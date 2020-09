Oroscopo di oggi 15 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 15 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 15 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo fuoco creativo si calma e apre la strada alla produttività mentre la luna passa dalla tua casa di auto-espressione alla tua casa di lavoro. Sarà bello mettere alla prova le tue idee. Cerca incoraggiamento in un Leone.

Amore / Amicizia: con un imprevedibile allineamento Venere / Urano che ti invita a lanciare cautela al vento, si è tentati di correre una folle possibilità con amore o denaro. Sarai ancora più incoraggiato se c'è qualcuno di speciale che speri che le tue buffonate impressionino. Devi giocare per vincere, ma non dovresti scommettere su ciò che non puoi permetterti di perdere. Il tuo sensitivo preferito può dirti se la fortuna o l'amore sono a tuo favore. Nel frattempo, considera modi meno rischiosi per provare emozioni forti.

Carriera / Finanza: se hai bisogno di aiuto per canalizzare la tua creatività in un'idea realizzabile, trova qualcuno con cui lavorare. Vesta nella tua casa di auto-espressione può renderti ossessionato dal perfezionare il tuo talento e portare le tue idee là fuori. Un aspetto di Mercurio intelligente nella tua zona di partnership dice che farai del tuo meglio il brainstorming con qualcuno che sa cosa hai da offrire.

Crescita personale / spiritualità: puoi cavartela perfettamente con ciò che sai sulle questioni spirituali. Tuttavia, la tua mente potrebbe essere sconvolta quando parli con qualcuno le cui informazioni sono più aggiornate. La tua conversazione potrebbe ispirarti a saperne di più.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua giornata inizia con il botto mentre la Luna del Leone presenta Urano irregolare nel tuo segno. L'irrequietezza potrebbe rendere difficile attenersi alla solita routine. Con il passare della giornata, otterrai il programma, facendo tirare un sospiro di sollievo alla Bilancia.

Amore / Amicizia: puoi tentare di trasformare il tuo interesse amoroso nel tuo servitore (o viceversa) poiché Marte ostile si oppone alla doverosa Giunone nella tua casa di servizio. Se vivi insieme, è naturale desiderare che ti aiutino; tuttavia, dar loro il comando creerà solo risentimento. Se i ruoli sono invertiti, ricorda che non sei lo zerbino di nessuno. Non accettare qualcuno che non ti tratta con l'amore e il rispetto che meriti.

Carriera / Finanza: il tuo genio traspare quando condividi la tua conoscenza di un argomento che hai imparato. Con il perfezionista sole in Vergine e il comandante Plutone che stimolano l'autoespressione e migliorano il tuo know-how, la tua passione attira l'attenzione dei tuoi ascoltatori. È il tuo momento per smettere di giocare in piccolo e diventare grande. È il momento ideale per insegnare, perseguire un contratto editoriale o commercializzare un progetto a un pubblico molto più ampio di quello che hai raggiunto prima. Il tuo messaggio può essere di grande impatto.

Crescita personale / spiritualità: armeggiare con progetti domestici può essere molto rilassante. Con la Luna del Leone nel tuo regno domestico che aspira all'intelligente e abile Mercurio, potresti avere alcune idee sui miglioramenti che vuoi apportare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo spirito e il tuo senso dell'umorismo ti renderanno qualcuno che le persone vogliono ascoltare. Non sottovalutare la tua capacità di informare e intrattenere. Una Bilancia potrebbe essere il tuo più grande fan. Possono avere informazioni che si dimostrano preziose per te.

Amore / amicizia: potresti essere sorpreso di scoprire che il tuo affetto per una certa persona è più profondo di quanto immaginassi. Una sorprendente connessione Venere / Urano è pronta per indurti nei desideri nascosti. Potresti persino spifferare parole di apprezzamento o amore prima ancora di realizzare ciò che stai dicendo. Forse il tuo sé superiore sta cercando di dirti qualcosa? L'amore o l'amicizia che cerchi potrebbe essere molto più vicino di quanto pensi.

Carriera / Finanza: la creatività incontra la concentrazione mentale mentre Vesta e intelligente Mercurio si allineano. Indipendentemente da ciò su cui stai lavorando, troverai un modo ingegnoso per esprimere idee, dando il tuo tocco unico a ciò che fai. È un momento eccellente per la ricerca, l'apprendimento e i progetti che implicano la scrittura, il parlare in pubblico o la condivisione di informazioni. Fare un'immersione profonda può essere divertente, ma ti esaurisce mentalmente se ti spingi troppo oltre. Conosci i tuoi limiti.

