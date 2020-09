Oroscopo di oggi 17 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 17 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 17 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non c'è niente come la soddisfazione che deriva dal lavorare sodo e vedere i tuoi sforzi ripagare. Adesso è il momento di rinnovare la fede nelle proprie capacità e ricominciare da capo. Un Capricorno è in disparte per tifare per te.

Amore / amicizia: le grandi idee ispirano grandi discorsi mentre il chiacchierone Mercurio nella tua zona di collaborazione si scontra con l'entusiasta Giove. È bello essere entusiasti dei tuoi sogni di relazione; tuttavia, dovresti fare attenzione a non promettere più di quanto puoi offrire. Allo stesso modo, dovresti prenderlo con le pinze quando qualcuno promette la luna e le stelle. È facile lasciarsi trasportare quando senti l'amore.

Carriera / Finanza: La luna nuova nell'industriosa Vergine preme il pulsante di ripristino al lavoro. Con l'ambizioso Saturno nel mix, è un momento opportuno per fissare nuovi obiettivi. Migliorare la tua esperienza lavorativa richiederà di premere pausa sulla paura. Puoi riconoscere la tua ansia mentre vai avanti con ciò che vuoi fare. Questo è il periodo più vantaggioso dell'anno per piantare i semi. Quello che farai nelle prossime due settimane potrebbe determinare cosa prospererà nel prossimo anno.

Crescita personale / spiritualità: sei molto più forte di quanto pensi di essere. Quando sei così determinato, non c'è molto che possa impedirti di raggiungere ciò che hai deciso di fare. Fai un piano e vai per quello che vuoi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nuova porta un'esplosione di energia che promette di rinnovare la tua sete di vita. Oggi troverai sicuramente molte cose di cui entusiasmarti. Trascorrere del tempo con la tua Vergine preferita potrebbe darti qualcosa di cui scrivere a casa.

Amore / Amicizia: La luna nuova è impostata per dare un riavvio alla tua vita amorosa. Pensa a come vorresti che fosse la tua vita sentimentale andando avanti. I cenni di Saturno e Plutone forniscono la perseveranza necessaria per aggrapparsi ai tuoi sogni. Ovviamente, dovrai essere realistico su ciò che è possibile fare data la tua situazione. Resta nel campo da baseball della realtà e sei a posto. Le azioni che intraprendi nelle prossime due settimane possono determinare cosa sboccerà nella tua vita amorosa nell'anno a venire.

Carriera / Finanza: tante idee e così poco tempo per esplorarle. Con il curioso Mercurio nella tua zona di lavoro che fa quadrare l'entusiasta Giove, sei in pericolo di entrare sopra la tua testa. Quando sei così eccitato, è facile impegnarsi in più progetti di quanti tu possa gestire. Sembra tutto fattibile ora; tuttavia, quando arriva il momento di eseguire, potresti non avere l'energia, le risorse o l'interesse necessari per portare a termine.

Crescita personale / spiritualità: la tua fedeltà alle convinzioni a cui aderisci è incrollabile. Fornisce una solida base per vivere. Tuttavia, dovresti controllare di non salire sul carro con i paraocchi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo spirito e il tuo senso dell'umorismo ti renderanno qualcuno che le persone vogliono ascoltare. Non sottovalutare la tua capacità di informare e intrattenere. Una Bilancia potrebbe essere il tuo più grande fan. Possono avere informazioni che si dimostrano preziose per te.

Amore / amicizia: potresti essere sorpreso di scoprire che il tuo affetto per una certa persona è più profondo di quanto immaginassi. Una sorprendente connessione Venere / Urano è pronta per indurti nei desideri nascosti. Potresti persino spifferare parole di apprezzamento o amore prima ancora di realizzare ciò che stai dicendo. Forse il tuo sé superiore sta cercando di dirti qualcosa? L'amore o l'amicizia che cerchi potrebbe essere molto più vicino di quanto pensi.

Carriera / Finanza: la creatività incontra la concentrazione mentale mentre Vesta e intelligente Mercurio si allineano. Indipendentemente da ciò su cui stai lavorando, troverai un modo ingegnoso per esprimere idee, dando il tuo tocco unico a ciò che fai. È un momento eccellente per la ricerca, l'apprendimento e i progetti che implicano la scrittura, il parlare in pubblico o la condivisione di informazioni. Fare un'immersione profonda può essere divertente, ma ti esaurisce mentalmente se ti spingi troppo oltre. Conosci i tuoi limiti.

