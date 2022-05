Oroscopo di oggi 16 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 16 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 16 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: c'è sempre una sorta di resa dei conti emotiva quando si verifica un'eclissi lunare totale. Per te, significa venire a patti con ciò che pensi che le altre persone ti debbano, emotivamente e materialmente. Le relazioni con Toro, Scorpione e Acquario saranno intense.

Amore/Amicizia: L'eclissi lunare in Scorpione e la tua zona di intimità possono rendere difficile lasciare andare il passato. Potresti essere ossessionato da un ex amante e tramare vendetta o escogitare un piano folle per riaverlo. Il rifiuto è difficile da accettare, ma cerca di lasciarlo andare e andare avanti. Se qualcuno dice di no, devi accettarlo come risposta. In generale, può essere una giornata impegnativa per le relazioni intime, quindi è meglio non aspettarsi troppo.

Carriera/Finanza: l'eclissi avrà anche un impatto sulle risorse condivise. Potresti trovare difficile ottenere ciò di cui hai bisogno dalla solita fonte. Potresti raggiungere il tuo limite con una linea di credito o i fondi che ricevi da un'altra persona potrebbero prosciugarsi. Questo potrebbe non essere un cambiamento temporaneo delle circostanze; la tua sicurezza a lungo termine potrebbe risentirne. È un ottimo momento per mostrare la tua indipendenza finanziaria.

Crescita personale/Spiritualità: l'impulso ad abbandonare le responsabilità domestiche può essere opprimente quando Cerere e il disgregatore Urano si scontrano. Potresti non essere dell'umore giusto per pagare il conto delle spese. Sii realistico su ciò che puoi gestire.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: un'eclissi lunare totale porta sempre una sorta di resa dei conti emotiva. Nel tuo caso, dovrai essere onesto sullo stato della tua relazione più stretta. Probabilmente sarà necessario apportare modifiche, specialmente con Scorpione e Acquario.

Amore/Amicizia: l'eclissi lunare in Scorpione e la tua zona di collaborazione metteranno alla prova le relazioni. Se accoppiato, la tua connessione potrebbe non essere all'altezza del clamore. È probabile che tu sia in un solco e ti sia affezionato troppo a fare le cose nel solito modo. Compromettere i tuoi interessi personali può creare risentimento e causare problemi tra te e il tuo partner. I tori single potrebbero essere stufi di cantare la stessa vecchia melodia su come l'impegno li sfugge. Stai per guadagnare di più dall'indipendenza.

Carriera/Finanza: cercare costantemente di fare la giusta impressione può essere estenuante. Nessuno può sopportare di essere attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non sentirti in colpa se hai bisogno di rallentare i tuoi doveri per riempire il tuo serbatoio.

Crescita personale/Spiritualità: potresti sembrare indifferente come il nutrimento di Cerere nel tuo settore delle comunicazioni si scontra con il ribelle Urano nel tuo segno. Essere qualcuno su cui gli altri possono fare affidamento potrebbe sembrare una responsabilità maggiore di quella che sei disposto ad assumerti. Attento, toro. Non dovresti ferire una persona che ami solo perché sei di umore. Fai sapere loro che hai bisogno di spazio per fare le tue cose.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: una resa dei conti emotiva avviene sempre quando c'è un'eclissi lunare totale. Per te, questo comporterà venire a patti con i tuoi sentimenti sulla tua situazione lavorativa e superare ciò che impedisce la tua crescita. Rivolgiti a un Leone incoraggiante per il supporto.

Amore/Amicizia: i costi nascosti della cura dei propri cari possono essere fonte di stress poiché il nutrimento di Cerere nel tuo settore finanziario si scontra con il disgregatore Urano. Soppesare questo rispetto ad altri obblighi potrebbe spingerti a sfuggire a una nuova responsabilità prima ancora che sia iniziata. Non è da te lasciare gli altri in asso. Anche se ti senti colto alla sprovvista, probabilmente non abbandonerai i tuoi doveri. Sei più capace di quanto pensi.

Carriera/Finanza: l'eclissi lunare in Scorpione e il tuo settore lavorativo possono evidenziare lo stress fisico e mentale che subisci sul lavoro. Potresti sentire di essere alla fine della tua corda con la solita routine e pronto a provare qualcosa di diverso. Anche quando vuoi fare un cambiamento, non è sempre facile. Avventurarsi nell'ignoto richiede un coraggio tremendo. Invece di soffocare la tua frustrazione, parla con amici e colleghi fidati che possono offrire consigli.

Crescita personale/Spiritualità: l'eclissi lunare può attirare la tua attenzione su salute e forma fisica. Potrebbe sembrare che tu abbia esaurito le tue riserve se sei sovraccarico di lavoro. Se è così, metti la cura di te stesso in cima alla tua lista di cose da fare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 16 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: un'eclissi lunare totale porta sempre a una resa dei conti emotiva. Per te, significa assumerti la responsabilità della tua felicità piuttosto che aspettarti che gli altri la realizzino. Più ti aggrappi a un Toro, Scorpione o Acquario, più si ribelleranno.

Amore/Amicizia: L'eclissi lunare in Scorpione e la tua zona di appuntamenti e romanticismo possono evidenziare difficoltà nella tua vita amorosa. Potresti scoprire che continuare a fare la stessa vecchia cosa non fornisce più risultati. Se guardi alla tua vita amorosa come alla tua principale fonte di gioia, sei destinato a provare delusione. Nessuna singola persona o relazione può resistere a questo tipo di pressione. Completa la tua esperienza approfondendo i legami con gli amici e creando nuovi compagni platonici. Non dormire sui benefici dell'amicizia.

Carriera/Finanza: L'ottimismo che provi quando la Luna del Sagittario contatta Giove esultante nel tuo settore professionale potrebbe essere rapidamente deluso quando si oppone al vero Mercurio. Prima di poter abbracciare completamente un piano, dovrai determinare se puoi farlo funzionare. Non è impossibile, ma dovrai fare uno sforzo.

Crescita personale/Spiritualità: anche se sei noto per essere un altruista, potresti risentirti del titolo poiché il nutrimento di Cerere nel tuo segno si scontra con il ribelle Urano. Non puoi cambiare la tua natura. Tuttavia, potresti dover sfidare le aspettative degli altri e stabilire dei limiti su quanto assumi.