Oroscopo di oggi 18 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 18 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 18 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: stai ancora cavalcando l'onda delle vibrazioni di luna nuova di ieri e ti senti ispirato a ricominciare da capo. Migliorare il modo in cui ti relazioni con determinati individui (come una Bilancia) avrà un ruolo nel programma. Sono più intrinseci alla tua felicità di quanto pensi.

Amore / Amicizia: con la Luna della Bilancia allineata con Venere e Vesta nelle tue zone di vita amorosa, ti dedichi a mantenere la pace. Ecco perché andrai d'accordo con ciò che il tuo interesse amoroso vuole fare piuttosto che affermare i tuoi interessi. Per mantenere una relazione felice, a volte devi fare cose che non vuoi veramente fare. Per i single, è un ottimo momento per esercitarsi a mettere gli altri al primo posto. Potresti essere piacevolmente sorpreso da quello che succede quando lo fai!

Carriera / Finanza: con l'industrioso Sole della Vergine nella tua zona di lavoro in contrasto con Marte nel tuo segno, potresti sentirti un po 'insicuro di te stesso. Essere troppo assertivi è destinato a creare problemi, mentre non essere abbastanza forti può significare che alcuni compiti vengono lasciati in sospeso. Pensa oltre a ciò che funziona per te e considera come le tue azioni potrebbero avere un impatto su tutte le parti coinvolte. Questo può darti indicazioni su come procedere.

Crescita personale / spiritualità: optare per l'armonia non solo avvantaggia gli altri, ma anche te. Se sei abituato ad affrontare il caos, potresti non rendertene conto che sei libero di scegliere un modo diverso.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: mettere in ordine la tua vita fornirà l'armonia di cui hai bisogno mentre sei sotto lo sguardo della Luna della Bilancia. Pulisci il disordine e spunta le attività dalla tua lista di cose da fare. Più tardi, puoi celebrare queste piccole vittorie con il tuo Leone preferito.

Amore / amicizia: a volte, semplicemente non hai l'energia o la fiducia necessaria per affrontare la tua vita amorosa. Con il pignolo sole in Vergine e l'esuberante Marte in contrasto, giudicherai male quanto dovresti essere forte. Essere troppo audace ti fa sembrare aggressivo mentre fai troppo poco può far credere al tuo interesse amoroso che non sei interessato. Invece di giocare, ascolta il tuo cuore e fai ciò che ti sembra giusto, anche se questo significa non fare nulla.

Carriera / Finanza: una nuvola di confusione aleggia sui tuoi affari mentre Mercurio si scontra con l'inafferrabile Nettuno. Le dinamiche di squadra possono essere particolarmente complicate. Il progresso di un progetto potrebbe interrompersi quando viene rivelato che ti mancano le informazioni giuste. Potrebbe esserci confusione su ciò che è necessario o qualcuno potrebbe lanciare deliberatamente una chiave inglese nei lavori. Controlla e ricontrolla i fatti e le cifre prima di consegnare un incarico.

Crescita personale / spiritualità: non sottovalutare il valore dei piaceri semplici. Con la Luna Bilancia che aspira a Venere nel tuo regno domestico, fare progetti a casa e passare del tempo con i tuoi cari può essere profondamente gratificante. Soprattutto se ti senti stressato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo spirito e il tuo senso dell'umorismo ti renderanno qualcuno che le persone vogliono ascoltare. Non sottovalutare la tua capacità di informare e intrattenere. Una Bilancia potrebbe essere il tuo più grande fan. Possono avere informazioni che si dimostrano preziose per te.

Amore / amicizia: potresti essere sorpreso di scoprire che il tuo affetto per una certa persona è più profondo di quanto immaginassi. Una sorprendente connessione Venere / Urano è pronta per indurti nei desideri nascosti. Potresti persino spifferare parole di apprezzamento o amore prima ancora di realizzare ciò che stai dicendo. Forse il tuo sé superiore sta cercando di dirti qualcosa? L'amore o l'amicizia che cerchi potrebbe essere molto più vicino di quanto pensi.

Carriera / Finanza: la creatività incontra la concentrazione mentale mentre Vesta e intelligente Mercurio si allineano. Indipendentemente da ciò su cui stai lavorando, troverai un modo ingegnoso per esprimere idee, dando il tuo tocco unico a ciò che fai. È un momento eccellente per la ricerca, l'apprendimento e i progetti che implicano la scrittura, il parlare in pubblico o la condivisione di informazioni. Fare un'immersione profonda può essere divertente, ma ti esaurisce mentalmente se ti spingi troppo oltre. Conosci i tuoi limiti.