Crescita personale / spiritualità: il tuo gioco di comunicazione è perfetto poiché la drammatica Luna del Leone guarda il Nodo Nord nel tuo segno. Potresti scoprire di non dover sempre rimandare alla conoscenza degli altri. Tutto quello che devi fare è fidarti di te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sii consapevole delle tue risorse materiali ed emotive. Se non fai scelte intelligenti, potresti finire con un deficit. Non osservare le mosse di un Toro e immagina di poter seguire l'esempio. Il toro potrebbe avere una flessibilità maggiore di te.

Amore / amicizia: una conversazione con una persona bisognosa può essere prosciugante poiché la pignola luna nel Leone si oppone a prendersi cura di Cerere nelle tue zone di comunicazione. È difficile non essere critici nei confronti di qualcuno che non agisce insieme. Non essere crudele, Cancro. Attingi alla compassione che riservi agli amici e alla famiglia bisognosi. Se qualcuno ti critica per aver espresso i tuoi bisogni, trova una persona più comprensiva con cui aprirti.

Carriera / Finanza: utilizzare il denaro che hai a disposizione per investire in futuro potrebbe rivelarsi un'impresa rischiosa. Il denaro scorre verso l'attrattore Venere nella tua casa dei guadagni, ma con un cenno del capo irregolare di Urano, le cose potrebbero non andare secondo i piani. Quindi, questo non è il momento per tentare di sfruttare la tua fortuna in un premio più grande. Ci sono modi più sicuri per costruire il tuo gruzzolo. Esplorali nelle prossime settimane. Per ora, goditi solo le benedizioni che ti vengono incontro.

Crescita personale / spiritualità: stai attento ai segni di affaticamento della compassione. Quando estendi continuamente l'amore agli altri e assorbi le loro emozioni, è fondamentale che tu ti nutra. Inserisci la cura di te stesso nella tua routine.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua attenzione si rivolge a questioni pratiche mentre la luna lascia il tuo segno e passa alla Vergine sensibile. Tuttavia, potresti trovare difficile stabilirti e affrontare la linea. Un Gemelli può aiutarti a vedere cosa guadagni assumendoti la responsabilità.

Amore / amicizia: sei attraente perché marci al ritmo del tuo tamburo. Alcune persone potrebbero essere sorprese di scoprire quanto sei un ribelle. Se non possono darti lo spazio per essere il tuo io autentico, potresti dire: "Ci vediamo più tardi". In questo momento, sei spinto a testare i limiti dell'autoespressione per scoprire il vero te. Non ti dispiacerà arruffare le piume nel processo.

Carriera / Finanza: una scelta di guardaroba alla moda o un'acconciatura selvaggia potrebbe essere allettante con un allineamento Venere / Urano che ti incita. Considera se questa scelta audace si adatta alla tua immagine professionale. Se lavori in un campo creativo, è la tua occasione per essere di ispirazione. Anche se il tuo posto di lavoro è più tradizionale, potresti dover domare il tuo stile eclettico. È probabile che tu sia già visto come un po 'eccentrico. Questo, tuttavia, potrebbe portare le cose troppo lontano.

Crescita personale / spiritualità: il feedback di un amico può essere utile quando lasci che la tua bandiera strana sventoli troppo in alto. Quando hai il sostegno di qualcuno che ti accetta per quello che sei, non dovrai lavorare così duramente per metterti alla prova.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: quando la luna passa dal tuo regno subconscio al tuo segno, può portare informazioni che ti aiutano a capire meglio te stesso. Qualcuno (forse un Pesci empatico) potrebbe affermare di averti sempre saputo questo. Buffo che tu sia l'ultimo a saperlo.

Amore / amicizia: un momento degli a-ha riguardo alla tua vita amorosa potrebbe ribaltare una storia d'amore. Con Venere quadrata che illumina Urano nella tua zona di saggezza, potresti aver bisogno di un timeout per la relazione per elaborare questa rivelazione. Forse i tuoi sentimenti non sono quelli che pensavi fossero? O forse la tua situazione sta rivelando ciò in cui credi veramente sull'amore? Concediti il ​​tempo per riflettere su tutte le possibilità. L'universo ti sta dicendo che c'è di più nella storia.

Carriera / Finanza: sarai bravissimo a valutare tutti gli angoli nascosti di un accordo mentre Vesta si allinea con l'astuto Mercurio nella tua casa dei guadagni. Fai solo attenzione a non cadere nella tana del coniglio cercando di svelare misteri e trame segrete. Questo tipo di ricerca intensiva può essere estenuante. Allo stesso modo, passare ore online cercando di trovare il prezzo giusto per un articolo su cui hai gli occhi può essere altrettanto faticoso. Sappi quando farla finita.

