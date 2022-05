Oroscopo di oggi 19 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 19 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 19 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: dovrai fare attenzione a non promettere più di quanto puoi offrire poiché la Luna Capricorno nel tuo settore pubblico quadra sopra Giove nel tuo segno. Meglio promettere poco e dare troppo che lasciare qualcuno (come un Cancro) deluso.

Amore/Amicizia: il tuo cuore è molto più grande del solito con Giove espansivo nel tuo segno. Dato che quadra Cerere nel tuo regno domestico, potresti trovare difficile dire di no a una persona cara che ha bisogno. Prima di accettare di soddisfare la loro richiesta, faresti meglio a porre domande e scoprire cosa comporta. Una piccola domanda può aiutare a determinare se hai l'energia o le risorse necessarie per portare a termine.

Carriera/Finanza: Affrontare la fatica della vita di tutti i giorni non sarà il tuo forte in quanto il tuo sovrano, Marte, incontra il disilluso Nettuno nel tuo regno dietro le quinte. Quando il gioco si fa duro, è probabile che ti nascondi ed eviti le tue responsabilità. Forse stai nutrendo rancore per la tua vita lavorativa? O forse sei solo esausto e hai bisogno di una pausa? Fai quello che devi fare, ma non lasciare che nessuno ti becchi a rallentare. Non sai mai chi potrebbe fischiare e denunciarti.

Crescita personale/spiritualità: anche se potresti evitare determinati doveri, lavorerai silenziosamente dietro le quinte per raggiungere un obiettivo a lungo termine mentre Marte contatta il diligente Saturno. Ogni piccolo passo che farai ti avvicinerà alla tua destinazione finale.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è naturale che insorga l'insicurezza quando ti avventuri fuori dalla tua zona di comfort e fai qualcosa di diverso. Invece di farti prendere dal panico, prendilo come un segno che sei sulla strada giusta. Un Capricorno può offrire indicazioni se ne hai bisogno.

Amore/Amicizia: il risentimento può formarsi se qualcuno mette in dubbio la tua lealtà verso un partner o un amico. Dato che Giunone nel tuo settore sociale si scontra con Eris scontenta, la tua devozione potrebbe essere messa alla prova. Non c'è bisogno di reagire se sai di essere stato lì per la persona in questione.

Carriera/Finanza: poiché Mercurio informativo nella tua zona patrimoniale si allinea con il generoso Giove, una discussione potrebbe spingerti a utilizzare le tue risorse per aiutare i bisognosi. Oltre al bene che fa per gli altri, pagarlo in avanti ti aiuta a mantenerti in un flusso finanziario positivo. Sia che tu doni denaro, beni o tempo, puoi essere certo che la vita di qualcuno sarà sollevata da ciò che dai. Anche una piccola offerta può fare la differenza.

Crescita personale/spiritualità: il desiderio di essere il meglio di sé può innescare una ricerca per una maggiore saggezza. Spiritualità, istruzione e viaggi possono cambiare il modo in cui vedi te stesso e il mondo che ti circonda. Mettere in pratica la conoscenza di queste attività può cambiare le regole del gioco poiché il sole nel tuo segno contatta il magistrale Plutone. Cogli l'opportunità per ampliare la tua prospettiva.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'eclissi lunare di ieri ti ha ricordato l'importanza di avere un solido sistema di supporto emotivo su cui puoi fare affidamento. Poiché la luna contatta i corpi planetari nel tuo settore sociale, passare del tempo con gli amici (in particolare l'Ariete) può fornire l'ispirazione e la motivazione di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: potresti sentirti come se fossi quello che deve sempre parlare mentre Mercurio retrogrado nel tuo segno si scontra con l'amichevole Venere nel tuo settore sociale. Non importa quanto dici, potresti trovare difficile convincere qualcuno ad aprirsi. Se ti sembra troppo lavoro, riposati. Se l'altra persona è interessata a continuare la conversazione, lascia che ti contatti.

Carriera/Finanza: Saturno diligente nella tua casa di educazione superiore che si allinea con il visionario Nettuno nel tuo settore professionale lo rende un momento opportuno per aumentare di livello le tue conoscenze. Cosa devi imparare e quali abilità devi acquisire per realizzare un sogno? Se raggiungere il tuo prossimo traguardo professionale richiede di rafforzare il tuo know-how, faresti meglio a metterti sui libri. Potrebbe essere necessario impegnarsi a rimanere lì a lungo per ottenere l'istruzione di cui hai bisogno.

Crescita personale/Spiritualità: puoi essere incredibilmente motivante o seriamente irritante quando i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano. Presta attenzione a come la tua energia influisce sulle persone intorno a te. Alcune persone sono più sensibili di altre.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando la luna si scontra con Chirone ferito, può sorgere vulnerabilità quando ti apri agli altri e riponi la tua fiducia in loro. Tuttavia, non dovresti lasciare che ti impedisca di effettuare le connessioni di cui hai bisogno. Un Capricorno potrebbe essere un ottimo alleato.

Amore/Amicizia: C'è potere nei numeri, quindi non andare da solo. Con un potente allineamento sole-Plutone che energizza le tue zone interpersonali, ti sentirai come un supereroe quando amici e alleati ti daranno le spalle. Collaborazioni di ogni tipo hanno buone possibilità di successo quando si collabora con persone ambiziose che sanno come ottenere ciò che vogliono. Stai alla ricerca di una figura influente che vuole collaborare. Che sia per affari o per piacere, potrebbe essere una connessione potente e importante.

Carriera/Finanza: l'intuizione diventa l'alleato dell'ambizione poiché il percettivo Mercurio si allinea con l'espansivo Giove nel tuo settore professionale. Tracciare la tua prossima grande mossa richiederà che tutte le tue facoltà siano online. Presta attenzione a ciò che i tuoi sogni ti stanno dicendo, perché all'interno potrebbero esserci informazioni preziose. Approfondimenti e sincronicità possono anche far luce sul tuo percorso e aiutarti a determinare come raggiungere il tuo prossimo traguardo.

Crescita personale/spiritualità: per dare a qualcuno l'incoraggiamento di cui ha bisogno, potresti dover aprirti e condividere pensieri che normalmente tieni per te. Con l'espressivo Mercurio nel tuo regno dietro le quinte che contatta la premurosa Cerere nel tuo segno, un segreto potrebbe essere rivelato.