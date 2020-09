Oroscopo di oggi 14 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 14 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 14 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna nel giocoso Leone rende facile mantenere il tuo senso dell'umorismo. Con intense vibrazioni planetarie in gioco, è meglio non prenderti troppo sul serio. Se lo fai, tu e una Bilancia potreste bloccare le corna. Considera le cose dalla loro prospettiva.

Amore / Amicizia: essere il tuo solito spirito vivace può causare un turbamento in una relazione poiché il tuo sovrano, Marte, si oppone a Giunone nella tua zona di collaborazione. Il tuo partner potrebbe pensare che sei egoista o insensibile. Gli arieti single possono anche incontrare problemi quando non si comportano come qualcuno crede che dovrebbero. Essere consapevoli di come il tuo comportamento influisce sugli altri non è il tuo punto forte. Se qualcuno si arrabbia con te, potrebbe esserci una ragione.

Carriera / Finanza: un allineamento armonioso tra il Sole in Vergine e il cervello Plutone può renderti il ​​capo che vuoi essere o un tirannico signore supremo. Il potere è tuo, ma devi stare attento a come lo gestisci. Le persone prestano attenzione a quello che fai, quindi non puoi permetterti di fare un'impressione sbagliata. Un impulso assetato di potere può essere contrastato agendo per il bene di tutte le persone coinvolte invece di promuovere i propri interessi.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con una persona che la pensa allo stesso modo può rafforzare le tue convinzioni, ma probabilmente non ti insegnerà nulla di nuovo. Parlare con qualcuno che ha un punto di vista diverso potrebbe aprirti gli occhi anche se non sei d'accordo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua giornata inizia con il botto mentre la Luna del Leone presenta Urano irregolare nel tuo segno. L'irrequietezza potrebbe rendere difficile attenersi alla solita routine. Con il passare della giornata, otterrai il programma, facendo tirare un sospiro di sollievo alla Bilancia.

Amore / Amicizia: puoi tentare di trasformare il tuo interesse amoroso nel tuo servitore (o viceversa) poiché Marte ostile si oppone alla doverosa Giunone nella tua casa di servizio. Se vivi insieme, è naturale desiderare che ti aiutino; tuttavia, dar loro il comando creerà solo risentimento. Se i ruoli sono invertiti, ricorda che non sei lo zerbino di nessuno. Non accettare qualcuno che non ti tratta con l'amore e il rispetto che meriti.

Carriera / Finanza: il tuo genio traspare quando condividi la tua conoscenza di un argomento che hai imparato. Con il perfezionista sole in Vergine e il comandante Plutone che stimolano l'autoespressione e migliorano il tuo know-how, la tua passione attira l'attenzione dei tuoi ascoltatori. È il tuo momento per smettere di giocare in piccolo e diventare grande. È il momento ideale per insegnare, perseguire un contratto editoriale o commercializzare un progetto a un pubblico molto più ampio di quello che hai raggiunto prima. Il tuo messaggio può essere di grande impatto.

Crescita personale / spiritualità: armeggiare con progetti domestici può essere molto rilassante. Con la Luna del Leone nel tuo regno domestico che aspira all'intelligente e abile Mercurio, potresti avere alcune idee sui miglioramenti che vuoi apportare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: avrai molto da dire con la luna in Leone entusiasta e la tua casa di comunicazione per tutto il giorno. Nell'agenda possono essere presenti chiamate, messaggi, riunioni e commissioni non-stop. Ti divertirai a metterti al passo con una Bilancia divertente.

Amore / amicizia: c'è sempre quella persona che crede che gli altri dovrebbero essere a loro completa disposizione e ama comandare a tutti. Con l'aggressivo Marte e la diligente Giunone in guerra sul tuo asse di amicizia / romanticismo, tu e un amico o il tuo interesse amoroso potreste scontrarvi. Non dire agli altri cosa fare e fai sapere alle persone invadenti che non sono il tuo capo. A volte, le persone cadono in ruoli strani senza nemmeno rendersene conto. Ciò che conta è smettere di giocare quando diventa scomodo.

Carriera / Finanza: il tuo gioco di comunicazione è perfetto poiché la creativa luna nel Leone si allinea con Mercurio nella tua casa di auto-espressione. Sarai nel tuo elemento con progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento, il parlare in pubblico o la condivisione di informazioni. Il tuo spirito e il tuo umorismo ti renderanno qualcuno che alle persone piace ascoltare.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento sole / Plutone segnala che potrebbe essere in corso una trasformazione significativa nella tua vita personale. Può comportare arrivare alla fine di un problema impegnativo. Fortunatamente, possiedi la forza emotiva, la resilienza e l'intraprendenza necessarie per affrontare un cambiamento. Qualcosa potrebbe finire, aprendo la strada a uno sviluppo più positivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ti piacciono le cose appariscenti e un po' luccicanti. Con la luna nel Leone regale e la tua casa di denaro e beni, è difficile negare i tuoi desideri. Non lasciare che un Toro ti convinca in qualcosa. Dopotutto, sei tu quello che deve pagare il conto.

