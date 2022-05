Oroscopo di oggi 17 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 17 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 17 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'eclissi di ieri è servita a ricordarti chi sei e di cosa sei capace. Mentre la luna attraversa la tua casa di espansione, dovresti essere alla ricerca di modi per espanderti. Un Sagittario può aiutarti ad avventurarti in un terreno sconosciuto.

Amore/Amicizia: potresti essere riluttante a esprimere i tuoi desideri poiché Mercurio retrogrado nella tua zona di comunicazione si scontra con l'affettuosa Venere nel tuo segno. Forse è perché ti senti come se avessi detto tutto prima? La tua atmosfera potrebbe essere sufficiente per parlare da sola. Tuttavia, se non ottiene la risposta che speri, dovrai aprirti e far sapere al tuo partner cosa stai pensando. Solo un sensitivo può leggere la tua mente.

Carriera/Finanza: C'è potere nei numeri. Trarrai vantaggio dalla collaborazione con individui laboriosi poiché il disciplinato Saturno nella tua casa del lavoro di squadra si sincronizza con il visionario Nettuno. Quando unisci i tuoi talenti e risorse con amici o colleghi, puoi realizzare un sogno. Non sembrerà così impossibile da raggiungere quando collabori con persone che condividono la tua visione. La loro intuizione e assistenza potrebbero rivelarsi inestimabili e aiutarti a portare un progetto al livello successivo.

Crescita personale/spiritualità: possedere la tua rabbia è importante poiché il tuo sovrano, Marte, si allinea con la guerriera Eris nel tuo segno. Per un po' di tempo hai tenuto sotto controllo una situazione che ti ha irritato. Presto dovrai riconoscere come ti senti e agire.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'eclissi lunare di ieri potrebbe aver innescato un significativo risveglio di sé. Oggi ti consigliamo di prestare attenzione agli impulsi interiori che spesso ignori. Un Ariete a cui sei vicino può rispecchiare qualcosa che devi sapere su te stesso.

Amore/Amicizia: convincere qualcuno a capire i tuoi valori e capire da dove vieni può essere difficile poiché Mercurio retrogrado si scontra con Venere nel tuo regno dietro le quinte. Probabilmente non sei così trasparente come pensi di essere. Dovrai parlare, anche se ciò significa ripetere una conversazione che hai avuto prima. Ti meriti di essere ascoltato. Dimostralo osando dire a una persona ciò che vuoi che sappia di te.

Carriera/Finanza: i colleghi potrebbero affidarsi a te per la leadership in un progetto poiché il disciplinato Saturno si allinea con il visionario Nettuno nella tua casa del lavoro di squadra. Una solida etica del lavoro unita all'ambizione può aiutarti a guidare un gruppo verso la realizzazione del proprio sogno. Non si tratta necessariamente di fare qualcosa di più o di provare qualcosa di radicalmente diverso. Si tratta più di mantenere il corso con ciò che hai messo in moto e portarlo a termine. Eccellerai nel dare forma a uno schema creativo.

Crescita personale/Spiritualità: le tue ansie per il futuro possono scatenare rabbia quando i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano. Meglio riconoscere come ti senti ed escogitare un piano per contrastare le tue paure piuttosto che fingere che nulla sia sbagliato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'eclissi lunare di ieri ti ha ricordato l'importanza di avere un solido sistema di supporto emotivo su cui puoi fare affidamento. Poiché la luna contatta i corpi planetari nel tuo settore sociale, passare del tempo con gli amici (in particolare l'Ariete) può fornire l'ispirazione e la motivazione di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: potresti sentirti come se fossi quello che deve sempre parlare mentre Mercurio retrogrado nel tuo segno si scontra con l'amichevole Venere nel tuo settore sociale. Non importa quanto dici, potresti trovare difficile convincere qualcuno ad aprirsi. Se ti sembra troppo lavoro, riposati. Se l'altra persona è interessata a continuare la conversazione, lascia che ti contatti.

