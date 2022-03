Oroscopo di oggi 15 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 15 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 15 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti sentirti un po' insicuro di te stesso, ma non lascerai che questo ti impedisca di fare ciò che vuoi fare. A volte, devi agire nonostante le tue insicurezze. Se fai la mossa sbagliata, un Leone può aiutarti a rimetterti in carreggiata.

Amore/Amicizia: anche se non stai dicendo molto, la tua energia parlerà a volume mentre Mercurio nella tua sfuggente dodicesima casa si scontra con la imbronciata Eris nel tuo segno. Potresti non renderti conto che qualcosa ti infastidisce finché qualcuno non commenta la tua atmosfera lunatica. Con un accumulo planetario nel tuo regno subconscio, c'è molta fermentazione sotto la superficie. Prenditi un momento per capire cosa hai in mente.

Carriera/Finanza: essere ottimisti riguardo al futuro è una buona cosa. Anche se Vesta si scontra con Giove speranzoso, potrebbe essere un caso di cieco ottimismo. Puoi presumere che l'umanità farà la cosa giusta e si allineerà ai tuoi valori, ma fai attenzione a non proiettare la tua buona volontà sugli altri. Ci vorranno cooperazione e supporto per realizzare ciò che ti sei prefissato di fare, ma non dovresti aspettarti che tutti si mettano in riga.

Crescita personale/Spiritualità: l'impavidità e un'atmosfera focosa eleveranno il tuo umore mentre l'energica luna nel Leone si allinea con la guerriera Eris nel tuo segno. Lascia che la tua luce risplenda brillantemente e ricorda al mondo chi sei e di cosa sei capace.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la nidificazione e il riposo sono in genere priorità quando la luna attraversa il tuo regno domestico. Anche se oggi potresti chiederti se sarebbe meglio uscire di casa e trascorrere del tempo lontano dai propri cari. Stare con un Acquario può essere rinfrescante.

Amore/Amicizia: una conversazione con un amico potrebbe suscitare risentimento nascosto mentre Mercurio si scontra con la irritata Eris nel tuo regno subconscio. C'è qualcosa di cui hai bisogno per toglierti dal petto? O hai le mutande in una torsione per qualcosa di insignificante? Se è quest'ultimo, consideralo un problema personale che probabilmente dovresti risolvere da solo. Non scuotere la barca a meno che tu non abbia una lamentela legittima.

Carriera/Finanza: poiché il generoso Giove nella tua casa di comunità si scontra con Vesta focalizzata nel tuo settore professionale, potresti fare troppo affidamento sulla buona volontà degli altri per raggiungere un obiettivo professionale. C'è più supporto del solito da parte di amici, colleghi e gruppi a cui partecipi. Tuttavia, queste associazioni potrebbero non fornire necessariamente il trampolino di lancio di cui hai bisogno per fare un salto. Potrebbe essere necessario investire di più in queste relazioni prima di poter effettuare un enorme prelievo. Tempera le tue aspettative per ora.

Crescita personale/spiritualità: potresti pensare che tu e il tuo partner o la vostra famiglia non vi capiate mentre la Luna del Leone si scontra con i nodi. Nessuno è molto obiettivo in questo momento. Ognuno vede quello che vuole vedere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti essere in una giornata frenetica, ma con la luna che quadra i nodi, non tutto andrà secondo i piani. Le attività di routine possono essere complicate da problemi che non potevi anticipare. Un Acquario può aiutarti a sistemare le cose.

Amore/Amicizia: non basta essere appassionati di qualcuno. Con Venere e Marte nell'Acquario analitico, vuoi capire di cosa si tratta. Quindi, potresti avere lunghe conversazioni che ti permettono di disfare i tuoi sentimenti. Anche teorizzare su cosa potrebbe accadere in futuro potrebbe avere un ruolo nei tuoi piani. Sembra una conversazione che probabilmente dovresti avere con il tuo sensitivo preferito.

Carriera/Finanza: non tutti i pensieri che entrano nella tua mente devono essere condivisi con gli altri. Mentre il messaggero Mercurio nel tuo settore professionale si scontra con la piantagrane Eris, un'osservazione sconsiderata potrebbe sollevare le cose. Se chiamato fuori, potresti dare la colpa al tuo gemello malvagio. Tuttavia, dovrai assumerti la responsabilità di come arrivano le tue parole. Passa sul lato della cautela e serra le labbra.

Crescita personale/Spiritualità: sei al 100 percento nelle tue convinzioni e opinioni. Con Vesta dedicata nella tua nona casa idealista in contrasto con Giove entusiasta, può essere allettante influenzare gli altri ad adottare il tuo punto di vista. Attento, Gemelli. Non tutti fanno parte della stessa squadra, in particolare quando si tratta di politica, religione e preoccupazioni sociali. Vivi e lascia vivere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: gestire con successo le questioni materiali richiederà una gestione delicata delle relazioni. Possono esserci infinite negoziazioni, in particolare quando si ha a che fare con un Acquario. Dovrai essere paziente mentre esamini tutti i dettagli.

Amore/Amicizia: Con un accumulo planetario nella tua zona di intimità, accoglierai tutta l'intensità che la tua vita amorosa può fornire. Si spera che tu sia profondamente impegnato in una storia d'amore attuale piuttosto che ossessionato dal passato. Se desideri un nuovo amore, potrebbe esserci qualcosa (o qualcuno) che devi lasciar andare per fare spazio a una nuova connessione.

Carriera/Finanza: può essere allettante spendere liberamente o monopolizzare risorse quando stai attingendo ai fondi di altre persone. Mentre Vesta è in contrasto con Giove, possono sorgere complicazioni a causa della condivisione di denaro e beni. Potresti essere così concentrato sui tuoi desideri da trascurare i confini tra ciò che appartiene a te e ciò che appartiene agli altri. Che si tratti del coniuge, del partner in affari o di un istituto finanziario, è necessario prestare attenzione agli accordi.

Crescita personale/Spiritualità: non c'è niente di sbagliato nell'avere visioni strane. Anche se il messaggero Mercurio si scontra con il malcontento Eris, dovresti stare attento a quando e dove condividi ciò che hai in mente. Se una cifra importante viene a conoscenza di ciò che dici, potrebbe fare un'impressione sbagliata. È un buco da cui potrebbe essere difficile tirarti fuori.