine le cose e ti senti bene con la tua esperienza lavorativa. Non devi andare d'accordo con tutti, ma hai bisogno di almeno un alleato sul posto di lavoro. Se non hai trovato il tuo, inizia a cercare un individuo simpatico con cui ti senti attratto a connetterti.

Crescita personale/spiritualità: la creatività viene potenziata man mano che Vesta focalizzata e Pallade immaginativa si allineano. Hobby, giochi, sport e progetti furbi possono consumare tutto. Se ti dà gioia o ti insegna qualcosa di nuovo, è un ottimo uso del tuo tempo.