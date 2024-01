Oroscopo di oggi 2 gennaio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 2 gennaio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 2 gennaio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Non è stato facile ampliare i tuoi orizzonti con Mercurio retrogrado nella tua casa di educazione ed esplorazione. Ora che Mercurio è stazionato direttamente in Sagittario, le questioni riguardanti l’istruzione, i viaggi a lunga distanza e la spiritualità riprenderanno lentamente il movimento in avanti. Rispolvera i progetti in fase di stallo che coinvolgono editoria, podcasting, governo e affari internazionali. Risolvi le questioni in sospeso e preparati a compiere i passi successivi. Potrebbe essere lento fino alla fine del mese, ma almeno saprai che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. Potresti sentirti costretto ad agire mentre la Luna e Marte si scontrano. Tuttavia, è improbabile che l'accensione produca il risultato desiderato.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Puoi far rispettare sottilmente le regole della tua relazione mentre Venere e Plutone si allineano. Probabilmente al tuo interesse amoroso non piacerà quando stabilirai la legge, ma essere rispettato richiede che tu abbia dei limiti. Allo stesso tempo, non tutto può essere un problema. Devi sapere quando piegarti. Venere entra in Sagittario e nella tua zona di intimità. Fino al 23 gennaio avrai voglia di esplorare il tuo lato sensuale. Quando attivi il fascino, è difficile resistere. Sia i partner romantici che i conoscenti platonici vorranno avvicinarsi. A tal fine, potrebbero utilizzare denaro, doni e privilegi speciali per entrare nelle tue grazie. Attento. Potrebbero esserci dei vincoli.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Da quando Mercurio è diventato retrogrado il mese scorso, probabilmente hai avuto la stessa conversazione relazionale più e più volte e la riproponi costantemente nella tua mente. Ora che il pianeta è stazionato direttamente, sarai ansioso di trovare risposte e conclusioni. È ora di iniziare a parlare del futuro invece di continuare a rimaneggiare il passato. Potrebbero essere necessarie alcune settimane per comprendere appieno i desideri del tuo partner o le tue esigenze relazionali. Comunque ti stai muovendo nella giusta direzione. Fai la tua parte per accelerare le cose lasciando che il passato sia passato. Cogli l’opportunità di ricominciare da capo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Nelle ultime settimane, il lavoro è stato un caso di revisione e rifacimento. Ora che Mercurio è stazionato direttamente nella tua casa di lavoro, puoi aspettarti che le attività in stallo riprendano lentamente il movimento in avanti. Potresti non essere aggiornato fino alla fine di questo mese. Usa le settimane a venire per recuperare i progetti incompiuti e controllare le attività di routine dalla tua lista di cose da fare. Anche se alcune questioni sono ancora un po’ faticose, sarà un sollievo sapere che si stanno muovendo nella giusta direzione. La comunicazione con i colleghi migliorerà, rendendo il tuo lavoro un po’ più semplice.