Crescita personale / spiritualità: il tuo gioco di comunicazione è perfetto poiché la drammatica Luna del Leone guarda il Nodo Nord nel tuo segno. Potresti scoprire di non dover sempre rimandare alla conoscenza degli altri. Tutto quello che devi fare è fidarti di te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sii consapevole delle tue risorse materiali ed emotive. Se non fai scelte intelligenti, potresti finire con un deficit. Non osservare le mosse di un Toro e immagina di poter seguire l'esempio. Il toro potrebbe avere una flessibilità maggiore di te.

Amore / amicizia: una conversazione con una persona bisognosa può essere prosciugante poiché la pignola luna nel Leone si oppone a prendersi cura di Cerere nelle tue zone di comunicazione. È difficile non essere critici nei confronti di qualcuno che non agisce insieme. Non essere crudele, Cancro. Attingi alla compassione che riservi agli amici e alla famiglia bisognosi. Se qualcuno ti critica per aver espresso i tuoi bisogni, trova una persona più comprensiva con cui aprirti.

Carriera / Finanza: utilizzare il denaro che hai a disposizione per investire in futuro potrebbe rivelarsi un'impresa rischiosa. Il denaro scorre verso l'attrattore Venere nella tua casa dei guadagni, ma con un cenno del capo irregolare di Urano, le cose potrebbero non andare secondo i piani. Quindi, questo non è il momento per tentare di sfruttare la tua fortuna in un premio più grande. Ci sono modi più sicuri per costruire il tuo gruzzolo. Esplorali nelle prossime settimane. Per ora, goditi solo le benedizioni che ti vengono incontro.

Crescita personale / spiritualità: stai attento ai segni di affaticamento della compassione. Quando estendi continuamente l'amore agli altri e assorbi le loro emozioni, è fondamentale che tu ti nutra. Inserisci la cura di te stesso nella tua routine.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua attenzione si rivolge a questioni pratiche mentre la luna lascia il tuo segno e passa alla Vergine sensibile. Tuttavia, potresti trovare difficile stabilirti e affrontare la linea. Un Gemelli può aiutarti a vedere cosa guadagni assumendoti la responsabilità.

Amore / amicizia: sei attraente perché marci al ritmo del tuo tamburo. Alcune persone potrebbero essere sorprese di scoprire quanto sei un ribelle. Se non possono darti lo spazio per essere il tuo io autentico, potresti dire: "Ci vediamo più tardi". In questo momento, sei spinto a testare i limiti dell'autoespressione per scoprire il vero te. Non ti dispiacerà arruffare le piume nel processo.

Carriera / Finanza: una scelta di guardaroba alla moda o un'acconciatura selvaggia potrebbe essere allettante con un allineamento Venere / Urano che ti incita. Considera se questa scelta audace si adatta alla tua immagine professionale. Se lavori in un campo creativo, è la tua occasione per essere di ispirazione. Anche se il tuo posto di lavoro è più tradizionale, potresti dover domare il tuo stile eclettico. È probabile che tu sia già visto come un po 'eccentrico. Questo, tuttavia, potrebbe portare le cose troppo lontano.

Crescita personale / spiritualità: il feedback di un amico può essere utile quando lasci che la tua bandiera strana sventoli troppo in alto. Quando hai il sostegno di qualcuno che ti accetta per quello che sei, non dovrai lavorare così duramente per metterti alla prova.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: quando la luna passa dal tuo regno subconscio al tuo segno, può portare informazioni che ti aiutano a capire meglio te stesso. Qualcuno (forse un Pesci empatico) potrebbe affermare di averti sempre saputo questo. Buffo che tu sia l'ultimo a saperlo.

Amore / amicizia: un momento degli a-ha riguardo alla tua vita amorosa potrebbe ribaltare una storia d'amore. Con Venere quadrata che illumina Urano nella tua zona di saggezza, potresti aver bisogno di un timeout per la relazione per elaborare questa rivelazione. Forse i tuoi sentimenti non sono quelli che pensavi fossero? O forse la tua situazione sta rivelando ciò in cui credi veramente sull'amore? Concediti il ​​tempo per riflettere su tutte le possibilità. L'universo ti sta dicendo che c'è di più nella storia.

Carriera / Finanza: sarai bravissimo a valutare tutti gli angoli nascosti di un accordo mentre Vesta si allinea con l'astuto Mercurio nella tua casa dei guadagni. Fai solo attenzione a non cadere nella tana del coniglio cercando di svelare misteri e trame segrete. Questo tipo di ricerca intensiva può essere estenuante. Allo stesso modo, passare ore online cercando di trovare il prezzo giusto per un articolo su cui hai gli occhi può essere altrettanto faticoso. Sappi quando farla finita.

Crescita personale / spiritualità: anche se abbracci alcuni concetti veramente lontani, la tua mente può ancora essere sconvolta. Preparati per una rivelazione che ti faccia riconsiderare ciò che pensavi di sapere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: trascorrere del tempo con i tuoi amici e collaborare con i colleghi può essere piacevole, ma sarai sollevato quando potrai finalmente avere un po 'di tempo per te stesso. Se decidi di volere compagnia, collegati con una Vergine a bassa manutenzione.

