Oroscopo di oggi 18 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 18 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 18 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Una congiunzione Luna-Plutone nell’ambizioso Capricorno all’inizio della giornata promette di accendere la tua determinazione. Avrai voglia di mostrare al mondo di cosa sei fatto. Inseguire i propri sogni nonostante le proprie riserve è una cosa bellissima. È improbabile che lascerai che l’insicurezza ti impedisca di fare ciò che vuoi mentre il guerriero Marte si sincronizza con il guaritore ferito nel tuo segno. È il giorno perfetto per espandersi con qualcosa su cui stai lavorando. O forse sarai ispirato a provare qualcosa di completamente nuovo? Dimostrare a te stesso che puoi fare qualcosa che ti intimidisce è destinato ad aumentare la tua sicurezza. Non saprai mai cosa è possibile fare finché non ci provi. Essere audace! Hai questo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Mercurio retrogrado che si sincronizza con il fortunato Giove nel tuo segno ti invita a generare un ronzio su ciò che stai facendo. Se hai già sparso la voce, cerca modi per potenziare il segnale. È il giorno perfetto per attività che implicano la scrittura, l'apprendimento, l'insegnamento, la pubblicazione o il podcasting. Tutti i segnali indicano che hai molte informazioni affascinanti da condividere. È meglio rimandare i nuovi progetti fino alla fine della fase retrograda di Mercurio. Ritrasmettere ciò che hai condiviso in precedenza potrebbe avere un enorme successo. Probabilmente hai imparato una o due cose dall'ultimo giro. È il momento opportuno per una revisione. Potresti raggiungere persone che non hanno ricevuto il messaggio prima.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti rivisitare una conversazione confidenziale mentre Mercurio retrogrado e Giove si allineano. Presta molta attenzione, Gemelli. Potresti ricevere un suggerimento utile o scoprire qualcosa che ti è utile sapere. Potresti ricevere buone notizie da un coniuge, da un alleato d'affari o da un istituto finanziario. Tuttavia, potresti dover fare i salti mortali per far sì che le cose funzionino come desideri. Un allineamento Venere-Plutone ti incoraggia a dare priorità alla tua vita sessuale. Una serata romantica può riaccendere la scintilla con il partner. È il giorno perfetto per migliorare il tuo gioco di bellezza e fitness. Quando ti senti sexy, anche le altre persone ti troveranno sexy. Rinfrescare il tuo look può aumentare la tua sicurezza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Le tue abilità interpersonali saranno perfette poiché Mercurio retrogrado e Giove allegro si allineeranno nelle tue zone interpersonali. Collaborare con amici o colleghi a un progetto può essere istruttivo e divertente. È meglio rimandare le nuove iniziative fino alla fine del periodo retrogrado di Mercurio. Nel frattempo, puoi svolgere un lavoro di grande impatto dedicando tempo a qualcosa già in corso. L’atmosfera della giornata è tutta incentrata sul rifacimento! La conversazione scorrerà liberamente tra te e le persone che incrociano il tuo cammino. È il giorno perfetto per conoscere meglio qualcuno. Alcune persone saranno un libro aperto. Potrebbero non essere sempre così aperti. Faresti meglio a porre le tue domande scottanti finché ne hai la possibilità!