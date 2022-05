Oroscopo di oggi 18 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 18 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 18 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: dovrai fare attenzione a non promettere più di quanto puoi offrire poiché la Luna Capricorno nel tuo settore pubblico quadra sopra Giove nel tuo segno. Meglio promettere poco e dare troppo che lasciare qualcuno (come un Cancro) deluso.

Amore/Amicizia: il tuo cuore è molto più grande del solito con Giove espansivo nel tuo segno. Dato che quadra Cerere nel tuo regno domestico, potresti trovare difficile dire di no a una persona cara che ha bisogno. Prima di accettare di soddisfare la loro richiesta, faresti meglio a porre domande e scoprire cosa comporta. Una piccola domanda può aiutare a determinare se hai l'energia o le risorse necessarie per portare a termine.

Carriera/Finanza: Affrontare la fatica della vita di tutti i giorni non sarà il tuo forte in quanto il tuo sovrano, Marte, incontra il disilluso Nettuno nel tuo regno dietro le quinte. Quando il gioco si fa duro, è probabile che ti nascondi ed eviti le tue responsabilità. Forse stai nutrendo rancore per la tua vita lavorativa? O forse sei solo esausto e hai bisogno di una pausa? Fai quello che devi fare, ma non lasciare che nessuno ti becchi a rallentare. Non sai mai chi potrebbe fischiare e denunciarti.

Crescita personale/spiritualità: anche se potresti evitare determinati doveri, lavorerai silenziosamente dietro le quinte per raggiungere un obiettivo a lungo termine mentre Marte contatta il diligente Saturno. Ogni piccolo passo che farai ti avvicinerà alla tua destinazione finale.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non c'è niente di sbagliato nell'avere una prospettiva positiva ed essere fiduciosi riguardo alla tua giornata. Poiché la realistica Luna Capricorno quadra l'entusiasta Giove, l'ottimismo cieco può essere una via di fuga. Tuttavia, le cose non funzioneranno magicamente, specialmente quando si ha a che fare con un Ariete.

Amore/Amicizia: può essere difficile dire di no o non essere d'accordo con una persona cara poiché incoraggiare Cerere nel tuo settore delle comunicazioni si scontra con l'ottimista Giove. Invece di essere sincero, potresti dire loro quello che pensi vogliano sentire. È perché non vuoi ferire i loro sentimenti? O è perché non vuoi metterti in una posizione scomoda? Non è bello far saltare in aria la gonna di qualcuno. Non vorresti che nessuno ti inganni o deludi. Sii sincero.

Carriera/Finanza: con un allineamento Marte-Saturno in gioco, il supporto di un collega o un amico motivante può aiutarti a fare progressi verso il raggiungimento del tuo prossimo traguardo. Ogni passo ti avvicina.

Crescita personale/Spiritualità: l'umanitario in te sarà risvegliato e pronto a entrare in azione mentre il guerriero Marte incontra il salvatore Nettuno nella tua casa della comunità. C'è potere nei numeri. È il momento perfetto per allinearsi con un gruppo o un'organizzazione che condivide le tue preoccupazioni. Questo potrebbe essere un livello di coinvolgimento più profondo con una causa a cui eri devoto nel giugno 2020, oppure potrebbe essere un'ulteriore spinta verso il raggiungimento di un obiettivo che perseguivi in ​​quel momento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'eclissi lunare di ieri ti ha ricordato l'importanza di avere un solido sistema di supporto emotivo su cui puoi fare affidamento. Poiché la luna contatta i corpi planetari nel tuo settore sociale, passare del tempo con gli amici (in particolare l'Ariete) può fornire l'ispirazione e la motivazione di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: potresti sentirti come se fossi quello che deve sempre parlare mentre Mercurio retrogrado nel tuo segno si scontra con l'amichevole Venere nel tuo settore sociale. Non importa quanto dici, potresti trovare difficile convincere qualcuno ad aprirsi. Se ti sembra troppo lavoro, riposati. Se l'altra persona è interessata a continuare la conversazione, lascia che ti contatti.

Carriera/Finanza: Saturno diligente nella tua casa di educazione superiore che si allinea con il visionario Nettuno nel tuo settore professionale lo rende un momento opportuno per aumentare di livello le tue conoscenze. Cosa devi imparare e quali abilità devi acquisire per realizzare un sogno? Se raggiungere il tuo prossimo traguardo professionale richiede di rafforzare il tuo know-how, faresti meglio a metterti sui libri. Potrebbe essere necessario impegnarsi a rimanere lì a lungo per ottenere l'istruzione di cui hai bisogno.

Crescita personale/Spiritualità: puoi essere incredibilmente motivante o seriamente irritante quando i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano. Presta attenzione a come la tua energia influisce sulle persone intorno a te. Alcune persone sono più sensibili di altre.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti sentirti in dovere di fare una buona impressione sugli altri mentre la luna attraversa la tua casa di interazione uno contro uno. Potresti spingerti troppo lontano perché la luna e l'entusiastico Giove si scontrano. Non esagerare cercando di compiacere un Ariete.

Amore / Amicizia: vorrai essere visto come un'anima generosa che soddisfa la richiesta di una persona cara poiché Cerere che nutre nel tuo segno si scontra con il benevolo Giove. Quindi, potresti dire di sì immediatamente invece di dire no o forse. Ti senti davvero motivato a essere d'aiuto? O si tratta più di impressionare la tua famiglia o comunità e salvare la faccia? Impegnarsi troppo potrebbe costarti, quindi fai attenzione a ciò che affronti.

Carriera/Finanza: quando Marte contatta Saturno responsabile nella tua zona di debito, sarai disposto a rinunciare a certi piaceri se ciò significa che puoi pagare alcune bollette. Ogni indulgenza a cui dici di no ti aiuta a metterti in nero. È il tipo di parsimonia con cui puoi stare bene.

Crescita personale/Spiritualità: il guerriero Marte che incontra il salvatore Nettuno nella tua idealistica nona casa è destinato a risvegliare l'attivista che è in te, spingendoti a combattere per una causa in cui credi. La tua missione potrebbe sembrare quasi una ricerca mistica e qualcosa a cui eri destinato fare. Si spera che non sia una commissione stupida, ma qualcosa che ha uno scopo genuino e può fare la differenza nel mondo che ti circonda.