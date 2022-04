Oroscopo di oggi 19 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 19 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 19 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: senti che la luna piena si sta avvicinando a te? Inizia ora a prepararti per il suo arrivo domani contemplando che tipo di nuovi semi vuoi piantare per il tuo futuro. Nel frattempo, l'opposizione della Luna Bilancia a Chirone in Ariete nella tua prima casa di te stesso ti chiede di guardare ai momenti passati in cui sei stato ferito o ferito, cosa che potresti ignorare come meccanismo di risposta. Ci sono scelte migliori per affrontare questo tipo di dolore, e una di queste è voltarsi e affrontarlo consapevolmente e permettere a te stesso di sentirti vulnerabile in modo da poter finire di elaborare l'esperienza. Un Cancro può tenere spazio per te mentre guarisci questo.

Amore/Amicizia: La Luna della Bilancia getta una luce romantica nella tua settima casa di unione; tuttavia, oggi la luna si scontra con Venere, creando tensione e disarmonia. Coltivare le tue amicizie è un'opzione migliore in questo momento, quindi raduna i tuoi amici e divertiti con il tuo gruppo di spiriti affini.

Carriera/Finanza: Con Mercurio e Urano nel tuo settore monetario, ed entrambi si scontrano con la luna oggi, la tua mente è brillante ma irregolare, il che non è un'ottima combinazione per gestire le tue finanze. Lascia fluire le idee, annotale, ma evita di intraprendere qualsiasi azione finché non hai avuto la possibilità di esaminarle.

Crescita personale/spiritualità: lascia andare così puoi andare avanti e finalmente essere felice.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: mentre l'efficiente luna in Vergine completa il suo viaggio attraverso la tua zona di produttività, ti consigliamo di completare tutte le attività che sono state lasciate in sospeso. Sarà bello abbottonare le cose e cancellarle dalla tua lista di cose da fare. Un Capricorno può offrire una guida utile.

Amore/Amicizia: con Marte che entra in Pesci e nella tua zona comunitaria, assumerai un ruolo attivo nella vita dei tuoi amici e parteciperai con entusiasmo alle attività di gruppo. Fino al 24 maggio sarai la persona che tutti cercano di farsi carico. Sarai comprensivo di ciò che stanno passando i tuoi amici, ma non accetterai scuse. Li motiverai ad agire e li aiuterai a ideare un piano che faccia muovere le cose. Evita di essere invadente o competitivo.

Carriera/Finanza: il risentimento nascosto e la paura di essere ignorati possono emergere quando il sole e la guerriera Eris si incontrano nell'ardente Ariete e nel tuo regno intimo. È una buona idea riconoscere come ti senti riguardo alla tua vita lavorativa. Se non lo fai, i tuoi veri sentimenti potrebbero rivelarsi in modo dirompente. Può essere difficile possedere l'insoddisfazione. Tuttavia, essere onesti con se stessi è l'unico modo per apportare un cambiamento.

Crescita personale/Spiritualità: sarai determinato a dimostrare di essere una persona forte e capace poiché l'intelligente Pallade contatta il saldo Saturno in cima alla tua carta. Se ti attieni alle tue pistole, sei destinato a fare la giusta impressione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: in questo fine settimana di vacanza, la Luna della Bilancia illumina la luce della sua natura creativa nel tuo settore della creatività personale, così sei pieno di idee, possibilità e la necessità di esprimerti in modo creativo. Se fare le uova di Pasqua non soddisfa quel desiderio, non preoccuparti, non sei solo. Immergiti nelle modalità che ami e permetti a te stesso di creare liberamente in quel regno. Un Acquario vorrebbe imparare a fare quello che fai. Raccogli la tua pazienza e offri di insegnargli.

Amore/Amicizia: Chirone mette in evidenza il tuo settore di amicizia, opponendosi alla luna, richiamando vecchi problemi non guariti che influiscono sulla tua capacità di amare. Piuttosto che cercare di ignorare o evitare i vecchi ricordi e il dolore, voltati e affrontali direttamente. Sii vulnerabile e permetti a te stesso di sentire quel vecchio dolore. Quando lo fai, è come staccare la spina di una vasca... Si svuoterà da sola, lasciandoti libero di riempire quello spazio con qualcosa di gioioso.

Carriera/Finanza: Venere attiva la tua carriera e il settore dei risultati, scontrandosi con la luna, rendendo difficile tollerare sciocchezze oggi. Nessuno può dire che la tua miccia è corta; sei affascinante come sempre, ma sai che la tua pazienza è minima. Quindi, prendi le misure necessarie per proteggere il tuo benessere.

Crescita personale/Spiritualità: vedi chiaramente cosa devi fare dopo; ora devi farlo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: mentre Pasqua e Pasqua fanno il loro ingresso oggi, la Luna della Bilancia illumina il tuo nido e il tuo giardino così come coloro che ci vivono. La luna si scontra con Venere oggi, quindi socializzare non è molto allettante. Perché non prepararsi per l'arrivo della Luna Piena domani e passare un po' di tempo a contemplare ciò che vorresti veder crescere o ciò che vorresti manifestare nella tua vita? Incoraggia le persone con cui vivi a fare lo stesso, quindi condividi le tue intenzioni durante un pasto accogliente questa sera. Includi uno Scorpione e farai la loro giornata.

Amore/Amicizia: Mercurio e Urano mettono in risalto la tua undicesima casa di amicizia e si scontrano con la luna. Le emozioni sono volatili, le azioni imprevedibili e le parole possono essere taglienti e taglienti. È probabile che i sentimenti feriscano, quindi osserva le tue parole e tieni pronto il conforto per chiunque si senta colpito dalla frusta dell'arguzia di qualcuno o addirittura dalla scortesia deliberata.

Carriera/Finanza: Chirone in Ariete attiva la tua decima casa di carriera e successo, opponendosi alla Luna Bilancia, tirando su energia ed emozioni sepolte da molto tempo fa che influiscono sul tuo successo oggi. Invece di respingere queste cose, girati e affrontale, abbracciale, sentile e liberati.

Crescita personale/spiritualità: abbracciando le benedizioni della tua vita e celebrandole, stai dicendo all'Universo "grazie" e che vorresti che più di questo tipo di cose fluissero nella tua vita.