Oroscopo di oggi 15 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 15 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 15 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Una congiunzione Luna-Plutone nell’ambizioso Capricorno all’inizio della giornata promette di accendere la tua determinazione. Avrai voglia di mostrare al mondo di cosa sei fatto. Inseguire i propri sogni nonostante le proprie riserve è una cosa bellissima. È improbabile che lascerai che l’insicurezza ti impedisca di fare ciò che vuoi mentre il guerriero Marte si sincronizza con il guaritore ferito nel tuo segno. È il giorno perfetto per espandersi con qualcosa su cui stai lavorando. O forse sarai ispirato a provare qualcosa di completamente nuovo? Dimostrare a te stesso che puoi fare qualcosa che ti intimidisce è destinato ad aumentare la tua sicurezza. Non saprai mai cosa è possibile fare finché non ci provi. Essere audace! Hai questo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Non molto può fermarti quando decidi di fare qualcosa che richiede coraggio. Dopotutto, sei stato fatto per fare cose difficili. Mentre il potente Marte si sincronizza con la guarigione di Chirone, potresti sentirti pronto ad affrontare una ferita profonda. Potrebbe comportare denunciare una persona che ti ha fatto un torto. Oppure potrebbe comportare il riconoscimento del dolore che stai portando e decidere che è ora di lasciarlo andare. Alcuni tori potrebbero dover affrontare o risolvere problemi finanziari. Anche se i problemi non possono essere risolti immediatamente, affrontare le cose a testa alta e sapere esattamente a che punto sono le cose può dare forza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

È nel tuo migliore interesse andare lontano per creare nuove connessioni mentre il sole e il Nodo Nord si sincronizzano nelle tue zone interpersonali. Sarà impossibile realizzare tutte le cose che desideri da solo, quindi costruire una comunità è estremamente importante. Potresti chiederti se varrà la pena fare lo sforzo. Incontrerai le persone giuste e stabilirai i contatti di cui hai bisogno? Non lo saprai mai finché non ci proverai. È una giornata favorevole per ogni tipo di collaborazione. Imparerai molto lavorando al fianco di persone motivate. Essere un giocatore di squadra non ti viene naturale in questi giorni. Tuttavia, è un'abilità che vale la pena coltivare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Fare il passo successivo con un grande progetto o avvicinarsi al raggiungimento del tuo prossimo obiettivo di carriera richiederà il superamento di tutti gli ostacoli che si frappongono sulla tua strada. Mentre il potente Marte e il guaritore Chirone si allineano nelle tue case del lavoro e del successo, potresti sentirti motivato ad affrontare un compito problematico. Mettere alla prova le tue capacità può essere incredibilmente potenziante. Potresti scoprire di essere molto più coraggioso e capace di quanto credi. Un collega potrebbe trovare le tue capacità di problem solving incredibilmente impressionanti. Successivamente, potresti sentirti più sicuro di ciò che puoi fare.