Amore / amicizia: una conversazione potrebbe essere il punto di partenza per una trasformazione significativa in una relazione. Il Sole Vergine nella tua zona di comunicazione allineata con il potente Plutone mette il potere dietro le tue parole e ti aiuta a mirare al cuore della questione. La tua franchezza potrebbe sembrare conflittuale; tuttavia, la franchezza è necessaria se vuoi che il tuo ascoltatore sappia che non stai girovagando. Questo introdurrà una svolta o un crollo? Il tempo lo dirà.

Carriera / Finanza: sei un dipendente? O qualcuno è tormentato lacchè? Stai gestendo le cose? O investendo le persone che lavorano sotto di te? Queste sono domande da considerare poiché il prepotente Marte nella tua zona di carriera si oppone alla doverosa Giunone. Raramente c'è un'equa distribuzione del potere tra quelli in basso e quelli in alto; tuttavia, oggi, lo squilibrio potrebbe sembrare estremo. Interpreta il ruolo che ti è stato assegnato con rispetto e dignità, tenendo presente che è solo un gioco.

Crescita personale / spiritualità: se trovi difficile metterti al primo posto, rendilo un atto di cura spirituale di te stesso. Lascia che prendersi cura di te stesso sia un modo per onorare il divino che vive dentro di te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non lasciare che il mondo colora i tuoi valori. Invece, aggrappati a ciò che sai che ha significato per te. Non puoi essere colto alla sprovvista o buttato fuori dal tuo centro quando sai di cosa stai parlando. Alcune persone non ti prenderanno, ma un Pesci sì.

Amore / Amicizia: il sesso o il legame emotivo possono fornire il conforto che cerchi mentre la Luna del Cancro si allinea con il nutrimento di Cerere nella tua zona di intimità. Ciò di cui hai più bisogno è qualcuno pronto, disponibile e in grado di rispondere alle tue esigenze. Non deve essere una connessione romantica. Trascorrere del tempo di qualità con un amico intimo o un familiare farà il trucco. Ci sono molti modi per riempire il tuo serbatoio emotivo.

Carriera / Finanza: nonostante i tuoi preparativi più attenti, una questione finanziaria potrebbe non andare secondo i piani. Lo strategico sole in Vergine che si oppone al losco Nettuno nelle tue zone monetarie potrebbe gettare una nuvola scura sui tuoi affari. I termini di un accordo potrebbero essere vaghi o del tutto inadatti. Oppure potresti avere a che fare con qualcuno che cerca di approfittare della tua ingenuità. Attento, Leo. Se un affare sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Crescita personale / spiritualità: hai bisogno di spazio per elaborare le tue emozioni e capire alcune cose. Meno dici quello che stai pensando e provando, meno spazio c'è per incomprensioni. Oggi qualcuno è destinato a sbagliare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: stare vicino ad amici veri e provati di cui sai di poterti fidare ti aiuterà a superare una giornata folle. Lascia che ti guidino quando non sai da che parte sta. Un Toro equilibrato è la persona su cui puoi contare per mantenerti sano di mente.

Amore / amicizia: sei un tiratore diretto quando hai a che fare con gli altri. La tua franchezza potrebbe essere accolta con vaghezza e persino inganno mentre il sole nel tuo segno si oppone all'evasivo Nettuno nella tua zona di relazione. Qualcuno è intenzionalmente sfuggente? O sono solo confusi? Se qualcosa non va bene, fidati del tuo istinto. Anche tu potresti inviare segnali fuorvianti. Soprattutto se c'è qualcosa che stai cercando di evitare. Tra pochi giorni, tutti scopriranno se c'è dell'altro nella storia.

Carriera / Finanza: le questioni legate al denaro possono essere difficili da affrontare poiché l'emotiva Luna del Cancro è in quadratura con Chirone insicuro e Mercurio indeciso nelle tue zone finanziarie. Se non stai attento, il desiderio di sicurezza potrebbe richiedere una mossa disperata. La terapia al dettaglio non graffierà il tuo prurito. Finirai solo con grossi conti e oggetti che non ti servono. Sopravviverai se eviti folli acquisti improvvisati e decisioni finanziarie importanti. Basta cavalcarlo.

