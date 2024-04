Oroscopo di oggi 2 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 2 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 2 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Mercurio retrogrado nel tuo segno in allineamento con Venere può suscitare il desiderio di disfare una complicata preoccupazione romantica. Potresti essere tentato di contattare un ex o una persona che non è in grado di soddisfare i tuoi desideri. Se hai comunicato di recente con questa persona, potrebbe non essere nel tuo interesse ricontattarla. O devi accettare un no come risposta o dare tempo affinché le cose si risolvano. Invece di sentirti disperato, affidati ai tuoi punti di forza. Il sole nel tuo segno che si sincronizza con il formidabile Saturno nel tuo regno subconscio suggerisce che sei più forte di quanto credi. Puoi fare qualunque cosa ti venga in mente.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

La sincronizzazione di Mercurio retrogrado con Venere nel tuo settore sociale può suscitare curiosità nei confronti di un amico o di una persona di interesse. Potresti dedicare molto tempo a disimballare ciò che qualcuno dice e cercare di leggere tra le righe. Sii curioso della tua curiosità. Cosa c'è di così affascinante in questa persona che ti senti obbligato a saperne di più? Anche un sogno o un'intuizione su qualcuno potrebbe suscitare il tuo interesse. Mentre il sole si sincronizza con Saturno che fa riflettere, ti sentirai come se potessi contare su un amico più grande per il supporto. Ti fiderai della saggezza di qualcuno che ha più esperienza di vita di te. Discutere con loro delle tue paure e insicurezze può farti sentire meno solo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Puoi disimballare la tua immagine e ottenere suggerimenti su come apparire al meglio mentre Mercurio retrogrado si sincronizza con Venere nella parte superiore della tua carta. È il giorno perfetto per chiedere suggerimenti a un'amica esperta di stile. Considera i tuoi obiettivi di carriera e il modo in cui vuoi essere percepito nella tua cerchia professionale e pianifica il tuo splendore di conseguenza. Una conversazione recente potrebbe aver fornito suggerimenti utili. Se è così, preparati a esplorarli. Essere considerati dignitosi e degni di rispetto è cruciale poiché il sole in Ariete si sincronizza con Saturno maturo nel tuo settore pubblico. Non puoi controllare il modo in cui gli altri ti percepiscono, ma puoi adottare misure che ti aiuteranno a trovare la nota giusta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La sincronizzazione di Mercurio retrogrado con Venere potrebbe farti diventare filosofico riguardo alla tua vita amorosa. Può essere utile svelare i tuoi pensieri sulle relazioni e ottenere feedback sul tuo punto di vista. È probabile che questa non sia una conversazione nuova. Tuttavia, può essere utile parlare con qualcuno che ti ispiri a dare uno sguardo più approfondito alle tue scelte relazionali e al motivo per cui ti senti in questo modo. Mentre il sole in Ariete e il tuo settore professionale si allineano con l'autorevole Saturno nella tua casa di istruzione superiore, sarai desideroso di impressionare le persone con le tue conoscenze. È il tuo momento di brillare.