Crescita personale / spiritualità: il tuo gioco di comunicazione è perfetto poiché la drammatica Luna del Leone guarda il Nodo Nord nel tuo segno. Potresti scoprire di non dover sempre rimandare alla conoscenza degli altri. Tutto quello che devi fare è fidarti di te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la Luna in Bilancia nel tuo regno domestico, il tuo amore per il nidificazione e il riposo è in pieno effetto. I pasti cucinati in casa e le tue comodità preferite ti faranno ringiovanire. Invita una Bilancia a bassa manutenzione e chiamala festa.

Amore / amicizia: va bene esplorare le fantasie sul ruolo che qualcuno giocherà nel tuo futuro. È bello immaginare tutti i posti in cui andrai e le cose che farai. Un disordinato allineamento Mercurio / Nettuno mette in guardia dal condividere le tue idee con il tuo interesse amoroso e farli prendere dal clamore. Per te, è solo una ruminazione fantasiosa, ma potrebbero essere inclini a prendere a cuore le tue parole. Allo stesso modo, non dovresti credere a tutto ciò che senti.

Carriera / Finanza: passare troppo tempo ad analizzare tutti gli angoli può significare che non si arriva mai all'azione. Allo stesso modo, agire senza essere ben preparati può significare che quello che fai è un totale flop. Con il perfezionista sole in Vergine in contrasto con Marte, potresti trovarti in una situazione senza vittorie. Pausa stampa su progetti progettati per avere un grande impatto. Oggi potresti avere più successo con compiti meno importanti.

Crescita personale / spiritualità: la tua casa è il tuo santuario. E con il tuo sovrano, la luna, che attraversa il tuo regno domestico, vorrai che sia il più accogliente possibile. Perché non ripulire il disordine e apportare alcune modifiche?

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sarai generoso con il tuo affetto con la luna nella tua zona di comunicazione per tutto il giorno. Amici e persone care saranno felici quando chiami o invii un messaggio, facendo loro sapere quanto ci tieni. Può ispirare una Bilancia a rispondere in natura.

Amore / amicizia: le labbra sciolte affondano le navi è più di un divertente scioglilingua. Con Mercurio loquace in contrasto con Nettuno nella tua casa dei segreti, è un avvertimento contro la rivelazione di informazioni che dovresti mantenere riservate. La voglia di diffondere pettegolezzi succosi può essere irresistibile. Considera il danno che potresti fare dicendo la cosa sbagliata. Allo stesso modo, dovresti stare attento con chi condividi i tuoi dettagli intimi. Non ci si può fidare di tutti.

Carriera / Finanza: indipendentemente dal fatto che tu abbia ragione o torto su una questione finanziaria, fare tante storie non aiuterà la tua causa. Con il fastidioso sole in Vergine nella tua zona monetaria in contrasto con l'esuberante Marte, sei destinato a farti prendere le mutande se c'è una piega nel tuo flusso di cassa. Raffredda i tuoi jet e considera il modo più intelligente per affrontare il problema. Le persone tendono ad essere molto più disponibili quando non ricorri al gioco della colpa o della vergogna.

Crescita personale / spiritualità: mostrare la tua faccia migliore può fare miracoli per migliorare il tuo umore. Ti divertirai a vestirti mentre la Luna della Bilancia in cerca di bellezza contatta Venere nel tuo segno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: c'è una linea sottile tra prendersi cura dei propri interessi ed essere egoisti. Rimanere dalla parte giusta assicurerà che le tue relazioni siano positive. In caso di dubbi sulle tue motivazioni, chiedi a una Bilancia equilibrata di verificare la realtà.

Amore / Amicizia: è naturale mettere i propri interessi al primo posto mentre il sole è nel segno; tuttavia, non significa che puoi permetterti di ignorare i bisogni degli altri. Il sole che si scontra con l'esuberante Marte suggerisce che esigere egoisticamente che i tuoi desideri siano soddisfatti può causare problemi tra te e il tuo interesse amoroso. Fai alcuni respiri profondi e fai un passo indietro prima che diventi una situazione accesa. Trova un modo migliore per farlo.

Carriera / Finanza: l'assegno è per posta. O è? Con l'intelligente Mercurio nella tua zona monetaria in contrasto con l'evasivo Nettuno, non è probabile che tu possa ottenere una lettura accurata su una questione finanziaria. Se le parole di qualcuno non ti sembrano vere, fidati del tuo istinto. Potrebbero mentire o essere sinceramente confusi. In entrambi i casi, è meglio non agire su informazioni imprecise. Allo stesso modo, dovresti evitare di dire una mezza verità su una questione di soldi.

