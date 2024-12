Oroscopo di oggi 17 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 17 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 17 dicembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti sentirti un po' stanco oggi, Ariete. È un buon momento per fare il punto della tua vita. Potresti aver ricevuto delle notizie su qualcuno che ti ha causato un po' di dolore. Questo è un buon momento per fare affidamento sul supporto della tua relazione per ricaricarti. Prenditi del tempo per lasciare che gli altri si prendano cura di te.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Con la luna vuota nel tuo segno per buona parte della giornata, farsi prendere da uno schema fantasioso potrebbe essere il tuo modo di evitare la realtà. È bello avere un sogno e lasciarsi ispirare a fare grandi cose. Tuttavia, questo può essere incredibilmente improduttivo quando usi semplicemente i sogni per distrarti da cose che non sei dell'umore giusto per affrontare. Con Venere in contrasto con il fantasioso Nettuno, potresti fantasticare sull'amore o sui soldi. I guai sono destinati a sorgere se sopravvaluti ciò che una persona è in grado o disposta a offrire. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione. Non lasciare che la tua immaginazione ti prepari a una caduta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con la luna vuota in Cancro per buona parte della giornata, potresti vedere le questioni materiali attraverso occhiali rosa. Speranze e preghiere non saranno sufficienti per gestire con successo denaro e beni. Dovrai adottare misure pratiche per raggiungere i tuoi obiettivi. Alcuni Gemelli potrebbero essere così preoccupati di fare la giusta impressione che sorvolano sui dettagli dei loro affari. Mentre Venere, attenta all'immagine, si scontra con Nettuno nel tuo settore professionale, potresti dare troppo peso a ciò che pensano gli altri. A meno che non ci sia qualcosa in te che è totalmente fuori dal marchio, è improbabile che qualcuno se ne accorga. Invece di farti coinvolgere dall'ottica, lascia che il tuo talento parli da solo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Con la luna vuota ovviamente in Cancro e nella tua casa delle aspirazioni, le tue idee su cosa sta succedendo nella tua carriera potrebbero essere un po' fuori luogo. Sottovaluterai o esagererai ciò che è necessario per raggiungere un obiettivo o portare a termine un lavoro. In entrambi i casi, finirai per sprecare tempo ed energia preziosi. In caso di dubbi, chiedi a un collega di cui ti fidi una nuova prospettiva. Lo sforzo che metti nella tua vita amorosa può essere altrettanto estenuante quando Venere nella tua casa del romanticismo si scontra con il confuso Nettuno. Con questa atmosfera torbida in gioco, è facile fraintendere i sentimenti o le intenzioni di una persona.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Non puoi passare tutto il tempo a correre da un'attività all'altra, Vergine. Hai bisogno di prenderti una pausa di tanto in tanto. Hai tutta l'energia di cui hai bisogno, ma dovresti pensare a rilassarti nel complesso. Il tuo corpo potrebbe aver bisogno di ricaricare le batterie. Molto presto sarai nel vivo dell'azione e avrai bisogno di tutta l'energia possibile.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con la luna vuota per buona parte della giornata, sarai facilmente distratto. Sogni ad occhi aperti, fantasie romantiche e progetti per avventure epiche potrebbero tenerti impegnato. Svelare le tue speranze e i tuoi desideri e contemplare ciò che è possibile può fornirti un sacco di ispirazione. Diventa problematico solo quando queste attività vengono utilizzate come mezzo per sfuggire a una realtà spiacevole. Con l'amorevole Venere in contrasto con il disilluso Nettuno nella tua casa del romanticismo, potresti sentirti scoraggiato o timoroso per lo stato attuale della tua vita amorosa. È una seccatura quando le cose non si materializzano come immagini. Non perdere la speranza, Scorpione. La fine della tua storia deve ancora essere determinata.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Una cosa è certa, Sagittario, preferiresti essere a letto con un bel libro piuttosto che fuori nel mondo stressante. Ma potresti avere la sensazione di perderti alcune delle cose belle della vita. Quanto tempo trascorri con altre persone? Perché non provi a trovare qualcuno che condivida il tuo gusto per i bei libri e il letto? Pensaci!

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con la luna vuota ovviamente in Cancro e la tua zona di partnership, la tua prospettiva su una relazione sarà probabilmente un po' distorta. O ti convincerai che una connessione dubbia è a posto o farai sembrare una persona molto peggiore di quanto non sia in realtà. Cerca di ricordare che i sentimenti non sono fatti. Solo perché hai grandi emozioni, non significa che ciò che percepisci sia reale. Mentre Venere nella tua casa dei guadagni si scontra con il confuso Nettuno, potresti essere ugualmente confuso riguardo alle finanze. Non lasciare che questa atmosfera torbida proietti un'ombra oscura sulle tue prospettive.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Con la luna vuota ovviamente in Cancro e nella tua casa del lavoro, la tua prospettiva sulla tua situazione lavorativa potrebbe essere un po' fuori luogo. Alcuni Acquario sopravvaluteranno il valore delle loro competenze, mentre altri potrebbero non comprendere il loro vero valore. In entrambi i casi, ciò potrebbe creare difficoltà nella tua vita lavorativa. I problemi relativi all'autostima potrebbero essere la causa. Mentre Venere nel tuo segno si scontra con il disilluso Nettuno, potresti chiederti se meriti tutta la felicità e il successo che la vita ha da offrire. Devi lavorare sodo per essere degno di queste cose? O sono un tuo diritto dato da Dio? Rifletti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Con la luna vuota ovviamente in Cancro e la tua casa del vero amore, la tua prospettiva sulla tua vita amorosa potrebbe essere leggermente distorta. Sarai più fiducioso di quanto la situazione giustifichi o farai passare tutto per un momento di sventura e tristezza. Non puoi fare a meno di essere paranoico e un po' fuori dal mondo, mentre Venere in cerca di affetto nella tua casa dell'autodistruzione si scontra con Nettuno disorientante nel tuo segno. C'è qualcosa che sta succedendo che non dovrebbe succedere? O ti stai solo inventando cose nella tua testa?Con un po' di intuito, vedrai le cose più chiaramente e saprai come procedere.