Amore / amicizia: i tuoi amici sono pieni di sorprese. Con Venere nel tuo settore sociale che aspira all'illuminante Urano nella tua casa dei segreti, potresti improvvisamente imparare qualcosa su un amico che non conoscevi prima. È bene mantenere una mente aperta sulle persone a cui sei più vicino. In una nota diversa, se ci sono sentimenti che vanno oltre l'amicizia tra te e un amico, potrebbero essere rivelati oggi. Considera attentamente i pro e i contro di un coinvolgimento sentimentale prima di rispondere.

Carriera / Finanza: le tue capacità di comunicazione e abilità mentali ricevono una spinta dall'intellettuale Mercurio nel tuo segno allineandosi con Vesta. Questa energia consente di prestare un'attenzione mirata alle attività che implicano la scrittura, la pianificazione, la negoziazione o la condivisione di informazioni. Sarai una persona eccellente e potrai gestirti con sicurezza quando lavorerai con un team. Il feedback che ricevi può essere utile e ti aiuterà a perfezionare le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: la cura di sé potrebbe non essere il tuo punto di forza poiché la luna si oppone a Cerere nella tua zona benessere. Quando sei sempre in movimento, potresti non essere consapevole di sentirti esausto. Controlla te stesso e determina di cosa hai bisogno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: quando sei fuori nel mondo a fare le tue cose, devi sapere che ci sono persone che ti danno le spalle. Quando la luna transiterà nella tua zona della comunità, vorrai decomprimerti con la tua tribù. Connettersi con una Vergine con i piedi per terra ringiovanirà.

Amore / Amicizia: con la Venere sociale nel tuo settore pubblico che fa quadrare Urano, la tua popolarità può influenzare le persone in modi sorprendenti. Se esci o hai una relazione, il tuo partner potrebbe sentirsi geloso o minacciato dall'attenzione che ricevi, inducendolo a comportarsi in modi bizzarri. Sii sensibile ai loro sentimenti. Non ti piacerebbe se i ruoli fossero invertiti. Se sei single, stabilirsi potrebbe sembrare restrittivo quando ci sono così tante persone intriganti da incontrare. Goditi la tua libertà!

Carriera / Finanza: indipendentemente dal fatto che tu stia lavorando dietro le quinte o sotto gli occhi del pubblico, eccellerai nella gestione delle comunicazioni e nel fornire informazioni alle parti giuste. Il tuo tatto nel sapere cosa nascondere e cosa rivelare sarà encomiabile. Sarai diplomatico quando gestisci informazioni sensibili, usando un tocco drammatico per distrarre il tuo pubblico e guidarlo abilmente lontano da argomenti caldi. L'astuto Mercurio che si allinea con Vesta ti rende la fonte di ispirazione di cui tutti hanno bisogno!

Crescita personale / spiritualità: spendere molte energie senza impegnarsi in attività che ti nutrono può farti sentire svuotato. Il deficit può registrarsi quando la Luna Vergine e Cerere si scontrano. Trova il tempo per prenderti cura di te stesso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento quando partecipi ad attività che ampliano i tuoi orizzonti. Quando la luna si trasforma in un'abile Vergine, sarai ansioso di mostrare ciò che sai. Un Leone può essere molto colpito dalla tua conoscenza e dal tuo fascino geniale.

Amore / amicizia: nonostante i tuoi migliori sforzi per accogliere una storia d'amore a distanza o una relazione insolita, potrebbe comunque interrompere il flusso della tua vita. Tutte le scommesse sono finite con Venere che fa quadrare Urano nella tua casa delle abitudini quotidiane. Un po 'di eccitazione in nome dell'amore è una cosa bellissima, ma sopportare il caos completo è folle. Se sei un tipo nervoso, potresti trovare questi scherzi romantici troppo stressanti da gestire. Forse è ora di cambiare?

Carriera / Finanza: mettiti al lavoro e preparati a studiare, fare ricerche o fare brainstorming su un progetto. Assegnerai compiti mentali come Mercurio intelligente si allinea con Vesta nella tua zona di apprendimento superiore. Lavorare con un team o un compagno di studio può motivarti e aiutarti a rimanere in pista. Quando sei nella zona, possono passare ore prima ancora che te ne accorga. Pianifica le pause in modo da non bruciarti.