Crescita personale / spiritualità: contare le tue benedizioni è un ottimo modo per moltiplicare la tua fortuna. C'è sempre qualcosa nella tua vita di cui essere grato. Puoi fare un ulteriore passo avanti compiendo un atto casuale di gentilezza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nel segno per tutto il giorno, ti sembrerà di andare in giro con il cuore in mano. Va bene perché il mondo ha bisogno delle vibrazioni super dolci e armoniose che porti. Un Leone lo troverà molto calmante.

Amore / Amicizia: Con il Sole in Vergine nella tua riposante dodicesima casa in contrasto con Marte nella tua zona di collaborazione, potresti non avere l'energia per affrontare i problemi di relazione. Andare in punta di piedi con il tuo partner per un piccolo reclamo non è qualcosa per cui sei dell'umore giusto. Per i single, metterti in gioco può sembrare che ti stia preparando per la battaglia. Perché non dare una pausa alla ricerca della partnership per ora?

Carriera / Finanza: l' indecisione incombe mentre il volubile Mercurio nel tuo segno si scontra con il nebuloso Nettuno nella tua zona di lavoro. È meglio mettere in attesa gli incarichi complicati. Sotto questa atmosfera oscura, anche le attività di routine possono essere fonte di confusione e stress. In una nota diversa, l'aria è piena di pettegolezzi e voci infondate. Non credere a tutto quello che senti. Potresti essere tentato di aggiungere le tue opinioni al mix, ma faresti bene a tenere le labbra chiuse.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non lasciarti coinvolgere dagli impegni familiari o dai progetti in casa. Oggi potresti aver bisogno di tempo da dedicare alle preoccupazioni personali. Sii realistico su quanto puoi gestire.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la Luna Bilancia nella tua sfuggente dodicesima casa, sei un indovinello, avvolto in un enigma, dentro un mistero. Più un Capricorno lavora nel tentativo di capirti, più diventerà confuso. Un po 'di mistero aiuta a mantenere il tuo fascino.

Amore / amicizia: la comunicazione con il tuo interesse amoroso può diventare molto strana quando Mercurio nella tua elusiva dodicesima casa si scontra con il losco Nettuno nella tua zona romantica. Sotto questa atmosfera oscura, non sei esattamente disponibile. In effetti, è probabile che eviti le domande a cui non sei pronto a rispondere e gli argomenti che non sei disposto a discutere. Di conseguenza, l'altra persona potrebbe essere altrettanto cauta. Hai qualcosa da nascondere? O hai bisogno di tempo per capire le cose?

Carriera / Finanza: la fretta può essere la morte della pianificazione strategica e viceversa. Approcci contrastanti a un'attività possono causare problemi quando il sole nella metodica Vergine e Marte si scontrano. Questo può rendere difficile mettersi sulla stessa pagina con i colleghi. È probabile che passi più tempo a discutere su come portare a termine le cose che a metterti al lavoro. Preparati a far parte del consenso del gruppo.

Crescita personale / spiritualità: emozioni intense possono portare a idee folli e pensieri ossessivi. Non devi credere a tutto ciò che pensi. Sii un osservatore distaccato di ciò che ti passa per la mente invece di identificarti con la narrazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento quando partecipi ad attività che ampliano i tuoi orizzonti. Quando la luna si trasforma in un'abile Vergine, sarai ansioso di mostrare ciò che sai. Un Leone può essere molto colpito dalla tua conoscenza e dal tuo fascino geniale.

Amore / amicizia: nonostante i tuoi migliori sforzi per accogliere una storia d'amore a distanza o una relazione insolita, potrebbe comunque interrompere il flusso della tua vita. Tutte le scommesse sono finite con Venere che fa quadrare Urano nella tua casa delle abitudini quotidiane. Un po 'di eccitazione in nome dell'amore è una cosa bellissima, ma sopportare il caos completo è folle. Se sei un tipo nervoso, potresti trovare questi scherzi romantici troppo stressanti da gestire. Forse è ora di cambiare?

Carriera / Finanza: mettiti al lavoro e preparati a studiare, fare ricerche o fare brainstorming su un progetto. Assegnerai compiti mentali come Mercurio intelligente si allinea con Vesta nella tua zona di apprendimento superiore. Lavorare con un team o un compagno di studio può motivarti e aiutarti a rimanere in pista. Quando sei nella zona, possono passare ore prima ancora che te ne accorga. Pianifica le pause in modo da non bruciarti.

