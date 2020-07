Oroscopo di oggi 2 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 2 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 2 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una forte opposizione tra la luna nel Sagittario nella tua nona casa di apprendimento superiore e l'espansione e Venere nella tua terza casa di conoscenza e comunicazione richiede che tu guardi che rispolvera le tue conoscenze e profili pubblici oggi. Il tuo bisogno di spazio extra per il gomito è avere abbastanza spazio per allargare le ali e crescere. Parla delle tue opzioni con un acquario; sanno esattamente come ti senti.

Amore / Amicizia: Giunone nella settima casa di associazione è la luna sestile, che approfondisce il desiderio di coltivare, sostenere e prendersi cura degli altri. Va bene se non scivoli nella codipendenza e nel malsano sacrificio di te stesso. Prestare attenzione alle proprie esigenze e chiedere ciò che si desidera. Le relazioni sane sono una strada a doppio senso.

Carriera / Finanza: la tua carriera è al centro e la congiunzione tra Pallade e Plutone ti riempie fino all'orlo di potere, che deve essere esercitato con saggezza e compassione. Porta le tue eccezionali capacità mentali a concentrarti sui tuoi obiettivi professionali e si manifesteranno con una velocità incredibile. Evita i giochi di potere e tieni d'occhio il risultato che vuoi ottenere.

Crescita personale / spiritualità: cercare l'equilibrio ed evitare comportamenti di dipendenza in quanto possono rapidamente perdere il controllo. Prima ti rendi conto che il dramma ti prosciuga e la pace ti ripristina, meglio è.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna Scorpione nella tua casa di interazioni faccia a faccia, non vorrai andare da solo. In tutte le aree, trarrai vantaggio dalla collaborazione e dalla compagnia significativa. Tu e Pesci siete sulla stessa lunghezza d'onda, rendendovi una coppia dinamica.

Amore / Amicizia: ti sentirai connesso cosmicamente con la tua gente preferita mentre l'intuitiva Luna Scorpione e il mistico Nettuno si allineano nelle zone della tua gente. Le vibrazioni speciali fornite da queste relazioni iniziano la giornata con la nota giusta. È bello sapere che hai il sostegno di qualcuno che ottiene chi sei. Rende anche più facile affrontare anche la sfida più grande.

Carriera / Finanza: non sai cosa non sai, e questo può essere doloroso quando chiedi per chiarezza. Il sole, che aspira il guaritore ferito Chirone e l'Iran illuminato, ti autorizza ad accedere alla saggezza provata. Fidati di quell'improvvisa scintilla di ispirazione che ti fa pensare a te stesso e alle tue abilità in un modo nuovo. Potrebbe fornire una soluzione alternativa per qualcosa che percepisci come un problema. Guardando indietro, vedrai questo ostacolo come una benedizione sotto mentite spoglie perché ha scatenato la tua ingegnosità.

Crescita personale / Spiritualità: non puoi fare a meno di sentire che sei nell'oscurità su alcuni problemi come l'intuitivo Mercurio quadra Chirone nel tuo regno subconscio. Se una risposta non è evidente, confida nel fatto che ciò che devi sapere verrà rivelato al momento giusto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna in Scorpione guidata nella tua sesta casa produttiva, puoi metterti al lavoro. È la solita routine, inoltre potresti anche essere pronto per intraprendere un grande piano. Un Capricorno esperto potrebbe essere disposto a offrire supporto.

Amore / Amicizia: c'è un'atmosfera appassionata mentre la sexy Scorpione Luna si allinea con Giove e Plutone nella tua zona di intimità. Proprio quando pensavi che non potesse essere più intenso tra te e il tuo partner, l'atmosfera magnetica tra voi aumenta di livello. Una serata romantica potrebbe essere in serbo. Anche i single hanno bisogno di affetto! Forse c'è un amico coccolone che puoi accogliere? Scorri l'elenco dei contatti e vedi chi si adatta al conto.

Carriera / Finanza: non scoraggiarti se un obiettivo finanziario sembra essere fuori portata. Il cambiamento sta avvenendo, anche se non riesci a vedere dove stanno andando le cose e potresti non essere libero di gestire le situazioni nel modo in cui sei abituato. Con il Sole del Cancro nella tua zona degli utili che aspira il guaritore ferito Chirone e Urano non convenzionale, un ostacolo potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie. Fai attenzione ai sogni e alle intuizioni che hai sui soldi. Quello che intuisci potrebbe sembrare pazzo ma potrebbe essere il segno.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che aspira Nettuno in cima alla tua carta, l'atmosfera che invii è mistica. È anche super creativo. Le anime che la pensano allo stesso modo risponderanno alla tua energia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: La Luna Sagittario attiva la salute e il benessere nella tua carta e si oppone a Venere. Sei già sensibile e questo passaggio sottolinea questo, quindi aggiunge un altro trattino per una buona misura. Evita comportamenti e sostanze che creano dipendenza oggi, anche se emotivamente pensi che ti aiuterà a sentirti meglio; le conseguenze negative a lungo termine non valgono il rischio. Invita un Pesci a unirsi a te per il pranzo nel parco. Sono sensibili come te e anche loro vivono la natura come medicina per l'Anima.