Carriera/Finanza: Saturno diligente nella tua casa di educazione superiore che si allinea con il visionario Nettuno nel tuo settore professionale lo rende un momento opportuno per aumentare di livello le tue conoscenze. Cosa devi imparare e quali abilità devi acquisire per realizzare un sogno? Se raggiungere il tuo prossimo traguardo professionale richiede di rafforzare il tuo know-how, faresti meglio a metterti sui libri. Potrebbe essere necessario impegnarsi a rimanere lì a lungo per ottenere l'istruzione di cui hai bisogno.

Crescita personale/Spiritualità: puoi essere incredibilmente motivante o seriamente irritante quando i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano. Presta attenzione a come la tua energia influisce sulle persone intorno a te. Alcune persone sono più sensibili di altre.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: l'eclissi lunare di ieri ha risvegliato il desiderio di stare in piedi ed essere riconosciuto per i tuoi doni unici. Sarà bello metterti in gioco e dimostrare cosa puoi fare. L'Ariete sarà la tua più grande cheerleader.

Amore/Amicizia: potresti fare affidamento sulla tua immagine per ottenere il tuo punto di vista mentre Mercurio nel tuo regno dietro le quinte si scontra con Venere nel tuo settore pubblico. L'atmosfera che trasmetti dice sicuramente qualcosa su di te, anche se è improbabile che riveli ciò che pensi e provi veramente. Se vuoi che il tuo partner o una persona di interesse sappia cosa ti succede, dovrai usare le tue parole. Sii meno misterioso e più comunicativo.

Carriera/Finanza: ti sforzerai di essere visto e ascoltato mentre i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano e danno energia al tuo settore professionale. Con questa energia dinamica dietro di te, le tue parole e le tue azioni possono avere un impatto. Se hai intenzione di fare molto rumore, è meglio che tu abbia qualcosa di importante da dire. Altrimenti, sei solo un fuoco di paglia. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere? Cosa ritieni sia importante che il mondo sappia di te?

Crescita personale/Spiritualità: una percepita mancanza di supporto può essere sorprendentemente utile poiché il diligente Saturno si allinea con il visionario Nettuno nella tua casa di espansione. Potrebbe spingerti a coltivare la disciplina necessaria per manifestare un grande sogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: l'eclissi lunare di ieri ha suscitato il desiderio di esprimere i tuoi doni e ottenere più piacere dalla vita. È un giorno eccellente per intraprendere un'attività che promette di ampliare i tuoi orizzonti. Lascia che un Ariete prenda l'iniziativa nella trama di una grande avventura.

Amore/Amicizia: il lavoro di squadra fa funzionare il sogno mentre il diligente Saturno nella tua zona di collaborazione si allinea con il visionario Nettuno. Quando tu e il tuo partner unite le forze per far sì che qualcosa accada, il mondo fa meglio a stare attento. Cosa c'è nella tua lista dei desideri delle relazioni? Rivedi le opzioni con il tuo partner, fai una scelta ed escogita un piano. Per i single, è un ottimo momento per rivedere la tua lista dei desideri di relazione. Fa sapere all'Universo chi mandarti.

Carriera/Finanza: vorrai che le tue idee abbiano un impatto di vasta portata mentre i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano. Quando sei appassionato di qualcosa, non puoi fare a meno di fare il possibile per assicurarti che tutti prestino attenzione. Istruzione, editoria, marketing e OR potrebbero essere presenti nei tuoi piani. Prima di iniziare a fare rumore, controlla di avere il supporto necessario per fare un grande tuffo. Avere una persona motivante dietro di te può aiutare.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere riluttante a condividere un sogno personale poiché Mercurio retrogrado nel tuo settore sociale si scontra con Venere appassionata. Forse sei preoccupato che i tuoi amici non capiscano perché è importante per te? Alcuni sogni si coltivano meglio in segreto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: dopo l'intensità dell'eclissi lunare di ieri, potresti ritrovarti a desiderare le comodità di casa. Con la luna che attraversa il tuo regno domestico, niente ti calma più di una serata rilassante. Un Ariete sarà un ottimo compagno.

Amore/Amicizia: puoi motivare il tuo partner o infastidirlo a morte mentre i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano e danno energia alla tua zona di partnership. Invece di lavorare l'uno contro l'altro, dovresti fare del tuo meglio per arrivare sulla stessa pagina. Farai una coppia piuttosto formidabile quando ti unirai per conquistare il mondo. Questa atmosfera focosa può essere super passionale. Una serata romantica potrebbe essere in serbo.