Crescita personale / spiritualità: anche se abbracci alcuni concetti veramente lontani, la tua mente può ancora essere sconvolta. Preparati per una rivelazione che ti faccia riconsiderare ciò che pensavi di sapere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: se non prendi la vita con calma, dovresti esserlo. Fare troppo e muoversi troppo velocemente può farti sentire stressato. Un Capricorno nella tua cerchia potrebbe essere disposto a portare parte del tuo carico, dandoti l'opportunità di fare una pausa.

Amore / Amicizia: è l'indecisione o il desiderio di piacere agli altri che ti fa dire di sì a tutto? È difficile da dire mentre Mercurio nel tuo segno si scontra con Giove entusiasta. Forse sei ottimista su quello che puoi fare? Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non hai il tempo, le risorse o, in alcuni casi, l'interesse per proseguire. Prenditi un po 'di tempo dicendo "forse". In questo modo, nessuno si sentirà deluso se decidi di tirarti indietro.

Carriera / Finanza: con la Luna Nuova che si oppone al torbido Nettuno nella tua casa di lavoro e benessere, la tua energia potrebbe sembrare un po 'bassa. Ciò potrebbe rendere difficile portare a termine tutti gli argomenti della tua agenda. Salva attività complicate per dopo. Per ora, è meglio concentrarsi su compiti di routine che possono essere eseguiti con facilità.

Crescita personale / spiritualità: la luna nuova in Vergine evidenzia il bisogno di riposo e rinnovamento. Nelle prossime due settimane, sei incoraggiato a liberarti dalla cultura del macinare e tornare ad attività che ti ringiovaniscono. La meditazione, i sonnellini e le lunghe passeggiate nella natura possono essere profondamente curativi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la comunità è una strada a doppio senso. Dai quello che puoi per sostenere ed elevare gli altri mentre sei aperto a ciò che ogni individuo ha da offrire. Ti sentirai molto rassicurato dalla tua relazione con un Capricorno che è sulla tua lunghezza d'onda mentale.

Amore / Amicizia: La luna nuova in Vergine nella tua casa, amicizia e gruppi, dà una ripresa alla tua vita sociale. È il momento migliore per incontrare nuove persone e unirsi a club o gruppi che riflettono i tuoi interessi. Ti divertirai anche a trascorrere del tempo di qualità con il tuo solito equipaggio. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare come fiorirà la tua vita sociale nell'anno a venire. Con il costante Saturno nel mix, un legame che crei potrebbe durare una vita.

Carriera / Finanza: dire molto su un argomento di cui sei per lo più all'oscuro è una ricetta per il disastro. Con il chiacchierone Mercurio che quadratura amplificatore Giove nella tua zona di comunicazione, rischi di dire troppo. Forse pensi di sapere di cosa stai parlando? O forse sei solo entusiasta di far parte della conversazione? Prima di aggiungere la tua voce al mix, mettiti al corrente di ciò che viene discusso.

Crescita personale / spiritualità: la tua straordinaria forza emotiva, fermezza e resilienza ti rendono una persona su cui tutti possono fare affidamento. La tua semplice presenza può far sentire gli altri al sicuro e protetti. Non sottovalutare il valore che offri.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento quando partecipi ad attività che ampliano i tuoi orizzonti. Quando la luna si trasforma in un'abile Vergine, sarai ansioso di mostrare ciò che sai. Un Leone può essere molto colpito dalla tua conoscenza e dal tuo fascino geniale.

Amore / amicizia: nonostante i tuoi migliori sforzi per accogliere una storia d'amore a distanza o una relazione insolita, potrebbe comunque interrompere il flusso della tua vita. Tutte le scommesse sono finite con Venere che fa quadrare Urano nella tua casa delle abitudini quotidiane. Un po 'di eccitazione in nome dell'amore è una cosa bellissima, ma sopportare il caos completo è folle. Se sei un tipo nervoso, potresti trovare questi scherzi romantici troppo stressanti da gestire. Forse è ora di cambiare?

Carriera / Finanza: mettiti al lavoro e preparati a studiare, fare ricerche o fare brainstorming su un progetto. Assegnerai compiti mentali come Mercurio intelligente si allinea con Vesta nella tua zona di apprendimento superiore. Lavorare con un team o un compagno di studio può motivarti e aiutarti a rimanere in pista. Quando sei nella zona, possono passare ore prima ancora che te ne accorga. Pianifica le pause in modo da non bruciarti.

