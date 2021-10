Oroscopo di oggi 15 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 15 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 15 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: oggi è, senza dubbio, uno dei giorni più pieni di speranza dell'anno. È il tipo di atmosfera positiva di cui tutti hanno bisogno. Con la luna vuota, ovviamente, potrebbe infondere falso ottimismo. Non lasciare che una Bilancia o un Acquario costruiscano le tue aspettative.

Amore/Amicizia: l' energia positiva si riverbererà intorno alla tua cerchia sociale mentre il Sole della Bilancia e il buon auspicio Giove si allineeranno nelle tue zone di persone. Ti sentirai fiducioso riguardo alla tua capacità di mantenere o attrarre relazioni significative. Se single, potrebbero esserci una moltitudine di modi per incontrare nuove persone. Cerca connessioni tramite i tuoi amici o gruppi in cui sei coinvolto. Stai alla ricerca di individui intelligenti e sofisticati che vuoi conoscere meglio. Potrebbero essere l'aggiunta perfetta al tuo equipaggio.

Carriera/Finanza: l'energia solare/Giove di oggi crea ottimi rapporti con i colleghi. Che tu stia lavorando individualmente o collaborando a un incarico di gruppo, questa atmosfera armoniosa renderà facile riunirsi per raggiungere un obiettivo condiviso. Poiché l'entusiasmo è alto e sei super ottimista, potresti sopravvalutare ciò che può essere realizzato. Stabilire obiettivi modesti garantirà il tuo successo e costruirà la fiducia necessaria per scalare una montagna più alta.

Crescita personale/spiritualità: potresti voler impressionare qualcuno con l'influenza che eserciti quando Venere e Plutone si scontrano. Fornirà davvero la carica emotiva che cerchi? O semplicemente aumentare il tuo ego in modo malsano?

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti sveglierai con la determinazione di lavorare sodo per avere un impatto e mostrare al mondo cosa puoi fare. Un approccio modesto può garantire il tuo successo. Avventurarsi troppo fuori dalla tua corsia potrebbe invitare l'esame accurato di uno Scorpione perspicace.

Amore/Amicizia: sarai intento a manifestare la tua visione ideale di una relazione poiché Vesta focalizzata nella tua zona di partnership si allinea con il fanatico Plutone. Non è sufficiente essere semplicemente in sintonia con il tuo partner. La tua relazione deve anche riflettere i tuoi ideali spirituali. È uno slot in cui non tutti possono scivolare comodamente. Fai attenzione a non tentare di rifare qualcuno per adattarlo al tuo stampo. Lascia spazio all'altra persona per portare la sua magia unica nella tua unione.

Carriera/Finanza: diventerai troppo tecnico o non presterai adeguata attenzione ai dettagli mentre gli strateghi Mercurio e Gallassi scontrano. Probabilmente sarai in grado di capire tutto se lavori da solo. Tuttavia, potrebbe diventare complicato quando devi collaborare a un compito. Sii deciso e cerca di non intrattenere troppe opzioni. Con così tanti compiti da svolgere non puoi permetterti di perdere tempo a riflettere.

Crescita personale/spiritualità: le tue convinzioni hanno un forte impatto sulla tua visione del mondo. È lo stesso per tutti. Tuttavia, con Plutone nella tua casa di coscienza superiore, le tue opinioni hanno più peso. Sii consapevole di ciò in cui credi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: c'è un'atmosfera entusiasta nell'aria che ti ispira a esplorare nuove possibilità. Sarà necessario il buon senso per scegliere la strada giusta. Con la luna vuota, ovviamente, potresti ritrovarti sulla strada per il nulla se non stai attento.

Amore/Amicizia: con il Sole della Bilancia in armonia con Giove di buon auspicio nella tua casa dell'avventura, sarai ispirato a perseguire un grande sogno romantico. Potresti imbarcarti in una storia d'amore a distanza. Oppure potresti essere attratto da una persona che proviene da un paese, una cultura o un background diversi dal tuo. Se accoppiato, è un momento opportuno per iniziare a pianificare una vacanza. Sarà emozionante avere qualcosa a cui guardare.

Carriera/Finanza: mentre Venere si scontra con il persuasivo Plutone nella tua casa di risorse condivise, può essere allettante sfruttare la popolarità o il fascino per ottenere qualcosa che desideri. Sarai determinato a usare tutto ciò che hai per trasformare un "no" in un "sì". Non sforzarti così tanto, Gemelli. Ti fa sembrare disperato oltre che manipolatore. Un rifiuto potrebbe essere la tua protezione. Forse l'ispirazione sta tentando di reindirizzarti a una fonte migliore?

Crescita personale/spiritualità: imparare e fare cose che non hai mai fatto prima può essere un'avventura. È ancora più eccitante se condiviso con i bambini o con il tuo interesse amoroso. Cerca modi divertenti per crescere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: c'è un'atmosfera incoraggiante e generosa nell'aria. Sebbene con la luna dell'Acquario vuota, ovviamente, corri il rischio di chiedere troppo. Un Acquario potrebbe dire "sì" quando in realtà significa "no" se sei avido o irrispettoso dei confini.

Amore/Amicizia: Oh, i giochi che le persone giocano quando sono innamorate (o nella lussuria). Può essere allettante ricorrere a giochi di potere e mosse subdole mentre la seducente Venere si scontra con il manipolatore Plutone. Se non puoi ottenere ciò che vuoi senza giocare sporco, probabilmente è qualcosa che non è fatto per te. Oppure il momento potrebbe non essere quello giusto. Non lasciare che i tuoi desideri prendano il sopravvento. È un modo infallibile per rovinare le tue possibilità.

Carriera/Finanza: la tua generosità si riflette su di te in molti modi. Con il Sole della Bilancia in aspetto di Giove di buon auspicio nel regno che governa il denaro degli altri, qualcuno vicino a te (come il tuo interesse amoroso o un alleato commerciale) può fornire i soldi o le risorse di cui hai bisogno. È un momento opportuno per cercare il supporto di un istituto finanziario. Quando le benedizioni scorrono verso di te, è facile presumere che il pozzo sia senza fondo. Non dare la fortuna per scontata.

Crescita personale/spiritualità: il tuo GPS interiore potrebbe essere un po' spento. Se la tua intuizione sembra discutibile, controlla con una fonte esterna per la verifica. Una chiamata al tuo sensitivo preferito può riempire i tuoi spazi vuoti.