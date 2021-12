Oroscopo di oggi 15 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 15 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 15 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: agitarsi per i soldi può rovinare i tuoi piani per la giornata mentre la luna incontra l'insicuro Chirone nella tua casa di beni. Se le spese sono un problema, puoi sempre optare per un divertimento conveniente. Un Sagittario può aiutarti a trovare un'alternativa.

Amore/Amicizia: non devi fare un grosso problema su quanto sei un buon amico. Mentre la devota Giunone nella tua zona di amicizia si sincronizza con il saldo Saturno, offrirai un supporto affidabile da dietro le quinte. Le tue connessioni si rafforzano quando sei lì per la tua squadra. Dopotutto, non è quello che dovrebbero fare gli amici? Sappi che uno dei tuoi amici ti copre le spalle anche se non pensi che lo facciano.

Carriera/Finanza: l' insicurezza può offuscare il tuo giudizio mentre il Sole del Sagittario si scontra con il tuo sovrano, Nettuno, nel tuo segno. Potresti avere pensieri preoccupanti sulla tua carriera e sulla direzione in cui sta andando. Oppure potresti temere di non avere le carte in regola per raggiungere i tuoi obiettivi. Potresti anche chiederti se sei sulla strada giusta. Queste sono buone domande da contemplare. Concediti del tempo per valutare la tua situazione prima di prendere una decisione importante. Avrai chiarezza nei prossimi giorni.

Crescita personale/spiritualità: un cuore a cuore può avvicinarti a un membro della famiglia mentre nutrire Cerere incontra il Nodo Nord nel tuo regno domestico. Investire in questa relazione ti porterà benefici a lungo termine.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: dimentica di seguire il programma. Con una fusione luna/Urano che dà il tono al tuo segno, vorrai trovare modi per scuotere le cose. Troverai alleati in Capricorno e Pesci. Avrai bisogno di tipi indipendenti nella tua squadra.

Amore/Amicizia: la tua etichetta da boudoir potrebbe trarre beneficio da una revisione. Una fusione spigolosa Marte/Nodo sud nella tua zona di intimità suggerisce che un approccio "io per primo" per soddisfare i tuoi desideri potrebbe causare problemi in una relazione. O, forse, attiri partner egoisti che non considerano i tuoi bisogni? In entrambi i casi, è ora di cambiare. Contempla le qualità che apprezzi di più in un amante. Se non hai mai avuto una connessione sana, non è troppo tardi per realizzarlo.

Carriera/Finanza: vai avanti e metti in campo le tue idee più innovative. Attirerai il sostegno di spiriti affini mentre Giunone nella tua casa del pensiero generale si allinea con l'inventivo Urano nel tuo segno. È un momento tipo "vai alla grande o vai a casa". Un progetto innovativo potrebbe trovare un pubblico al di fuori della tua cerchia locale. Usa tutti i canali disponibili per trasmettere la tua visione al mondo.

Crescita personale/spiritualità: può sembrare che una parte di te che è stata dormiente stia iniziando a risvegliarsi quando il Sole del Sagittario e l'Eris si allineano. Presta attenzione agli impulsi interiori che richiedono la tua attenzione. Ti stanno informando di qualcosa che devi sapere su di te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non c'è niente di più rigenerante di un pisolino o di una mini sessione di meditazione. Beneficerai di momenti di riposo e serenità mentre la placida Luna in Toro attraversa la tua casa di riposo. Potrebbe essere necessario far sapere a un Capricorno che hai bisogno di una pausa.

Amore/Amicizia: potresti sentire che alcuni individui (in particolare il tuo interesse amoroso) stanno scavalcando i tuoi bisogni mentre il guerriero Marte si oppone a Cerere nel tuo segno. È un comportamento nuovo? O sei arrivato al punto in cui hai deciso che è abbastanza? È difficile non prenderla sul personale quando sei soggetto a quello che sembra un comportamento insensibile. Sappi che non riflette ciò che meriti. Dovresti essere pronto a darti ciò che gli altri non riescono a fornire.

Carriera/Finanza: sei un visionario quando si tratta di individuare le tendenze e intuire dove è diretta la tua carriera. Conviene essere sempre all'avanguardia. Annota alcune note in modo da poter tenere traccia delle tue idee. Qualcosa che non ha senso ora potrebbe rivelarsi un'intuizione piuttosto utile nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale/spiritualità: non è indulgente con se stessi contemplare i propri bisogni. Anche se può sembrare così mentre il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con Cerere che nutre nel tuo segno. In effetti, dovresti dare alle tue esigenze la massima fatturazione. Meriti molte più cure di quelle che hai ricevuto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua atmosfera è super sociale mentre la Luna in Toro si fa strada attraverso la tua casa dell'amicizia. Sarai attratto da persone indipendenti che marciano al ritmo del proprio tamburo. Fidati di un Toro o di un Acquario per fornire l'eccitazione che cerchi.

Amore/Amicizia: guarderai l'amicizia e le relazioni sotto una luce nuova ed eccitante mentre Giunone e Urano non convenzionale si armonizzano nelle tue zone interpersonali. Chi dice che devi relazionarti con gli altri in un modo prestabilito? Questa formazione elettrica potrebbe spingerti a gettare il tuo regolamento fuori dalla finestra e fare le cose nel tuo modo unico. Sarai attratto dalle persone che modellano un modo più libero di connettersi.

Carriera/Finanza: puoi praticamente andare avanti con il pilota automatico con un allineamento Marte/Nodo Sud al volante. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non stai andando da nessuna parte velocemente. Potrebbe essere necessario accettare che ciò che ha funzionato per te in passato potrebbe essere un po' indietro rispetto ai tempi. Rimanere un passo avanti al gruppo richiederà di aumentare di livello il tuo gioco di lavoro. Raccogli il tuo coraggio e preparati a fare cose che non hai mai fatto prima.

Crescita personale/spiritualità: tutti i segnali indicano che la tua routine di benessere potrebbe richiedere un riavvio. Apporta modifiche che supporteranno il tuo stile di vita e le tue esigenze attuali. Se necessario, consultare un allenatore, un operatore sanitario o un amico esperto di fitness per assistenza.