Crescita personale / spiritualità: non c'è niente di sbagliato nell'essere competitivi. Quando giochi, giochi per vincere. Mantienilo nello spirito del divertimento mentre guidi duramente per ottenere ciò che cerchi. Renderà il processo più piacevole.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: è emozionante testare i limiti delle proprie conoscenze e abilità. Sei sempre desideroso di scoprire quanto ancora puoi fare. Fai meno in modo più abile piuttosto che assumerti di più. Deluderai un Gemelli se mordi più di quanto puoi masticare.

Amore / amicizia: non c'è niente di così sexy come la fiducia. Ce l'hai in abbondanza quando la Luna Nuova contatta Plutone e Saturno nel tuo segno. Non sorprenderti se giri qualche testa. Il potere che irradi è super seducente.

Carriera / Finanza: sei in grado di fare molto, anche se non quanto prometti mentre il chiacchierone Mercurio squadra ottimista Giove nel tuo segno. Forse stai cercando di impressionare i superiori? O forse stai sottovalutando il tempo o le risorse necessarie per assumere ciò che ti viene chiesto di fare. Fai un respiro profondo prima di impegnarti e concediti la possibilità di fermarti e dire "forse". In questo modo, puoi guadagnare un po 'di tempo.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanta conoscenza possiedi, non è mai abbastanza per l'ambizioso Capricorno. La Luna Nuova Vergine nella tua casa di istruzione superiore ti ispirerà a far salire di livello la tua saggezza. I semi che pianterai nelle prossime due settimane determineranno come e dove crescerai nell'anno a venire. È un ottimo momento per iscriversi a un corso o iniziare un corso di studio indipendente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: c'è un'intensità nell'oggi che ti rende felice di essere vivo. Non capita tutti i giorni di provare una sensazione di profondo significato e connessione. Queste vibrazioni possono essere collegate a un Capricorno. C'è molto di più da fare di quanto sembri.

Amore / Amicizia: la luna nuova in Vergine rinnova il tuo desiderio di una connessione significativa. Desideri il tipo di vicinanza che solo una profonda intimità emotiva o sessuale può fornire. Se sei in coppia, lavora sulla tua relazione. Per i single, è un ottimo momento per trovare qualcuno che è sulla tua frequenza. In entrambi i casi, lasciare andare il passato sarà una parte essenziale dell'equazione. Non c'è spazio per ciò che desideri se sei ossessionato da ciò che è accaduto o meno in passato.

Carriera / Finanza: con così tanti interessi da esplorare, può essere difficile sceglierne solo uno. Con il curioso Mercurio che quadra l'entusiasta Giove, potresti entrare sopra la tua testa. Senza esaminare i dettagli di ciò che è coinvolto, potresti presumere di essere pronto ad affrontare qualcosa. Non lasciatevi ingannare dall'ottimismo cieco. Prima di impegnarvi, parlate con le persone, fate ricerche e scoprite i fatti. C'è molto di più di quanto immagini.

Crescita personale / spiritualità: spesso scopri quanto sei forte quando sei con le spalle al muro. Non hai bisogno delle avversità per liberare la tua autostima. Devi solo iniziare a fidarti della tua forza interiore.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: L'oscurità della luna ti invita a considerare dove devi apportare modifiche nel modo in cui gestisci una relazione importante. L'altra persona (forse una Vergine critica) ha torto? O sei la persona che ha bisogno di cambiare il proprio approccio?

Amore / Amicizia: mentre i nodi della luna quadrano con il pignolo Sole della Vergine nella tua zona di collaborazione, potresti chiederti se tu e il tuo interesse amoroso volete le stesse cose. Oggi può sembrare che i tuoi obiettivi e le tue priorità non siano allineati. Una cattiva comunicazione può contribuire al problema. Le difficoltà sorgono quando non puoi o non parli di quello che vuoi. Se sei single, rivaluta ciò che stai cercando in una relazione e come si adatta alla tua carriera, alle aspirazioni domestiche e familiari.

Carriera / Finanza: sarai ispirato quando lavorerai con persone pronte ad abbracciare il cambiamento. La strategica Luna Vergine che entra in contatto con Urano, Pallade e Giove lo rende un giorno eccellente per lavorare con i tuoi colleghi più lungimiranti. Sarai bravo a trovare modi per introdurre l'innovazione nel tuo modo standard di fare le cose. Anche l'avversario più feroce non può ostacolare quando le idee creative portano risultati.

Crescita personale / spiritualità: guardare l'ombelico a tarda notte aumenterà sicuramente la tua ansia mentre la luna si oppone al nebuloso Nettuno nel tuo segno. Pensieri deprimenti e un'atmosfera lunatica segnalano che è ora di colpire il fieno.