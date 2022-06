Oroscopo di oggi 17 giugno 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 17 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 17 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con una nota ottimistica quando la luna contatta il benevolo Giove nel tuo segno. La tua prospettiva è piuttosto solare per ora. Più tardi, tutte le scommesse sono annullate quando la luna sfida il disgregatore Urano. Non si può dire cosa potresti fare tu o un imprevedibile Toro.

Amore/Amicizia: adotterai un approccio insolito alla tua vita amorosa, poiché il tuo sovrano, Marte, si allinea con Giunone impegnata e Urano non convenzionale. Il tuo modo di gestire le cose non è per tutti. In effetti, potresti dover tenere alcune persone all'oscuro di ciò che stai facendo, specialmente se vedi qualcuno che non gli piace o prendi decisioni che non capiscono. Da adulto, devi solo fare ciò che funziona per te.

Carriera/Finanza: porterai creatività alla tua pianificazione finanziaria mentre lo stratega Pallade incontra il Nodo Nord nella tua casa dei guadagni. Puoi discernere molto su come potrebbero andare le cose in futuro osservando i modelli e analizzando le tendenze. Se le questioni economiche non fanno per te, questo è un ottimo momento per entrare in contatto con un professionista finanziario o anche solo con una persona esperta di denaro di cui ti fidi. Potresti ricevere preziosi consigli.

Crescita personale/Spiritualità: sarai determinato a fare le cose a modo tuo, anche se ciò significa sconvolgere l'ordine esistente. Tutti ti guardano per il cambiamento, ma non sempre gli piace quando succede.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: ti sentirai entusiasta e sicuro di ciò che puoi realizzare quando la Luna Capricorno contatta i corpi planetari nel tuo segno. Sarai nel tuo elemento quando ti ramificherai e proverai cose nuove. I compagni segni di terra applaudiranno i tuoi sforzi.

Amore/Amicizia: quando il sole e l'oscuro Nettuno si scontrano, amici e finanze possono essere un mix tossico. Se vuoi evitare problemi, non prestare o prendere in prestito e non farti coinvolgere dagli affari finanziari dei tuoi amici.

Carriera/Finanza: Il sole nell'astuto Gemelli in sincronia con il laborioso Saturno nel tuo settore professionale dice che conosci il tuo valore e così fanno i tuoi superiori. I tuoi risultati possono attirare l'attenzione su di te come qualcuno che è pronto a farsi un nome. Questo è un ottimo momento per perseguire un'opportunità che potrebbe far salire di livello la tua carriera. Se sei pronto a fare il lavoro, il percorso da seguire dovrebbe essere completamente aperto. Con l'interferenza di Nettuno, potresti avere dei dubbi sul futuro. Non lasciare che questo ti fermi.

Crescita personale/Spiritualità: anche se non sei così interessato alle apparenze, potrebbe essere una buona idea rinfrescare il tuo aspetto mentre il tuo sovrano, Venere, incontra il Nodo Nord nel tuo segno. Una presentazione raffinata può aiutarti a fare un'impressione positiva. Mostrare la propria faccia migliore è anche un atto di cura di sé. Se ti senti un po' giù, cambiare look può risollevarti il ​​morale. Investire in te stesso vale sempre la pena.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti sveglierai sentendoti ottimista riguardo alla tua vita mentre la luna e il fausto Giove si allineano. Sfortunatamente, con l'avvicinarsi della notte e la collisione della luna con il disgregatore Urano, è possibile che le cose non procedano come avevi immaginato. Un Toro o un Acquario potrebbero lanciarti una palla curva.

Amore/Amicizia: potresti dover far sventolare la tua bandiera strana per attirare l'attenzione che desideri. Poiché Giunone nel tuo settore pubblico contatta Urano non convenzionale nel tuo regno subconscio, potresti essere ispirato a esprimere desideri che sono fuori dagli schemi. Non devi diventare troppo oltraggioso. Tuttavia, essere un po' meno inibiti può aumentare il tuo fascino. Può anche renderti meno giudicante di te stesso e degli altri. Le relazioni sono molto più facili quando le parti coinvolte rispettano le loro differenze e la natura individuale.

Carriera/Finanza: eccellerai nello svelare misteri e nel decifrare segnali confusi mentre lo stratega Pallade incontra il Nodo Nord nella tua sfuggente dodicesima casa. Dovrai guardare oltre l'ovvio per trovare le risposte che cerchi, quindi lascia che l'istinto e l'intuizione siano le tue guide. Sei connesso a un pool di saggezza collettiva che può fornire le risposte che cerchi. Dovresti seguire anche i fili di informazioni più vaghi finché non scopri ciò che cerchi.

Crescita personale/Spiritualità: sei sempre pronto ad espandere le tue conoscenze e fare cose eccitanti mentre la luna attraversa la tua casa di esplorazione. Un mondo di avventure ti aspetta. Scopri fino a che punto puoi crescere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le persone amichevoli e perspicaci nella tua vita ti eleveranno mentre la luna contatta una miriade di corpi planetari nel tuo settore sociale. Toro e Capricorno, in particolare, saranno tra le persone su cui fare affidamento. Rendi la tua missione connetterti.

Amore/Amicizia: fare le tue cose è divertente, ma non dormire sulla socializzazione. L'affettuosa Venere incontra il Nodo Nord nella tua zona di amicizia, rendendo questo un momento opportuno per trascorrere del tempo con gli amici e incontrare nuove persone. Le persone che incontri promettono di essere affidabili tipi saldi della terra. Potresti entrare in contatto con un potenziale partner o un nuovo migliore amico. Questo è un ottimo momento per essere coinvolti in gruppi che rappresentano i tuoi interessi.

Carriera/Finanza: il sole nel commerciante di ruote Gemelli si allinea con Saturno responsabile nella tua casa di risorse condivise, rendendolo un momento eccellente per saldare i debiti e ridurre la tua dipendenza dal supporto esterno. Gli sforzi che fai ora potrebbero sembrare scarsi, ma se li segui, vedrai miglioramenti significativi nel tempo. L'indipendenza finanziaria ti mette su un terreno solido e aumenta la tua fiducia.

Crescita personale/Spiritualità: un quadrato Sole-Nettuno potrebbe suscitare disillusione. Più cerchi di trovare un significato, più diventi confuso. Una guida spirituale può offrire chiarezza, ma alcune questioni dovrai risolverle da solo.