Oroscopo di oggi 16 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 16 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 16 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una fusione luna/Urano nelle prime ore del mattino dà il tono alla giornata. Questa energia dinamica ispira il desiderio di fare le cose in modo diverso. Quando si tratta di soldi e questioni materiali, non giocherai secondo le regole. Un Toro otterrà quello che vuoi.

Amore/Amicizia: sarai intento a scuotere le cose mentre l'entusiasta Sole Sagittario si sincronizza con la sfrenata Eris nel tuo segno. Il tuo spirito avventuroso ti renderà un oggetto di fascino. Quando sei così disinibito, non si può dire cosa dirai o farai. Osservare le tue mosse teatrali è una cosa, ma avvicinarti a te è una cosa completamente diversa. Tutti amano il calore del fuoco, ma nessuno vuole avvicinarsi abbastanza da scottarsi.

Carriera/Finanza: sarai aperto a fare affari in modi nuovi e non convenzionali mentre il disgregatore Urano e l'asteroide Giunone si armonizzano nella tua carriera e nei settori finanziari. Varrà la pena entrare in contatto con tipi eccentrici, innovatori, influencer e individui liberi di pensare il cui lavoro li porta oltre i sentieri battuti. Queste connessioni potrebbero portare nuove opportunità e aprire nuovi percorsi verso la prosperità. Il successo è davanti alla curva.

Crescita personale/spiritualità: sei così sulla difensiva riguardo alle tue convinzioni che qualcuno potrebbe chiedersi chi stai veramente cercando di convincere. Una spigolosa fusione Marte/Nodo Sud suggerisce che essere dogmatici non ti serve. È tempo di aprire la mente a punti di vista alternativi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: stamattina ti sentirai bene al risveglio con l'energia di una Luna in Toro che è trigono al tuo pianeta dominante, Venere, che brilla su di te. Se hai delle cose che devi fare, fai del tuo meglio per prendertene cura questa mattina prima che la luna si spenga, ovviamente. Se hai tempo per una pausa pranzo oggi, un Cancro vorrebbe unirsi a te e ha buone notizie da condividere.

Amore/Amicizia: L'opposizione tra Marte in Sagittario nella tua ottava casa dell'intimità e la Luna in Gemelli questa sera potrebbe far volare delle scintille. Incanala quell'energia nella connessione piuttosto che nell'aggressività e non solo eviterai il conflitto, ma come un alchimista, lo trasformerai in qualcosa di dorato.

Carriera/Finanza: stamattina la Luna in Toro fa quadrare Giove in Acquario nella tua decima casa di carriera e successo, quindi dovrai guardare come impieghi le tue risorse. È facile sperperarli sotto l'influenza di questo transito. Finché sei consapevole di questa tendenza puoi fare una scelta diversa.

Crescita personale/spiritualità: non lasciarti intimidire o persuadere a fare qualcosa contro il tuo giudizio. Sai cosa è giusto per te. Mantieni la tua posizione e tieni duro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la giornata inizia con una Luna in Toro che illumina la tua dodicesima casa degli affari mistici. Potresti non sentirti ambizioso, poiché questa è un'influenza sognante che invita alla contemplazione e alla riflessione tranquilla. Prenditi cura di tutti i compiti urgenti in anticipo perché la luna si svuota ovviamente a metà mattina, rendendo difficile realizzare qualsiasi cosa fino a più tardi, quando la luna si sposta in Gemelli e nella tua prima casa. Se stai lottando con una sfida, incontra un Capricorno. Possono offrirti una soluzione semplice che allevierà la tua preoccupazione.

Amore/Amicizia: Marte in Sagittario agita le cose nella tua settima casa di associazione, in opposizione alla Luna Gemelli questa sera. Potresti sentirti ansioso, emotivamente volubile e nervoso. Questa energia può essere trasmutata in passione avvicinandosi ad essa consapevolmente. Una volta che la passione è sul tavolo, il gioco cambia totalmente.

Carriera/Finanza: Giunone nella tua ottava casa di risorse condivise si scontra con la luna; potresti incontrare conflitti tra i tuoi bisogni e desideri e quelli del tuo partner. È allettante lasciare che questa escalation ma non finisce mai bene. Prendi in considerazione l'idea di rivolgerti a un consulente di coppia in modo da poterti dimenticare per sempre.

Crescita personale/spiritualità: alcune cose non possono essere risolte con il solo pensiero. Il cuore ha bisogno di essere coinvolto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la Luna in Toro ti saluta questa mattina dalla tua undicesima casa dell'amicizia, dei gruppi e degli affari sociali. Se hai delle cose di cui devi occuparti, falle presto mentre la luna si svuota naturalmente a metà mattinata, rendendo difficile fare progressi. La buona notizia è che non c'è nessun ostacolo per godersi la compagnia di spiriti affini, quindi incontra un amico per pranzo e condividi i programmi per le vacanze. Uno Scorpione è libero e vorrebbe allevare uno zabaione alle delizie delle vacanze.

Amore/Amicizia: Giunone nella tua settima casa di convivenza si scontra con la luna, chiedendoti di prendere nota del conflitto tra i tuoi bisogni e desideri e quelli della persona amata. Piuttosto che cercare di manipolarti o controllarti l'un l'altro per ottenere ciò che vuoi, fai una conversazione profonda e onesta. Mercurio nella tua settima casa ti aiuterà a facilitarlo.

Carriera/Finanza: Marte in Sagittario attiva questa sera la tua sesta casa di lavoro, in opposizione alla Luna dei Gemelli. Potresti sentirti profondamente insoddisfatto del lavoro o di qualcuno con cui lavori, ma non perdere le staffe. Lascia stare un po' e quando sei calmo e lucido, affrontalo.

Crescita personale/spiritualità: se sei infelice sei l'unico che può fare qualcosa al riguardo. La felicità è un lavoro interiore che si riflette esteriormente nel mondo. Pulisci le cose dentro di te e il mondo fuori di te cambia.