Oroscopo di oggi 13 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 13 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 13 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Mentre il veloce Marte nella tua casa delle risorse condivise si sincronizza con il responsabile Saturno, potresti dover fare una mossa decisiva quando hai a che fare con prestiti, debiti e denaro di altre persone. Porterai il perfetto equilibrio tra azione e cautela nei tuoi affari. Che si tratti di una questione personale o professionale, è intelligente mantenere le proprie manovre a porte chiuse. Nessuno può opporsi a te se non sa cosa stai facendo. Mantieni i tuoi piani in base alle necessità. Con la Luna nella socievole Bilancia per tutto il giorno, andare d’accordo con gli altri è fondamentale. Dire a qualcuno più di quanto abbia bisogno di sapere dei tuoi affari può essere preoccupante per lui e per te. La discrezione è fondamentale.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il sole nel tuo settore lavorativo che si oppone all’insicuro Chirone può farti mettere in discussione le tue conoscenze e abilità. Non lasciare che un furioso caso di sindrome dell'impostore mini tutto il tuo duro lavoro. Puoi ancora realizzare qualcosa di straordinario nonostante ti senta come ti senti. Invece di discutere con la vocina che dice che sei incompetente e non all'altezza, metti un piede davanti all'altro e fai piccoli passi nella direzione in cui vuoi crescere. Con perseveranza arriverai a destinazione. La Luna della Vergine che si sincronizza con l’allegro Giove nel tuo segno è destinata ad aumentare il tuo entusiasmo. Sii ottimista ma realistico mentre pianifichi i tuoi prossimi passi. Aiuta ad avere una prospettiva positiva.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre Marte guidato e Saturno disciplinato si sincronizzano nei tuoi settori lavorativi, presterai un'attenzione scrupolosa ai tuoi compiti e lavorerai duro per fare le cose per bene. È il giorno perfetto per affrontare un incarico impegnativo o fare progressi verso il tuo prossimo traguardo. Questo non è uno sprint. È una maratona. Accomodati e preparati ad andare lontano. Avrai bisogno di pazienza e perseveranza per tagliare il traguardo. Hai quello che serve per mantenere il corso? I tuoi sforzi possono avere un impatto enorme e impressionare una persona importante. Risparmia le chiacchiere per dopo e lascia che il tuo lavoro parli da solo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Non lascerai la tua vita amorosa al caso poiché Marte motivato nella tua casa del romanticismo si allinea con il risoluto Saturno. In questo momento, intraprenderai un'azione decisiva per ottenere ciò che desideri. Se accoppiato, sarai desideroso di condividere i tuoi sogni di relazione con il tuo partner e trovare modi per superare eventuali ostacoli sul tuo cammino. È improbabile che ti arrenderai di fronte all'opposizione. Ti impegni a resistere e a farlo funzionare. Se sei single e stai inseguendo una persona di interesse, è saggio mantenere ciò che dici. Assicurati che ciò che permetti sia in linea con ciò che desideri.