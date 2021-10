Oroscopo di oggi 14 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 14 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 14 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: gli amici con cui hai relazioni più significative sono tipi maturi e responsabili che ti spingono a comportarti come un adulto. L'adulto può essere difficile per uno spirito libero come te. Mostra a un Acquario che sei all'altezza del compito.

Amore/Amicizia: trovare le parole giuste per esprimere pensieri e sentimenti può essere complicato. Con Mercurio nella tua zona di collaborazione che si scontra con Pallade, le parole di qualcuno potrebbero non riuscire a trasmettere adeguatamente cosa sta succedendo con loro. Più si spiegano, più la conversazione diventa contorta. Spingere per le risposte non ti porterà da nessuna parte. Lascia perdere per ora. Se necessario, puoi rivedere un incontro nei giorni a venire.

Carriera/Finanza: Trasformazione è il nome del gioco in quanto Vesta focalizzata si allinea con il magistrale Plutone nel regno che governa la carriera, lo stato e il successo. Questa energia ti sintonizza sui cambiamenti che devono essere fatti dentro di te per alterare la traiettoria del tuo destino professionale. Non è un'impresa facile, ma è un compito che sei determinato ad affrontare. Parte del viaggio implica capire cosa puoi controllare e lasciar andare le cose oltre la tua portata.

Crescita personale/spiritualità: l' ansia improvvisa per il futuro potrebbe sorgere quando la Luna in Acquario si scontra con Vesta e Urano. Le preoccupazioni finanziarie potrebbero avere un ruolo nelle tue preoccupazioni. Riporta la tua attenzione al presente e determina cosa puoi fare in questo momento.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti sveglierai con la determinazione di lavorare sodo per avere un impatto e mostrare al mondo cosa puoi fare. Un approccio modesto può garantire il tuo successo. Avventurarsi troppo fuori dalla tua corsia potrebbe invitare l'esame accurato di uno Scorpione perspicace.

Amore/Amicizia: sarai intento a manifestare la tua visione ideale di una relazione poiché Vesta focalizzata nella tua zona di partnership si allinea con il fanatico Plutone. Non è sufficiente essere semplicemente in sintonia con il tuo partner. La tua relazione deve anche riflettere i tuoi ideali spirituali. È uno slot in cui non tutti possono scivolare comodamente. Fai attenzione a non tentare di rifare qualcuno per adattarlo al tuo stampo. Lascia spazio all'altra persona per portare la sua magia unica nella tua unione.

Carriera/Finanza: diventerai troppo tecnico o non presterai adeguata attenzione ai dettagli mentre gli strateghi Mercurio e Dallassi scontrano. Probabilmente sarai in grado di capire tutto se lavori da solo. Tuttavia, potrebbe diventare complicato quando devi collaborare a un compito. Sii deciso e cerca di non intrattenere troppe opzioni. Con così tanti compiti da svolgere non puoi permetterti di perdere tempo a riflettere.

Crescita personale/spiritualità: le tue convinzioni hanno un forte impatto sulla tua visione del mondo. È lo stesso per tutti. Tuttavia, con Plutone nella tua casa di coscienza superiore, le tue opinioni hanno più peso. Sii consapevole di ciò in cui credi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: apprendere e perseguire nuove esperienze può aprire un mondo completamente nuovo. Saprai di aver raggiunto il tuo margine di crescita quando qualcosa ti preme i pulsanti. Un Toro o uno Scorpione potrebbero consegnare un messaggio che ti spinge ad ampliare la tua visione.

Amore/Amicizia: potresti inviare il messaggio sbagliato mentre Mercurio mentale nella tua zona di vita amorosa si scontra con Pallade in cima al tuo tema. Vuoi cooperazione e compagnia, ma la tua atmosfera potrebbe indicare che sei disposto a farlo da solo. Dovrai lavorare sodo per comunicare i tuoi pensieri e desideri in modo da non essere frainteso. Quindi, varrà la pena dedicare del tempo a spiegare cosa hai in mente.

Carriera/Finanza: sei pronto a dare il massimo per portare a termine un compito mentre gli ossessivi Vesta e Plutone si allineano. Utilizzerai ogni risorsa, abilità e forza a tua disposizione per dimostrare la tua competenza. Naturalmente, non si tratta solo del compito da svolgere. Potrebbe anche essere un mezzo per risolvere un problema personale e dimostrare qualcosa a te stesso. Il messaggio è che ti rifiuti di essere sconfitto. Troverai senza dubbio un modo creativo per superare gli ostacoli che incontri.

Crescita personale/spiritualità: non cadere nell'oscurità e nella rovina per lo stato del mondo. La vita non sarà mai priva di alti e bassi. Ciò che conta di più è trovare un modo comodo per cavalcare le onde del cambiamento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 14 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna in Acquario razionale, trascorrerai molto tempo a separare le tue emozioni. È più un compito impegnativo che qualcosa che chiarirà perché ti senti come ti senti. Una conversazione con una Bilancia potrebbe fornire risposte.

Amore/Amicizia: darai grande intensità alla tua vita amorosa mentre gli ossessivi Vesta e Plutone illuminano le tue zone di appuntamenti e relazioni. La trasformazione sarà un tema che si gioca nelle questioni di cuore. Potresti essere profondamente influenzato da una persona che ami o viceversa. Ecco perché è fondamentale agire con integrità e tenere a mente i migliori interessi di tutti. Entrambi potreste essere cambiati dalla vostra relazione in modi che non potete nemmeno immaginare.

Carriera/Finanza: un'idea ispiratrice potrebbe rivelarsi una distrazione poiché Mercurio mentale si scontra con Pallade nei fantasiosi Pesci. Potrebbe essere troppo vago o, forse, un po' troppo fuori per farlo funzionare. Alcune persone non riusciranno a capire come tutti i pezzi si incastrano. Se non puoi spiegarlo, ogni speranza è persa. Forse dovresti mantenerlo semplice e attenersi allo script?

Crescita personale/spiritualità: esprimersi in modo creativo può essere incredibilmente terapeutico. Non devi essere un esperto in nulla o avere la minima idea di cosa stai facendo perché sia ​​vantaggioso. Trova il tuo mezzo e provalo.