Crescita personale / spiritualità: graviterai verso gli aiutanti mentre la compassionevole Luna del Cancro e il nutrimento Cerere si allineano. Anche tu potresti sentirti obbligato a offrire incoraggiamento e sostegno a qualcuno che ne ha bisogno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna in Leo socievole e la tua casa di amicizia per tutto il giorno, graviterai verso le persone che ti fanno sentire bene. Tu e una Bilancia avrete molto di cui parlare. Avere persone nella tua vita che ti capiscono è importante.

Amore / amicizia: con la devota Giunone nel tuo segno, sei investito nell'essere un partner. Di conseguenza, potresti sopportare un cattivo comportamento per mantenere la pace. Con il prepotente Marte che si oppone a Giunone, il prezzo da pagare per la collaborazione può essere alto. Ama te stesso abbastanza da mettere piede e chiedere il rispetto che meriti. In alternativa, potresti dover stabilire dei limiti con un amico.

Carriera / Finanza: lavorare a stretto contatto con un collega o un cliente avrà le sue sfide. Fai attenzione che fare un buon lavoro non significa sacrificare il rispetto o i tuoi interessi. Stabilisci il tono per come desideri essere trattato.

Crescita personale / spiritualità: possiedi un potere silenzioso che può far accadere grandi cose. Il sole in Vergine in aspetto magistrale Plutone suggerisce che stai accumulando risorse e forza interiore per fare un cambiamento importante. E mentre sei in grado di trasformare quasi ogni area della tua vita, i tuoi sforzi saranno più efficaci nel tuo regno domestico. Mantieni i tuoi piani sulla base della necessità di sapere che sei pronto ad agire. È probabile che si tratti di uno sforzo a lungo termine. Calmati di conseguenza.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la performativa Luna del Leone nella parte superiore del tuo grafico, sarai ispirato a fare cose che attirano l'attenzione. Potresti scoprire di non dover lavorare molto duramente per farti notare dalle persone. Una Bilancia osserva silenziosamente da dietro le quinte.

Amore / Amicizia: eserciti un'enorme influenza sui tuoi amici grazie in gran parte al Sole della Vergine nel tuo settore dell'amicizia che aspira al tuo sovrano, Plutone, nella tua zona di comunicazione. Nella migliore delle ipotesi, le tue parole possono essere terribilmente persuasive. Nel peggiore dei casi, potrebbe sembrare che tu stia costringendo qualcuno a fare qualcosa che non vuole fare. Usa i tuoi poteri per il bene. Saprai esattamente cosa dire per sollevare il morale di qualcuno o motivarlo a fare un cambiamento di cui ha bisogno.

Carriera / Finanza: lavorare instancabilmente dietro le quinte per mantenere le cose senza intoppi può essere un lavoro ingrato. Con Marte guidato nella tua zona di lavoro in opposizione a Giunone nel tuo regno dietro le quinte, potresti sentire che tipi più ambiziosi si stanno approfittando di te. Se hai colto il problema dei colleghi, è ora di tracciare una linea. Fare un lavoro extra non ti farà guadagnare il riconoscimento che meriti. Tutto ciò che fa è aumentare il tuo stress.

Crescita personale / spiritualità: raccogliere un progetto furbo che hai abbandonato può essere il modo perfetto per rilassarti. Potresti essere sorpreso di scoprire che hai la pazienza e l'interesse necessari per perseverare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento quando impari cose nuove e fai esperienze che esulano dalla tua solita routine. La Luna del Leone nella tua casa di esplorazione ti dà il via all'avventura. Un intrepido Bilancia sarà il compagno perfetto per una divertente scappatella.

Amore / Amicizia: un amico o un partner rispettoso può essere in balia dell'egoismo di qualcuno. Sei l'aggressore o il leso? Con Marte che si oppone a Giunone sul tuo asse amicizia / vita amorosa, potrebbero sorgere problemi tra te e una persona a cui sei vicino. Assicurati di trattare gli altri nel modo in cui vorresti essere trattato. Non puoi sbagliare con la regola d'oro. Se qualcuno ti sta dominando, fagli sapere che ne hai avuto abbastanza.

Carriera / Finanza: la visibilità di cui godi nella tua cerchia professionale dovrebbe essere sfruttata al massimo. Il Sole in Vergine che aspira a Plutone nella tua zona dei guadagni suggerisce che attirare l'attenzione su ciò che fai può migliorare la tua posizione finanziaria. Non accadrà dall'oggi al domani; tuttavia, le azioni che intraprendi ora possono preparare il terreno per guadagni finanziari nel tempo. Stai alla ricerca di opportunità per incontrare personaggi influenti. Chi conosci può determinare come vanno a finire certe cose.

