Oroscopo di oggi 15 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 15 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti svegliarti con la sensazione di poter gestire le cose da solo. Tuttavia, con la luna che entra nella tua zona di partnership, non passerà molto tempo prima che tu chieda assistenza al tuo partner o a un collega. I Bilancia saranno utili. Cancri, non tanto.

Amore/Amicizia: fidati del tuo intuito per le questioni domestiche e familiari. Con il sensibile Sole Cancro nel tuo regno domestico allineato con il mistico Nettuno, avrai un sesto senso di ciò che sta accadendo. I tuoi sogni sono super potenti in questo momento e possono fornire informazioni vitali che ti aiutano a prendere decisioni sulla tua vita personale. Anche le tue intuizioni saranno azzeccate. Anche la meditazione, il viaggio sciamanico e altri metodi di esplorazione interiore possono fornire una visione potente di questo lato più privato della tua vita.

Carriera/Finanza: se hai intenzione di fare un grande clamore per qualcosa, è meglio che tu sappia di cosa stai parlando. Mentre il loquace Mercurio si scontra con Marte deciso, potresti essere riluttante a esprimerti, e per una buona ragione. Solo perché ti senti fortemente su qualcosa non significa che sei sulla verità. In effetti, potrebbe semplicemente essere che qualcosa scateni un ricordo sgradevole. Rimani in silenzio finché i fatti non saranno chiari.

Crescita personale/spiritualità: il guaritore ferito Chirone che sta retrogrado nel tuo segno, la mia rapida e intensa introspezione. Comprendere le tue insicurezze e come limiti la tua crescita sarà la chiave per la tua liberazione. Sarà un processo fino a metà dicembre.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua energia giocosa lascia il posto al desiderio di metterti comodo e fare le cose mentre la luna fa una transizione mattutina dalla tua quinta casa divertente e civettuola alla tua zona di lavoro. Non lasciare che un Cancro renda un compito più complesso di quanto dovrebbe essere.

Amore/Amicizia: un amico a cui stavi pensando potrebbe percepire le tue vibrazioni. Non essere sorpreso quando chiamano o inviano un messaggio di testo. Con il sentimentale Cancro Sole nella tua zona di comunicazione allineato con Nettuno intuitivo, c'è un canale aperto per gli amici sulla tua lunghezza d'onda. La compassione, la comprensione e il sostegno reciproci che vi offrite l'un l'altro possono essere un tonico per tutte le energie tossiche che circolano nel mondo. Il toro sensibile ha bisogno della compagnia di persone positive.

Carriera/Finanza: il guaritore ferito Chirone che diventa retrogrado nel tuo regno subconscio può spingerti a guardare più in profondità gli ostacoli interiori che ti impediscono di dare il meglio in ciò che fai. Ciò che effettivamente ti trattiene potrebbe rivelarsi molto diverso dalle insicurezze e dalle paure di cui sei consapevole. Questo processo di scoperta durerà fino a metà dicembre. Sii gentile con te stesso mentre incontri i tuoi demoni e guardiani interiori.

Crescita personale/spiritualità: terapia, chiunque? Potrebbe essere utile mentre lavori per guarire vecchie ferite. Anche la guarigione energetica e la guida psichica possono essere strumenti preziosi per pulire la casa e recuperare il proprio potere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai pronto ad abbandonare le comodità di casa per trovare qualcosa di eccitante da fare mentre la luna passa dal tuo regno domestico al settore che governa il romanticismo, gli hobby e l'intrattenimento. Tu e una Bilancia potete legare per un'attività divertente.

Amore/Amicizia: esaminerai più a fondo un'amicizia ora che il guaritore ferito Chirone è retrogrado nel tuo settore sociale. I problemi tra te e un amico o la mancanza di amici intimi sono cose che non potrai ignorare. Forse sei riluttante a fidarti degli altri perché sei stato bruciato in passato? O forse temi di non essere all'altezza? La guarigione di queste ferite sarà un processo in corso fino a metà dicembre.

Carriera/Finanza: fidati del tuo intuito quando si tratta di lavoro e denaro. Con il Sole in Cancro nella tua zona di ricchezza allineato con il mistico Nettuno, potresti sentirti ispirato ad agire secondo un piano visionario. Ogni grande traguardo inizia con un sogno. L'unico modo per determinare se il tuo si rivelerà un saggio investimento del tuo tempo e delle tue risorse è fare i primi passi. Rivolgiti a un leader creativo nella tua cerchia professionale per assistenza e supporto.

Crescita personale/spiritualità: un angolo creativo tra l'attrattore Venere e il Nodo Nord nel tuo segno ti invita a mostrare il tuo volto migliore. Sentirsi bene con il proprio aspetto può fornire una necessaria spinta di fiducia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: dopo giornate frenetiche di commissioni, appuntamenti e attività impegnative, non vedrai l'ora di passare una serata tranquilla a casa. Con la luna che entra nel tuo regno domestico, l'atmosfera è perfetta per il nido. Una chiacchierata con una Bilancia potrebbe essere stressante. Salvalo per dopo.

Amore/Amicizia: la comunicazione diventa disordinata questa sera quando l'indecisa Luna Bilancia fa quadrare Mercurio nel tuo segno. Di conseguenza, può verificarsi un malinteso. Se vuoi esprimere il tuo punto di vista, parla prima durante la giornata.

Carriera/Finanza: con il guaritore ferito Chirone in retrogrado fino a metà dicembre, ti verrà chiesto di dare uno sguardo più approfondito al tuo bisogno di riconoscimento dei tuoi pari. Potresti essere riluttante a fare mosse audaci perché temi che tutti possano vederti cadere di faccia. Usa questo tempo per fare i conti con la vulnerabilità. Non saprai mai cosa puoi fare finché non ci provi.

Crescita personale/spiritualità: in cosa credi? Qual è la forza più grande di te che nutre il tuo spirito? Che si tratti di un aspetto del divino, della natura o dell'arte che parla alla tua anima, ti consigliamo di connetterti alla fonte con il sole nel tuo segno in aspetto trascendente Nettuno in Pesci. È un ottimo momento per contattare un mentore, un insegnante o una guida spirituale che condivida le tue opinioni. L'intuizione che ricevi può aiutarti a comprendere i misteri della vita e a trovare un significato più grande nella tua vita.