Carriera/Finanza: poiché il disciplinato Saturno nel tuo settore lavorativo si allinea con il visionario Nettuno, non avrai paura di lavorare sodo per realizzare un sogno. Quello che fai può sembrare una faticaccia senza senso quando non c'è un finale in vista. Se devi ancora decidere un obiettivo che vorresti raggiungere, questo è il momento perfetto. È gratificante quando il tuo tempo e i tuoi sforzi ti portano più vicino al tuo traguardo. Questo rende tutto utile.

Crescita personale/spiritualità: quando si tratta di esprimere i propri desideri, è un caso di provare e riprovare. Potrebbe essere necessario ripetere te stesso fino a quando il messaggio non viene ricevuto quando Mercurio retrogrado e Venere si scontrano. Lascia che le tue parole risuonino forte e chiaro.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: l'eclissi lunare di ieri ti ha lasciato molto a cui pensare. Sarà utile ricevere feedback e incoraggiamento da persone di cui ti fidi. Un Ariete dinamico può avere delle risposte. Forse dovresti collaborare per affrontare una preoccupazione condivisa?

Amore/Amicizia: con la tua vita amorosa, dedichi molto tempo e sforzi per farlo bene. Mentre il diligente Saturno nella tua zona romantica si allinea con il visionario Nettuno, sarai ispirato a inseguire un grande sogno. Non ti aspetti che la magia avvenga. Sei pronto a fare il lavoro necessario per manifestare ciò che desideri. La tua concentrazione e perseveranza sono piuttosto impressionanti. Dovrebbe essere sufficiente per far pensare due volte un corteggiatore riluttante.

Carriera/Finanza: i tuoi colleghi potrebbero trovarti motivante o irritante poiché i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano e influiscono sulla tua vita lavorativa. Avrai fretta di portare a termine le cose, quindi vorrai che tutti intorno a te accelerino e si occupino delle attività a un ritmo simile. Essere di fretta può rovinare le cose e possono succedere incidenti. Rallentare ed essere più consapevoli degli stili di lavoro degli altri può aiutarti a ottenere ciò di cui hai bisogno.

Crescita personale/Spiritualità: è un'ottima giornata per dedicare tempo a un hobby o a un progetto creativo. Tutti i segni indicano che lavorerai sodo per perfezionare il tuo mestiere. Anche se sei un dilettante o un artigiano occasionale, rimarrai fedele fino a quando non otterrai i risultati desiderati.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 17 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: l'eclissi lunare di ieri ti ha dato molto da contemplare. Oggi dovrai capire come mettere in gioco al meglio i tuoi valori. Ciò può comportare un cambiamento nella tua vita lavorativa. Un Ariete può fornire l'incoraggiamento per mettere in atto un piano audace.

Amore/Amicizia: potresti sentirti timido nell'esprimere i tuoi desideri mentre Mercurio retrogrado si scontra con l'amorevole Venere. Forse hai parlato di recente e i tuoi desideri sono stati lasciati insoddisfatti? Può essere scoraggiante dover ripetere te stesso. Tuttavia, meriti di essere ascoltato. Indossa le tue mutandine da ragazza grande/ragazzo grande e parla con il tuo cuore.

Carriera/Finanza: Avrai fretta di mettere in pratica le tue idee mentre i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano e danno energia alla tua vita lavorativa. Hai paura che se esiti, perderai la tua finestra di opportunità? Fai attenzione a non creare opposizione mentre vai avanti con il tuo progetto. Un concorrente potrebbe vedere le tue mosse come aggressive, o un collega potrebbe sentire che stai agitando le cose inutilmente. Sii consapevole di come persegui la tua agenda. Un comportamento avventato può innescare conflitti.

Crescita personale/Spiritualità: rinnoverai il tuo impegno a creare la tua vita domestica ideale mentre il diligente Saturno nel tuo regno domestico si allinea con il visionario Nettuno. Qual è il grande sogno che speri di realizzare? Con uno sforzo prolungato, puoi portarlo a compimento. Fai un piano e preparati per il lungo periodo.