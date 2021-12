Oroscopo di oggi 14 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 14 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 14 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: agitarsi per i soldi può rovinare i tuoi piani per la giornata mentre la luna incontra l'insicuro Chirone nella tua casa di beni. Se le spese sono un problema, puoi sempre optare per un divertimento conveniente. Un Sagittario può aiutarti a trovare un'alternativa.

Amore/Amicizia: non devi fare un grosso problema su quanto sei un buon amico. Mentre la devota Giunone nella tua zona di amicizia si sincronizza con il saldo Saturno, offrirai un supporto affidabile da dietro le quinte. Le tue connessioni si rafforzano quando sei lì per la tua squadra. Dopotutto, non è quello che dovrebbero fare gli amici? Sappi che uno dei tuoi amici ti copre le spalle anche se non pensi che lo facciano.

Carriera/Finanza: l' insicurezza può offuscare il tuo giudizio mentre il Sole del Sagittario si scontra con il tuo sovrano, Nettuno, nel tuo segno. Potresti avere pensieri preoccupanti sulla tua carriera e sulla direzione in cui sta andando. Oppure potresti temere di non avere le carte in regola per raggiungere i tuoi obiettivi. Potresti anche chiederti se sei sulla strada giusta. Queste sono buone domande da contemplare. Concediti del tempo per valutare la tua situazione prima di prendere una decisione importante. Avrai chiarezza nei prossimi giorni.

Crescita personale/spiritualità: un cuore a cuore può avvicinarti a un membro della famiglia mentre nutrire Cerere incontra il Nodo Nord nel tuo regno domestico. Investire in questa relazione ti porterà benefici a lungo termine.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è bello essere te quando la luna è nel tuo segno. Sembra che il mondo sia finalmente sulla tua frequenza. Non ti dispiacerà essere più emotivo del solito. Tuttavia, alcune persone (come i Capricorno) potrebbero aver bisogno di un momento per adattarsi al tuo lato più tenero.

Amore/Amicizia: non è necessario aver capito tutto per chiedere ciò di cui si ha bisogno. Con il comunicatore Mercurio in contrasto con la badante Cerere, potresti avere difficoltà a esprimerti e a chiedere quello che vuoi. Determinare ciò che credi di meritare potrebbe avere un ruolo nell'equazione. Non metterti troppo in testa a riguardo. Valuta i tuoi bisogni più immediati e chiedi ai tuoi cari se possono aiutare un bullo.

Carriera/Finanza: tu e un membro della famiglia potreste scontrarvi per una questione finanziaria mentre il guerriero Marte e la badante Cerere si affrontano sull'asse del denaro e delle risorse. Qualcuno potrebbe perdere la calma se sente di essere continuamente sfruttato. Ora è il momento di mostrare la tua indipendenza finanziaria e incoraggiare i tuoi cari a fare lo stesso. Una conversazione può rivelare fonti alternative di supporto che devono ancora essere esplorate.

Crescita personale/spiritualità: non ti dispiace spendere soldi, ma potresti chiederti se dovresti fare di tutto per la cura di te stesso. Se te lo puoi permettere, non dovresti negarti qualcosa che è essenziale per il tuo benessere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non c'è niente di più rigenerante di un pisolino o di una mini sessione di meditazione. Beneficerai di momenti di riposo e serenità mentre la placida Luna in Toro attraversa la tua casa di riposo. Potrebbe essere necessario far sapere a un Capricorno che hai bisogno di una pausa.

Amore/Amicizia: potresti sentire che alcuni individui (in particolare il tuo interesse amoroso) stanno scavalcando i tuoi bisogni mentre il guerriero Marte si oppone a Cerere nel tuo segno. È un comportamento nuovo? O sei arrivato al punto in cui hai deciso che è abbastanza? È difficile non prenderla sul personale quando sei soggetto a quello che sembra un comportamento insensibile. Sappi che non riflette ciò che meriti. Dovresti essere pronto a darti ciò che gli altri non riescono a fornire.

Carriera/Finanza: sei un visionario quando si tratta di individuare le tendenze e intuire dove è diretta la tua carriera. Conviene essere sempre all'avanguardia. Annota alcune note in modo da poter tenere traccia delle tue idee. Qualcosa che non ha senso ora potrebbe rivelarsi un'intuizione piuttosto utile nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale/spiritualità: non è indulgente con se stessi contemplare i propri bisogni. Anche se può sembrare così mentre il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con Cerere che nutre nel tuo segno. In effetti, dovresti dare alle tue esigenze la massima fatturazione. Meriti molte più cure di quelle che hai ricevuto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua atmosfera è amichevole e socievole mentre la luna entra nel fedele Toro e nella tua casa dell'amicizia. Ti godrai il cameratismo che solo le tue persone preferite possono offrire. Un Capricorno potrebbe trovarti intrigante ma non capirà appieno ciò che sei.

Amore/Amicizia: non puoi comunicare i tuoi bisogni se non sai cosa sono. Con Mercurio mentale in contrasto con Cerere che si prende cura di te, potrebbe volerci un minuto per capirlo. Per essere una persona che eccelle nel prendersi cura degli altri, puoi essere terribilmente negligente quando si tratta di te stesso. Meriti attenzione e cure amorevoli, quindi non dovresti essere timido nel chiedere ciò di cui hai bisogno. Dai ai tuoi cari la possibilità di mostrare le loro abilità educative.

Carriera/Finanza: quando sei preso dalla routine quotidiana, i tuoi bisogni possono perdersi nella confusione. Potresti sentire che stai pagando il prezzo per la tua ambizione mentre Marte guidato nel tuo settore del lavoro affronta Cerere. Potresti aver paura di sembrare bisognoso o debole. Di conseguenza, potresti non fare una pausa quando ne hai bisogno. Non farti prendere dagli ingranaggi della cultura del lavoro. Fai del riposo una priorità.

Crescita personale/spiritualità: i Pesci sulla cuspide della tua casa della spiritualità segnalano che hai una linea diretta con le frequenze più alte. Quando hai bisogno di una direzione sulla strada della vita, tutto ciò che devi fare è entrare.