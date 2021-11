Oroscopo di oggi 17 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 17 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 17 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ringrazierai il cielo per l'atmosfera stabilizzante che la luna in Toro può fornire. Con le folli vibrazioni planetarie in gioco, avrai bisogno di tutte le basi che puoi ottenere. La Vergine e il Capricorno nella tua vita possono avere un effetto stabilizzante.

Amore/Amicizia: se cerchi guai, li troverai. Soprattutto se fai esplodere il tuo partner o cerchi di comandarlo. Con il tuo sovrano, Marte, che si oppone al volatile Urano, essere aggressivo potrebbe avere conseguenze disastrose. Se vuoi qualcosa, chiedila. Tuttavia, non conviene essere minacciosi o lanciare un ultimatum. Gli animi si infiammeranno e, nel peggiore dei casi, la ricaduta risultante potrebbe causare una spaccatura irreparabile. Scegli con cura le tue battaglie.

Carriera/Finanza: anche l' attuale allineamento Marte/Urano può avere un impatto negativo sulle finanze. Una mossa sorprendente del tuo partner (in amore o per affari), un cliente o un istituto finanziario potrebbe avere conseguenze inaspettate per i tuoi profitti. È meglio rimandare importanti trattative finanziarie. L'energia è troppo volatile per poter agire con sicurezza. Anche gli acquisti importanti dovrebbero essere rimandati. Se è necessario agire, si consiglia cautela. Nessuna mossa frettolosa o spese sconsiderate.

Crescita personale/spiritualità: potresti avere difficoltà a sentirti fiducioso riguardo alle tue prospettive future mentre l'entusiasta Giove si scontra con l'insicuro Chirone nel tuo segno. Non dipende tutto da te. Sei destinato a sentirti ansioso se senti che tutto è sulle tue spalle.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti essere all'oscuro dei tuoi sentimenti con la luna vuota, naturalmente, nel tuo regno subconscio. Potresti passare molto tempo a ossessionarti e a cercare di capire le cose. Non scervellarti cercando di capire un Capricorno complicato.

Amore/Amicizia: con Vesta che entra nell'avventuroso Sagittario e nella tua zona di intimità, la vita può essere selvaggia a porte chiuse, o potrebbe essere completamente silenziosa. Fino a metà gennaio, il tono della tua vita sessuale dipenderà dal fatto che tu abbia o meno un partner in grado di tenere il passo con la tua intensità. Anche tu potresti aver bisogno di una pausa da una storia d'amore divorante. Trascorrere lo stesso tempo fuori dalla camera da letto sarà utile.

Carriera/Finanza: non devi essere d'accordo con un collega o il tuo capo per andare d'accordo. Tuttavia, ti fa sentire più connesso quando sei nella stessa squadra. Il Sole Scorpione nella tua casa di connessioni uno contro uno che si allinea con il potente Plutone suggerisce che qualcuno che condivide i tuoi ideali potrebbe sostenerti su una questione importante. Ti sentirai più sicuro con un alleato al tuo fianco. Puoi anche potenziare gli altri prestando la tua esperienza e conoscenza ai loro sforzi.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere ispirato a fare qualcosa che in precedenza ti è stato negato mentre la coraggiosa Luna in Ariete, Eris e il speranzoso Giove si allineano. Perché non cogliere l'attimo e rischiare?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: trascorrere del tempo in solitudine ti fortificherà con la luna nel placido Toro e la tua casa di riposo. A volte, hai bisogno di rilassarti invece di essere coinvolto nel dramma. I Capricorno saranno compagni pacifici, ma gli Acquari potrebbero essere troppo cupi.

Amore/Amicizia: esiste una cosa come essere troppo utili. Mentre il benevolo Giove si scontra con Chirone ferito nella tua casa dell'amicizia, le buone intenzioni potrebbero essere prese nel modo sbagliato. I consigli non richiesti potrebbero non essere ben accetti. Il tentativo di risolvere i problemi di qualcuno potrebbe essere interpretato come un'ingerenza nei loro affari. Se vuoi essere utile, chiedi a un amico se c'è qualcosa che puoi fare per aiutare. Preparati a accettare un no come risposta.

Carriera/Finanza: l'atmosfera può essere calda e tesa mentre il guerriero Marte nella tua casa di lavoro si oppone al disgregatore Urano. Fai attenzione a un collega che vizia per una rissa. Senza preavviso, un piccolo disaccordo potrebbe degenerare in una guerra totale. Le mosse ambiziose possono suscitare opposizione e provocare conseguenze indesiderate. Se vuoi evitare i guai, dovresti evitare di invadere il territorio di chiunque e accontentarti di rimanere nella tua corsia. Se i problemi bussano alla tua porta, non rispondere.

Crescita personale/spiritualità: con l'insegnante Giove nella tua casa di coscienza superiore, la tua saggezza spirituale cresce ogni giorno. Sembra che tu impari sempre qualcosa di nuovo. Condividi le tue intuizioni con chi le vuole, non con chi non le vuole.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: chi sono i tuoi dipendenti? Troverai conforto negli amici e nei gruppi a cui partecipi mentre la Luna in Toro attraversa il tuo settore sociale. Sarà facile andare d'accordo con i Capricorno con i piedi per terra. Potresti scoprire che l'Acquario è troppo distaccato.

Amore/Amicizia: andare d'accordo con il proprio partner e i propri amici può essere impegnativo poiché Marte ostile e Urano instabile si scontrano sull'asse vita sociale/vita amorosa. Non si può dire cosa potrebbe far arrabbiare qualcuno. Essere il più piccolo assertivo potrebbe innescare una risposta imprevista. Quasi tutto ciò che fai o dici potrebbe causare problemi. Anche i rapporti con i bambini possono essere stressanti. Questo non è il momento per il confronto né per spingere per ottenere ciò che vuoi.

Carriera/Finanza: hai maggiori possibilità di portare a termine le cose se riesci a lavorare in modo indipendente. Possono sorgere problemi quando devi lavorare con una squadra poiché l'allineamento Marte/Urano di oggi influisce sulla collaborazione. Un approccio eccessivamente assertivo potrebbe innescare un grande disaccordo, specialmente quando sono coinvolte personalità bizzarre. Se dovessi trovarti a subire un'aggressione, ritirati nel tuo angolo. Resistere non farà altro che aggiungere benzina sul fuoco.

Crescita personale/spiritualità: potresti non sentirti importante come vorresti essere quando Giove si scontra con Chirone ferito nel tuo settore di stato. Potresti sentire che le tue buone qualità passano inosservate. Tieni la testa alta e confida che la tua luce risplenda.