Amore / amicizia: Pallade congiunge Plutone nella tua settima casa di matrimonio e di unione, creando un'energia intensa e potente che puoi usare in molti modi. Se sei un partner, metti insieme la testa e discuti su cosa ti piacerebbe creare e manifestare come una squadra. Se sei single, puoi utilizzare questo transito per chiarire il tipo di partner che desideri e quindi attirarlo nella tua vita.

Carriera / Finanza: il lavoro che stai svolgendo ti soddisfa emotivamente? Ci sono cose che vorresti cambiare? L'allegra Sagittario Luna ti dà la possibilità di guardare e sentire come il tuo lavoro sta influenzando la tua vita. Fino a quando non sei consapevole di qualcosa, nulla cambierà, ma una volta che la consapevolezza fiorisce, tutto è possibile.

Crescita personale / spiritualità: hai arato il tuo giardino, piantato e innaffiato i tuoi semi, e ora stai iniziando a vedere i tuoi lavori duri dare i loro frutti. Sii paziente e lascia che maturi, il tuo raccolto sarà abbondante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: nidificare e riposare ti affascineranno con la luna emotiva nel tuo regno domestico. Trascorrere del tempo con i tuoi cari (forse uno Scorpione) o uscire da soli e goderti i comfort delle tue creature preferite sarà rigenerante.

Amore / Amicizia: man mano che la percettiva Luna dello Scorpione si allinea con il mistico Nettuno, avrai un sesto senso di ciò di cui la tua gente preferita ha bisogno. La tua atmosfera psichica può essere scoraggiante per alcuni, quindi è meglio avere una conversazione prima di agire sul tuo intuito. Potresti percepire più ciò che qualcuno sta attraversando di quello che vogliono davvero che tu sappia. Anche il tuo istinto su questioni riguardanti la tua casa sarà perfetto.

Carriera / Finanza: a volte, devi cercare le risposte oltre la conoscenza tradizionale. Che la tua domanda sia banale o mistica, le risposte che cerchi potrebbero essere fuori dagli schemi. Il sole e il mercurio nella tua dodicesima casa esoterica che attirano Chirone e Urano ti consigliano di cercare guida per un cambiamonete nella tua cerchia. Qualcuno che scuote le cose e sfida lo status quo può fornire risposte in cui i mentori più tradizionali falliscono. È sempre utile ampliare la vista e considerare una prospettiva alternativa.

Crescita personale / spiritualità: potresti intraprendere una crociata o una tirata mentre la luna contatta il guerriero Eris e Marte nella tua casa di coscienza superiore. A chi stai predicando? Il coro ha ricevuto il messaggio forte e chiaro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la vivace Sagittario Luna evidenzia oggi casa e famiglia nella tua carta ed è di fronte a Venere in Gemelli. Questo transito attiva la necessità di essere amato e curato e aumenta la tua sensibilità, specialmente le tue emozioni. Dando ciò che vuoi ricevere, garantisci che l'amore che desideri tanto ti ritornerà. Cura il tuo giardino, letteralmente e metaforicamente, e avrai un raccolto abbondante. Chiedi a un Cancro il consiglio per il miglioramento della casa; è l'informazione che stavate aspettando.

Amore / amicizia: Pallade è congiunto a Plutone nella tua quinta casa di amore e romanticismo, sottolineando il potere della tua mente di creare e trasformare le tue relazioni e la tua vita. Una volta che ti rendi conto che il mondo esterno riflette il tuo mondo interno, sei sulla buona strada. Guarire le tue convinzioni negative fondamentali e manifestare i tuoi obiettivi più alti sono tutti possibili in questo passaggio. È tempo e sei pronto.

Carriera / Finanza: Venere attiva la tua decima casa di carriera e di successo ed è di fronte alla luna, mettendo in evidenza il tuo fascino e le tue vie vincenti. Il tuo rapporto di lavoro con le donne è importante e potente sotto questo transito. Sii quella donna che raddrizza la corona di un'altra donna e tende una mano sulla strada del successo.