Crescita personale / spiritualità: non c'è niente di sbagliato nell'essere competitivi. Quando giochi, giochi per vincere. Mantienilo nello spirito del divertimento mentre guidi duramente per ottenere ciò che cerchi. Renderà il processo più piacevole.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: è emozionante testare i limiti delle proprie conoscenze e abilità. Sei sempre desideroso di scoprire quanto ancora puoi fare. Fai meno in modo più abile piuttosto che assumerti di più. Deluderai un Gemelli se mordi più di quanto puoi masticare.

Amore / amicizia: non c'è niente di così sexy come la fiducia. Ce l'hai in abbondanza quando la Luna Nuova contatta Plutone e Saturno nel tuo segno. Non sorprenderti se giri qualche testa. Il potere che irradi è super seducente.

Carriera / Finanza: sei in grado di fare molto, anche se non quanto prometti mentre il chiacchierone Mercurio squadra ottimista Giove nel tuo segno. Forse stai cercando di impressionare i superiori? O forse stai sottovalutando il tempo o le risorse necessarie per assumere ciò che ti viene chiesto di fare. Fai un respiro profondo prima di impegnarti e concediti la possibilità di fermarti e dire "forse". In questo modo, puoi guadagnare un po 'di tempo.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanta conoscenza possiedi, non è mai abbastanza per l'ambizioso Capricorno. La Luna Nuova Vergine nella tua casa di istruzione superiore ti ispirerà a far salire di livello la tua saggezza. I semi che pianterai nelle prossime due settimane determineranno come e dove crescerai nell'anno a venire. È un ottimo momento per iscriversi a un corso o iniziare un corso di studio indipendente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nella Bilancia diplomatica, sei incline ad accettare le risposte che ti vengono date piuttosto che fare storie. Non puoi permetterti di mettere la testa sotto la sabbia, in particolare quando si tratta di un Pesci. Non aver paura di metterli all'opera.

Amore / Amicizia: il tuo desiderio di vicinanza può essere urgente con il Sole in Vergine nella tua casa di intimità. Aggiungi un Marte aggressivo al mix e potresti esprimere i tuoi desideri in modo piuttosto energico; tuttavia, se sei un tipo timido, la paura di diventare troppo forte potrebbe significare che non fai abbastanza rumore per avvisare qualcuno di ciò che desideri. Sii gentile con te stesso e con gli altri mentre esprimi i tuoi bisogni. Questo è un territorio delicato per te e il tuo partner.

Carriera / Finanza: non puoi permetterti di essere diplomatico in materia di soldi. Con Mercurio in contrasto con il losco Nettuno nella tua zona monetaria, devi chiedere i fatti. Questa atmosfera oscura può confondere le preoccupazioni finanziarie. Nella migliore delle ipotesi, ci sarà confusione. Nel peggiore dei casi, potresti incontrare qualcuno che vuole approfittare della tua ingenuità. Aggrappati alle ricevute e mantieni un registro accurato delle transazioni importanti. Potresti averne bisogno in futuro.

Crescita personale / spiritualità: la tua ricerca della conoscenza spirituale potrebbe avere un prezzo. Prima di effettuare un investimento finanziario, poni domande e cerca informazioni per verificare di essere sulla strada giusta.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: L'oscurità della luna ti invita a considerare dove devi apportare modifiche nel modo in cui gestisci una relazione importante. L'altra persona (forse una Vergine critica) ha torto? O sei la persona che ha bisogno di cambiare il proprio approccio?

Amore / Amicizia: mentre i nodi della luna quadrano con il pignolo Sole della Vergine nella tua zona di collaborazione, potresti chiederti se tu e il tuo interesse amoroso volete le stesse cose. Oggi può sembrare che i tuoi obiettivi e le tue priorità non siano allineati. Una cattiva comunicazione può contribuire al problema. Le difficoltà sorgono quando non puoi o non parli di quello che vuoi. Se sei single, rivaluta ciò che stai cercando in una relazione e come si adatta alla tua carriera, alle aspirazioni domestiche e familiari.

Carriera / Finanza: sarai ispirato quando lavorerai con persone pronte ad abbracciare il cambiamento. La strategica Luna Vergine che entra in contatto con Urano, Pallade e Giove lo rende un giorno eccellente per lavorare con i tuoi colleghi più lungimiranti. Sarai bravo a trovare modi per introdurre l'innovazione nel tuo modo standard di fare le cose. Anche l'avversario più feroce non può ostacolare quando le idee creative portano risultati.

Crescita personale / spiritualità: guardare l'ombelico a tarda notte aumenterà sicuramente la tua ansia mentre la luna si oppone al nebuloso Nettuno nel tuo segno. Pensieri deprimenti e un'atmosfera lunatica segnalano che è ora di colpire il fieno.