Oroscopo di oggi 14 giugno 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 14 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 14 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La luna piena accende il desiderio di avventura. Potresti fare piani per viaggiare o fare qualcosa che non hai mai fatto prima. Un sofisticato Sagittario sarà un'eccellente guida turistica. Sanno sempre come mantenere le cose eccitanti, quindi vai avanti e inizia!

Amore / Amicizia: mentre la sontuosa Venere si scontra con l'esuberante Giove nel tuo segno, potresti concederti il ​​lusso del tuo interesse amoroso. Datteri fantasiosi e regali costosi sono fantastici se te li puoi permettere, ma se non puoi, ci sono molti modi economici per far sapere a qualcuno come ti senti. Allo stesso modo, potresti spendere troppo per abiti, capelli o trucco nel tentativo di impressionare il tuo appuntamento o il tuo partner. Attento, Ariete. Potresti pentirti di aver fatto tutto.

Carriera/Finanza: sarai ansioso di mettere alla prova i tuoi limiti con la Luna Piena nel versatile Sagittario e nella tua zona di esplorazione. Un cenno alla guerriera Eris nel tuo segno dice che hai il coraggio di fare una mossa audace. Non sei uno che evita una sfida. In effetti, ti piace sfidare le probabilità. Assicurati solo che prima di fare un balzo audace, fai il possibile per garantire un atterraggio morbido. Pericoli sconosciuti potrebbero essere in agguato sul campo.

Crescita personale/Spiritualità: Mercurio mentale che contatta il guaritore ferito Chirone nel tuo segno può suscitare dubbi su se stessi. È naturale che sorgano insicurezza quando cerchi di uscire dalla tua zona di comfort. Equilibrio essere attenti al pericolo reale con il bypassare paure infondate.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le energie della luna piena accendono la tua passione. Questa è una vibrazione con cui puoi salire a bordo. Oggi le interazioni superficiali non ti soddisfano. Avrai voglia di prenderlo fino in fondo. Un Sagittario è il tuo colpo migliore se stai cercando qualcuno in grado di gestire la tua intensità!

Amore/Amicizia: Quando Venere incontra Pallade nel tuo segno, brillerai, in un modo diverso dal solito. Il tuo fascino potrebbe dover passare in secondo piano rispetto alla tua intelligenza. Lascia che il tuo fanatico interiore si diverta. Una persona sulla tua stessa lunghezza d'onda mentale potrebbe trovarti difficile resistere. L'accoglienza che ricevi può aiutarti a vedere i vantaggi di mettere il cervello prima della bellezza. Apprezzerai qualcuno che riconosce che in te c'è di più di un bel viso.

Carriera/Finanza: la luna piena in Sagittario e la tua casa di risorse condivise potrebbero portare a una conclusione positiva una questione finanziaria. Tuttavia, se vuoi che le cose vadano per il verso giusto, potresti dover chiedere audacemente tutto ciò a cui credi di avere diritto. È una proposta complicata, di sicuro. Con l'ambiguo Nettuno nella foto, dovrai assicurarti di non delirarti su ciò che pensi di meritare. Metti in ordine tutti i fatti e le cifre prima di andare avanti.

Crescita personale/spiritualità: l'autoindulgenza raggiunge nuove vette quando il tuo sovrano, Venere, si scontra con Giove esagerato. Purtroppo, potresti non renderti conto di quanto sei andato lontano fino a quando il danno non sarà fatto. Non mangiare troppo o spendere troppo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: bilanciare i tuoi desideri con i bisogni delle persone che ami può essere complicato, ma non impossibile. Potresti avere una relazione di amore-odio con un Sagittario nella tua cerchia. Tuttavia, è importante che tu provi a farlo funzionare. Cerca dei modi per scendere a compromessi e non lasciare che la tua frustrazione abbia la meglio su di te.

Amore/Amicizia: non sarai dell'umore giusto per affrontare sciatti e fannulloni. Invece, ti divertirai a stare con persone entusiaste e motivate mentre l'allegra Luna del Sagittario e l'energico Marte si allineano nelle tue zone interpersonali. Dopotutto, diventi la compagnia che tieni. Perché non circondarti di persone che ti ispirano a essere il meglio di te stesso?

Carriera/Finanza: il tuo sovrano, Mercurio, rientrare nel tuo segno migliora le tue capacità di comunicazione e multitasking. Fino al 5 luglio sarai impegnato nel networking e nella condivisione di idee e informazioni. Riceverai feedback stimolanti che possono informarti meglio sui problemi che ti interessano. Non c'è momento migliore per lanciare progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento e il parlare in pubblico. Sei nel tuo elemento in questo momento. Le persone vivranno con i tuoi schemi intelligenti e lo stile arguto e colloquiale.

Crescita personale/Spiritualità: la tua routine e le tue abitudini abituali possono essere insoddisfacenti mentre il sole nel tuo segno è in contrasto con il Nodo Sud. Dovrai avventurarti in un territorio sconosciuto per trovare la soddisfazione che cerchi. Sei più audace e pieno di risorse di quanto pensi. Uscire dalla tua zona di comfort può aiutarti a crescere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le energie della Luna Piena di oggi ti entusiasmeranno per ciò che puoi fare. Ti divertirai a mettere alla prova le tue abilità. Potrebbe sembrare che tu abbia qualcosa da dimostrare. Va bene, a patto di non sopravvalutare le tue capacità.

Amore/Amicizia: l'incontro di Venere con il guerriero Pallade nella tua casa di comunità segnala che i tuoi migliori alleati saranno donne determinate e piene di risorse. Indipendentemente dal tuo sesso, trarrai vantaggio dalla collaborazione con qualsiasi donna formidabile nella tua cerchia. Sono quelli di cui ti puoi fidare che ti guardino le spalle quando combatti per una causa che è importante per te. Ricorda solo che la lealtà va in entrambe le direzioni. Preparati a difendere le donne a cui sei vicino.

Carriera/Finanza: La luna piena nel vivace Sagittario e la tua casa di lavoro potrebbero segnalare un cambiamento significativo nella tua vita lavorativa o il completamento di un progetto importante. Raggiungere il traguardo richiederà coraggio e un po' di spavalderia. Se non riesci a raccoglierlo, faresti meglio a lasciar perdere questo. Non c'è spazio per errori di direzione e mosse false con così tanto in gioco. Preparati a scoprire di che pasta sei fatto.

Crescita personale/Spiritualità: potresti diventare ansioso per la tua immagine mentre Mercurio mentale si scontra con l'insicuro Chirone nel tuo settore della reputazione. Potresti finire per sentirti vulnerabile quando ti esponi. Tuttavia, non puoi sempre nasconderti nel tuo guscio.