Crescita personale / spiritualità: sei in bilico sul successo. Tieni gli occhi aperti e quando appare l'opportunità, afferrala e non guardare indietro.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: Il tuo pianeta dominante, Venere, attiva la tua nona casa di apprendimento superiore e avventura ed è di fronte alla luna in Sagittario nella tua terza casa di conoscenza e comunicazione. Questo è un grande giorno per aggiornare i profili online, iscriversi a una nuova lezione o seminario o recuperare la corrispondenza che hai rimandato. Vedi se un Ariete vorrebbe portare quella classe con te. È sempre più divertente quando puoi condividere qualcosa di significativo con un amico.

Amore / Amicizia: Venere governa la tua ottava casa di intimità e profonda connessione ed è di fronte alla luna, sottolineando il tuo desiderio di amore e affetto. Piuttosto che concentrarti su ciò che vuoi, ma potresti non avere, concentrati invece sul dare l'amore che desideri. Non ti limitare all'amore romantico; estendere l'amore agli amici, alla famiglia, ai vicini, agli animali domestici, ecc. Non c'è davvero alcun limite. L'amore che dai ti ritornerà dieci volte.

Carriera / Finanza: Mercurio, il sole e Vesta attivano la tua decima casa di carriera e la congiunzione tra Vesta e il sole sottolinea la tua forte identità e scopo. Sei inarrestabile quando sei in contatto con la tua chiamata, quindi sogna in grande e segui la tua passione.

Crescita personale / spiritualità: sai cosa devi fare e hai il coraggio e la forza per farlo. Fai il primo passo e tutto il resto andrà a posto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: Venere attiva la tua ottava casa di misteri nascosti ed è oggi di fronte alla luna nel Sagittario, aumentando la tua sensibilità, nonché il tuo fascino e attrazione. Questo transito mette in luce le arti e la creatività, e incanalando la tua energia in espressioni creative potresti essere in grado di aggirare l'umore spesso associato a questo aspetto. Invita un Cancro a creare congiuntamente con te. Un progetto condiviso può raddoppiare il divertimento.

Amore / amicizia: Venere governa la tua settima casa di partenariato e sta transitando la tua ottava casa di intimità e risorse condivise, quindi ha un forte impatto sulle tue relazioni impegnate oggi. È di fronte alla luna, aumentando il tuo bisogno di amore e affetto e la tua sensibilità. Parla e chiedi quello che vuoi; la gente non sa leggere la tua mente e non è giusto aspettarselo.

Carriera / Finanza: la luna in Sagittario attiva la tua seconda casa di affari finanziari ed è di fronte a Venere che mette in evidenza le risorse condivise nella tua carta. Evita la tentazione da spendere per sollevare il tuo umore. Lo stesso vale per qualsiasi comportamento o sostanza che crea dipendenza. Qualsiasi passaggio sarà temporaneo e il dolore e il danno a lungo termine non ne valgono la pena.

Crescita personale / spiritualità: rifiuta di essere coinvolto in qualsiasi tipo di schema che ti richiederebbe di comportarti in modo furbo o disonesto. Tieni tutto in primo piano e al di sopra dei limiti e il successo è tuo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: La Luna Sagittario illumina la tua prima casa di sé ed è di fronte a Venere, aumentando la tua sensibilità, attrazione e fascino. Oggi potresti sentirti inaspettatamente lunatico e piuttosto introverso. Rotola con esso, non durerà a lungo. Lanciati in attività che ami, che ti danno gioia, e presto ti sentirai come il tuo sé normale e gioviale. Fai il check-in con un Ariete e vedi se vorrebbero incontrarti in palestra o in spiaggia; un compagno di esercizi può aumentare il divertimento.

Amore / Amicizia: Venere attiva la tua settima casa di associazione e sottolinea l'importanza e l'alto rispetto che hai per l'impegno e l'amore. Venere di fronte alla luna può farti desiderare l'amore e l'affetto e persino renderti un po 'bisognoso. Invece di cercare di ricevere amore, inverti le cose e cerca opportunità per dare amore. Scoprirai che questo è un punto di svolta.

Carriera / Finanza: Pallade è congiunto a Plutone nella tua seconda casa di affari materiali, sottolineando e aumentando il tuo potere personale e la capacità di usare la forza della tua mente per manifestare e trasformare la vita. Questo è il momento ideale per concentrarsi e impegnarsi per la consapevolezza della prosperità e per mantenere saldamente i tuoi obiettivi finanziari in prima linea nella tua mente.

