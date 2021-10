Oroscopo di oggi 18 ottobre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 18 ottobre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 18 ottobre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna che entra nel tuo segno, ti sveglierai sentendoti sicuro di te stesso. È un buon giorno per rivolgere la tua attenzione alle tue esigenze personali. Vai al nocciolo della questione invece di perderti nell'astrazione. Un Gemelli può aiutare a concretizzare un piano.

Amore/Amicizia: ora che Mercurio non è più retrogrado, puoi smettere di avere la stessa conversazione relazionale più e più volte. Puoi anche smettere di comunicare con gli ex e rimuginare su ciò che potrebbe, dovrebbe essere o sarebbe successo. La tua felicità è davanti a te, non dietro di te. Mettilo a riposo e vai avanti. Si spera che tu abbia acquisito informazioni su ciò che funziona e non funziona nelle relazioni. Può aiutarti a fare scelte migliori in futuro.

Carriera/Finanza: con un allineamento tra Marte intraprendente e Giove ottimista che dà energia alle tue zone di persone, ti consigliamo di lavorare con persone motivate ed entusiaste. Che tu stia collaborando uno a uno o prendendo parte a un progetto di gruppo, puoi fare molto quando ti unisci ai colleghi per mettere in atto un piano. Il cielo può sembrare il limite. Puoi realizzare qualcosa di incredibile a patto di non sopravvalutare ciò che è possibile.

Crescita personale/spiritualità: comunicare i propri bisogni e desideri può essere difficile quando Venere e Cerere si scontrano. Non prenderla sul personale se i tuoi desideri rimangono insoddisfatti e non cercare sangue da una pietra. Un "no" non significa che non sei amabile.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: trascorrere del tempo da soli ti consente di disfare le tue emozioni e capire le cose. La solitudine ringiovanirà con la luna che entrerà nella tua casa di riposo. Un Sagittario può fornire supporto emotivo se necessario, ma è probabile che tu ce l'abbia.

Amore/Amicizia: le conversazioni su sesso e denaro possono essere imbarazzanti quando Venere e la nutrice Cerere si affrontano. Non ricevere ciò a cui hai diritto potrebbe farti sentire non amato o indesiderabile. In alternativa, il tuo partner potrebbe prenderla sul personale se non sei attento ai suoi desideri. Tieni sotto controllo le tue aspettative. Tieni lo spazio per l'idea che qualcuno che non soddisfa i tuoi desideri potrebbe non essere su di te. Potrebbero avere altre cose di cui occuparsi.

Carriera/Finanza: nelle ultime settimane, il lavoro è stato un caso di revisione, revisione e rifacimento. Ora che Mercurio stazionando direttamente, puoi aspettarti che le attività in stallo riprendano il movimento in avanti. Aspetta, toro! Potresti non essere completamente aggiornato fino all'inizio di novembre. Tuttavia, inizierai a sentirti come se ti stessi facendo prendere e le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. Anche la comunicazione con i colleghi migliorerà. Se stai aspettando di ricevere notizie su una nuova posizione, le notizie potrebbero arrivare presto.

Crescita personale/spiritualità: Marte intraprendente che si allinea con l'entusiasta Giove segnala che è tempo di fare un grande passo verso il raggiungimento di un obiettivo importante. È un momento tipo "vai alla grande o vai a casa". Cosa sei disposto a fare?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna che entra nel tuo settore dell'amicizia, troverai conforto nel connetterti con le tue persone preferite. Tu e un Sagittario siete spesso in sintonia. Tirate fuori il meglio l'uno dall'altro? O abiliti le tue rispettive cattive abitudini?

Amore/Amicizia: il tuo viaggio nella memoria volge al termine mentre le stazioni di Mercurio dirigono. Ciò significa niente più messaggi a sorpresa dal tuo ex e niente più ricordi malinconici di storie d'amore passate. Puoi aggrapparti al passato, se lo desideri. Tuttavia, la felicità che cerchi è davanti a te, non dietro di te. Se di recente ti sei riallacciato a una persona del tuo passato, presto dovrai decidere se merita di avere un ruolo nel tuo futuro.

Carriera/Finanza: Avrai grandi idee e sarai pronto a metterle in atto mentre l'audace Marte si armonizza con l'espansivo Giove. Questa energia entusiasta ti consente di portare un progetto al livello successivo. Espanditi in una nuova direzione o raggiungi un pubblico più ampio di quello che hai raggiunto prima. Sono favorite le attività che coinvolgono l'istruzione, l'editoria, il marketing e le pubbliche relazioni. Anche gli affari internazionali e gli affari governativi sono favoriti.

Crescita personale/spiritualità: i segnali misti possono rendere difficile per te e il tuo partner, figlio o un membro della famiglia rispondere ai bisogni dell'altro. Quando Cerere e Venere si scontrano, è personale quando i desideri non vengono riconosciuti. Non fare tutto su di te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 18 OTTOBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna che attraversa la parte superiore del tuo grafico, i tuoi sentimenti sono là fuori perché tutti possano vederli, e ti va bene. Un Sagittario può riguardare ciò che stai vivendo e potrebbe capirti meglio di quanto tu capisca te stesso.

Amore/Amicizia: fai attenzione a non dare per scontato che il tuo partner o la tua famiglia siano consapevoli dei tuoi desideri o capiscano i tuoi bisogni. Mentre Venere affronta Cerere bisognosa, potresti prenderla sul personale se i tuoi desideri non vengono realizzati. È fondamentale usare le tue parole e far sapere ai tuoi cari quello che vuoi. A volte sei così riluttante a esprimere i tuoi bisogni che solo un sensitivo potrebbe capirlo. Se qualcuno ha le mutande in disordine, potrebbe essere perché si sente trascurato.

Carriera/Finanza: con i progetti per la casa e i piani familiari, vorrai diventare grande poiché l'audace Marte si armonizza con il sontuoso Giove. La buona notizia è che i fondi necessari per finanziare i tuoi piani potrebbero essere a portata di mano. Quando cerchi un prestito o altre risorse, fai attenzione a non prendere più del necessario.

Crescita personale/spiritualità: potresti aver imparato alcune cose intriganti sulla tua famiglia e sul tuo background mentre Mercurio retrogrado ti ha portato più a fondo nella tua storia. Capire da dove vieni fornisce un senso più forte di chi sei. Con Mercurio che ora staziona direttamente, questa conoscenza può informare le scelte che fai riguardo alla tua vita domestica e familiare in futuro.