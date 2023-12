Oroscopo di oggi 19 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 19 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 19 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Una congiunzione Luna-Plutone nell’ambizioso Capricorno all’inizio della giornata promette di accendere la tua determinazione. Avrai voglia di mostrare al mondo di cosa sei fatto. Inseguire i propri sogni nonostante le proprie riserve è una cosa bellissima. È improbabile che lascerai che l’insicurezza ti impedisca di fare ciò che vuoi mentre il guerriero Marte si sincronizza con il guaritore ferito nel tuo segno. È il giorno perfetto per espandersi con qualcosa su cui stai lavorando. O forse sarai ispirato a provare qualcosa di completamente nuovo? Dimostrare a te stesso che puoi fare qualcosa che ti intimidisce è destinato ad aumentare la tua sicurezza. Non saprai mai cosa è possibile fare finché non ci provi. Essere audace! Hai questo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna del Primo Quarto in Pesci e il tuo settore sociale servono a ricordarti che non sei destinato a portare un carico gravoso da solo. Che il tuo fardello sia finanziario o emotivo, è intelligente chiamare qualcuno che ti assista con il lavoro pesante. Alcuni tori potrebbero temere che gli altri li considerino bisognosi o li considerino un fastidio. È intelligente ricordare che sei un essere umano che ha bisogno di connessione umana e di un’ampia rete di supporto. In questo momento, c'è qualcuno nella tua cerchia che ha bisogno di essere necessario e sta aspettando che qualcuno lo raggiunga. Perché non dare loro la possibilità di farsi avanti?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il primo quarto di Luna in Pesci e il tuo settore pubblico possono rivelare i pericoli di esporsi. Può essere impossibile ottenere le cose che desideri senza trovarsi a volte in una posizione vulnerabile. Avere una relazione può essere particolarmente stimolante in questo momento. Cosa succede quando l'oggetto del tuo affetto si trova faccia a faccia con i tuoi difetti? Se tutto va bene, accetteranno che le tue imperfezioni sono solo una parte minore dello splendido arazzo multidimensionale che sei tu. Per alcuni Gemelli, assumere un ruolo più pubblico nella propria professione può essere spaventoso. Raduna i tuoi alleati e fagli sapere che potresti aver bisogno di un supporto extra.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 19 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna del Primo Quarto in Pesci e la tua casa di esplorazione possono suscitare un grande desiderio di avventura. In questo momento, molti troveranno difficile sistemarsi e attenersi alla solita routine. Tuttavia, portare a termine ciò che ti sei impegnato è fondamentale. È importante essere presente sia per gli altri che per te stesso e occuparsi delle tue responsabilità quotidiane. Una volta sbrigati gli affari, puoi dedicare del tempo a organizzarti e prepararti per un'attività entusiasmante. Ti consigliamo di assicurarti di avere le tue anatre in fila prima di fare il passo successivo.