Crescita personale / spiritualità: vedendo gli ostacoli e le lotte come trampolini di lancio per il successo piuttosto che blocchi stradali, si sblocca la capacità di raggiungere i propri obiettivi, qualunque cosa accada.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: La Luna Sagittario attiva la tua dodicesima casa del subconscio ed è di fronte a Venere in Gemelli che evidenzia la tua salute e il tuo benessere. Questa è una grande opportunità per sintonizzarti e vedere se il tuo mondo interiore è sano osservando le tue abitudini e le tue routine di auto-cura. Come dentro, così senza. Un Pesci può immergersi in profondità nei soggetti di cui gli altri sfiorano la superficie. Se hai bisogno di gestire le cose da qualcuno, sono un'ottima scelta.

Amore / amicizia: Mercurio è retrogrado nella tua settima casa di associazione, dandoti la possibilità di rifare se ne hai bisogno. Se quell'importante conversazione è andata di lato l'ultima volta, riprova. Ricorda solo che la gentilezza è un superpotere e tieniti forte. Salverà la necessità di apportare modifiche in seguito.

Carriera / Finanza: se riesci a portare la bellezza nel tuo posto di lavoro, sarai più felice e più soddisfatto. La luna di fronte a Venere nella tua sesta casa ti incoraggia a cercare modi per migliorare l'energia dentro e intorno al tuo lavoro. Un modo semplice per iniziare è liberare l'ambiente, pulire lo spazio, quindi la vibrazione è più alta e più edificante. Tutti ne trarranno beneficio anche se potrebbero non sapere perché improvvisamente si sentono molto meglio.

Crescita personale / spiritualità: concentrati su ciò che vuoi creare, non su ciò che temerai accadrà. È una distinzione importante che si traduce in due risultati molto diversi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: che tu te ne renda conto o meno, alcune persone osservano le tue mosse e alcune seguono persino l'esempio che hai impostato. Qualcuno (forse uno Scorpione) può essere fortemente influenzato da ciò che fai. Darai un esempio positivo? Comportati come se tutti stessero guardando.

Amore / Amicizia: puoi esprimere la tua mente senza causare danni? Trovare il tono giusto può essere una sfida, poiché l'appassionato Scorpione Luna si allinea ai guerrieri Eris e Marte nella tua zona di comunicazione. Ricorda che la persona con cui stai parlando è qualcuno a cui tieni. Trattarli con rispetto non diminuirà il tuo argomento. In effetti, ti renderà più formidabile.

Carriera / Finanza: con il coscienzioso sole nel Cancro nella tua zona di lavoro che attira il cambiamonete Urano nel tuo regno domestico, lavorerai sodo in modo da poter finanziare piani entusiasmanti sul fronte interno. Anche il lavoro più faticoso diventa sopportabile quando c'è un obiettivo a cui stai mirando. Tutto ciò che fai ti avvicina di un passo al tuo sogno. Tieni gli occhi sul premio. Il traguardo è in vista.

Crescita personale / spiritualità: emetterai un sospiro di sollievo mentre Saturno si allontana dal tuo segno e torna nel Capricorno. Questa breve tregua dura fino a dicembre. Ti dà la possibilità di integrare le lezioni che Saturno ti ha insegnato sull'autodisciplina e la responsabilità. Al prossimo round, sarai pronto per allacciarti e lavorare sodo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la curiosità incontra il fascino e la creatività mentre il sole e la luna si allineano. Quindi, alcune persone (come il cancro) potrebbero trovarti piuttosto adorabile. Potresti trovare difficile entrare in contatto con altre persone, ma non lasciare che ti faccia dubitare di te stesso.

Amore / Amicizia: la comunicazione con il tuo interesse amoroso diventa disordinata quando Mercurio retrogrado si scontra con il sensibile Sole del Cancro nella tua zona romantica. L'ego domina la conversazione mentre i bisogni emotivi prendono un posto a sedere. Puoi andare avanti e indietro, porre le stesse domande e ottenere le stesse risposte, oppure puoi aspettare finché non riesci a comunicare in modo più produttivo. Risparmia il fiato per ora.

Carriera / Finanza: sarai ispirato quando parli con un collega che pensa fuori dagli schemi. Questa persona può offrire informazioni utili su un dilemma finanziario o di lavoro. Con Mercurio retrogrado che aspira l'inventivo Urano nella tua zona di comunicazione, probabilmente hai già avuto questa conversazione in precedenza. Se tutto va bene, questa volta affonda e otterrai informazioni su cui puoi lavorare. Alla fine, devi smettere di porre domande e iniziare a prendere decisioni.

Crescita personale / spiritualità: con una fusione di Giove / Plutone nella tua cerchia sociale, sei destinato ad attirare persone influenti nella tua vita. Queste relazioni possono essere di grande beneficio per te, anche se dovresti stare attento a non dare a queste persone troppo potere sui tuoi affari. Il loro supporto può avere un prezzo.