Crescita personale / spiritualità: non c'è niente di sbagliato nell'essere competitivi. Quando giochi, giochi per vincere. Mantienilo nello spirito del divertimento mentre guidi duramente per ottenere ciò che cerchi. Renderà il processo più piacevole.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: quando la luna si trasforma in Vergine e nella tua zona di avventura, vorrai scuotere le cose. Per te, questo può significare intraprendere una scappatella attentamente pianificata. Anche un piccolo cambiamento di routine può essere esaltante. Un Toro potrebbe essere desideroso di venire per la corsa.

Amore / amicizia: tutti i segnali indicano che sei meno inibito in camera da letto di quanto potrebbe suggerire il tuo comportamento abbottonato. Con la sensuale Venere e il jolly Urano che danno energia alle tue zone di intimità e romanticismo, tu e il tuo appuntamento o partner potreste passare una notte elettrizzante. È il tipo di eccitazione romantica che stavi aspettando, quindi non è il momento di essere timidi. Organizza una serata speciale, pronto! Se sei single, potresti incontrare una persona sexy e non convenzionale che sfida le tue nozioni sull'amore.

Carriera / Finanza: catturerai l'attenzione di tutti perché sembri che tu sappia di cosa stai parlando. Con l'allineamento di Mercurio e Vesta, sembri capire le informazioni in un modo che la maggior parte delle persone non fa. Forse è perché guardi in profondità le cose invece di sorvolare sui fatti. Potresti conoscere un dettaglio o due che alcune persone preferirebbero non conoscere. Conosci il tuo pubblico, quindi sai a cosa risponderà.

Crescita personale / spiritualità: sei più imprevedibile del solito e questo ti rende divertente essere in giro. Non puoi fare a meno di eccitarti quando infrangi le regole. Vai avanti e vivi un po'!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: al lavoro e durante i tempi di inattività, ti godrai il tempo che trascorri con gli altri. Una persona che stimola la riflessione (forse una Bilancia) può ispirarti a vedere le cose sotto una nuova luce. Apprezzerai la prospettiva che qualcuno che vede le cose in modo diverso porta in tavola.

Amore / Amicizia: una relazione o una preoccupazione domestica potrebbe capovolgere le cose mentre Venere nella tua zona di collaborazione e Urano nel tuo regno domestico si scontrano. Se esci, un corteggiamento potrebbe sconvolgere la tua routine con la tua famiglia. Se stai convivendo, uno sviluppo inaspettato potrebbe sconvolgere la tua vita familiare. Qualsiasi tensione tra queste due aree segnala la necessità di cambiamento e maggiore flessibilità; tuttavia, non ci si dovrebbe aspettare che nessuno effettui aggiustamenti dall'oggi al domani. Prenditi del tempo per capire cosa funziona per la tua situazione.

Carriera / Finanza: metterai il pedale mentale sul metallo e il potere attraverso progetti che coinvolgono studio, ricerca, scrittura e condivisione di informazioni. Puoi ringraziare un armonioso allineamento Mercurio / Vesta per aver dato una spinta al tuo cervello. Potresti pensare al meglio quando lavori a stretto contatto con un collega. Stare vicino a qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda può essere molto stimolante. Possono anche aiutarti a rimanere concentrato e in pista.

Crescita personale / spiritualità: leggere e imparare cose nuove possono essere ottimi modi per rilassarsi. Quando trovi un argomento che ti intriga, non ne hai mai abbastanza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 15 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di servizio e lavoro, occuparti degli incarichi di lavoro e delle faccende domestiche è la tua priorità. Se il carico diventa troppo pesante, l'aiuto potrebbe essere disponibile quando la luna si sposta nella tua zona di collaborazione. Una Vergine può offrirsi di dare una mano.

Amore / Amicizia: c'è tensione attorno al soddisfacimento dei bisogni emotivi mentre la pignola Luna Vergine nella tua zona di collaborazione si oppone al nutrimento di Cerere nel tuo segno. Potresti negarti le cure a favore di prenderti cura del tuo partner. Oppure potresti cercare una relazione per soddisfare tutti i tuoi bisogni emotivi. Riempire il tuo serbatoio significa che avrai qualcosa da offrire agli altri. Significa anche che non proietterai un'atmosfera bisognosa che spegne qualcuno.

Carriera / Finanza: la tua passione per il tuo lavoro o un incarico di lavoro non dovrebbe essere una fonte di stress; tuttavia, potrebbe essere come Venere nella tua zona di lavoro si scontra con Urano irregolare. Potresti rimanere bloccato con un problema tecnico o potresti avere difficoltà ad abbracciare nuove tecniche. Ottieni supporto tecnico al telefono, pronto! Potresti anche consultare un collega intelligente che è sempre in anticipo sui tempi. Tornerai nel flusso una volta che avrai capito cosa sta succedendo.

Crescita personale / spiritualità: l' amor proprio non è sinonimo di egoismo. Si tratta di onorare te stesso prestando attenzione alle tue esigenze. Quali passi puoi fare per nutrirti oggi?