Crescita personale / spiritualità: cantare da soli ti fa distinguere dalla massa, ma per quanto tempo puoi vendere la stessa storia? È tempo di amare la tua narrativa su chi sei e cosa puoi fare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: non puoi vivere con le persone e non puoi vivere senza di loro. Desideri la compagnia, ma potresti scoprire che ci vuole molto lavoro per andare d'accordo, specialmente con un Cancro. Dì il meno possibile e lascia che le tue azioni parlino da sole.

Amore / amicizia: parlare di amore in modo teorico può sembrare sofisticato, ma è approssimativo se usato per evitare di dire la verità. Con il Sole in Vergine che si oppone al losco Nettuno nelle tue zone di comunicazione, tu o il tuo interesse amoroso parlerete di un problema piuttosto che affrontare quello che sta succedendo. Più parli, più diventa confuso. Evita di dire qualcosa che suona bene ma in realtà non significa nulla. Nessuno è in vena di evasione e mezze verità.

Carriera / Finanza: il tuo desiderio di fare le cose è ammirevole; tuttavia, con il volubile Mercurio nella tua zona di carriera in contrasto con l'insicuro Chirone e la sensibile Luna del Cancro, soddisfare i delicati sentimenti del tuo capo o di un collega potrebbe rendere difficile fare ciò che devi fare. Potresti non essere in grado di farlo da solo. Quindi, dovrai trovare un modo per affrontare qualcuno che rende il tuo lavoro più difficile di quanto dovrebbe essere.

Crescita personale / spiritualità: chi è la persona che ti capisce meglio e può offrire amore incondizionato? Mettiti in contatto con loro oggi. Una conversazione con questa figura premurosa può fornire l'incoraggiamento di cui hai bisogno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la gregaria Luna del Leone nella tua casa di interazioni uno contro uno, bramerai la compagnia di persone che ti faranno divertire. Una Bilancia ti intratterrà mentre lo aggiorni su questioni che sono importanti per te.

Amore / Amicizia: Diventare filosofico sulle preoccupazioni di una relazione può provocare una risposta arrabbiata mentre il fuoco Marte e Giunone si scontrano nelle tue zone di comunicazione. Quando c'è un problema, è meglio scendere ai fatti. Se sei tu a chiedere risposte, ti irriterai quando il tuo partner si aggira intorno al problema ma non arriva mai per un atterraggio. Se eviti il ​​confronto, peggiorerà solo le cose. Potrebbe essere necessario mettere in tabella questa conversazione fino a quando non si parla la stessa lingua.

Carriera / Finanza: se hai bisogno di ricercare un progetto, farai del tuo meglio con un compagno di studio. Un collega esperto può riempire i tuoi spazi vuoti e viceversa, rendendo la tua collaborazione vantaggiosa per tutti.

Crescita personale / spiritualità: conosci quel luogo emotivo che sei riluttante ad esplorare? Con l'allineamento Sole / Plutone che ti dà energia, sei pronto per andare lì. Ti senti resiliente, quindi non ti tirerai indietro da un'esperienza emotivamente stimolante. Sei motivato ad affrontare le cose a testa alta e recuperare il potere dai traumi del passato. La guarigione di vecchie ferite emotive è un processo che non avverrà dall'oggi al domani; tuttavia, sei pronto per far partire la palla e andare avanti con la tua vita.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: hai un grande cuore e si vede! Ecco perché farai di tutto per esprimere la tua cura per gli altri; tuttavia, non tutti meritano la tua gentilezza. Fai attenzione a qualcuno (forse una Vergine) che cerca di gettare la lana sugli occhi.

Amore / Amicizia: con il sole nella Vergine perfezionista che si oppone al losco Nettuno nel tuo segno, è difficile essere la persona che qualcuno (forse il tuo partner) vuole che tu sia. È come se non capissero chi sei e di cosa ti occupi. Allo stesso modo, potresti nutrire false nozioni sul tuo partner o su come dovrebbe funzionare una relazione. Se sei single, fidati della vocina che ti dice che una persona non è quello che sembra. Non credere al clamore.

Carriera / Finanza: potrebbe sorgere un problema con denaro o possedimenti quando la Luna del Cancro si scontra con l'insicuro Chirone e il volubile Mercurio nelle tue zone finanziarie. Non lasciare che il sentimentalismo ti accechi e ti spinga a prendere una decisione sbagliata. Ciò che ha un valore emotivo per te potrebbe non avere senso in dollari e centesimi. Non tutto riguarda i soldi. Anche se non puoi ignorarlo se non puoi permetterti di subire un colpo.

Crescita personale / spiritualità: non puoi nascondere la tua compassione e le tue vibrazioni premurose quando la Luna in Cancro e Cerere si allineano. Sei noto per guidare con il tuo cuore. La tua generosità e la tua energia nutritiva costituiscono un esempio che le persone seguiranno.